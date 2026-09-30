Helsinki kysyy, miten asukkaat parantaisivat katuja ja puistoja – jaossa palkintoja

Kyselyssä voi vastata katujen ja puistojen kunnossapitoon liittyviin kysymyksiin. Lisäksi voi antaa palautetta muun muassa istutusten ja nurmikoiden hoidosta, roska-astioista, liikkumisen sujuvuudesta ja katutyömaista. Kyselyn lopussa on tekstikenttä vapaata kommentointia varten.

– Haluamme kehittää kaupunkia viihtyisämmäksi, turvallisemmaksi ja toimivammaksi yhdessä asukkaiden kanssa, kertoo viherkunnossapidon tiimipäällikkö Anna-Mari Tiitinen-Kairi.

– Asukkaat ovat aiemmin toivoneet esimerkiksi lisää niittyjä ja kukkaistutuksia, ja näitä olemme pystyneet toteuttamaan. Tänä vuonna olemme asentaneet penkkejä toiveiden perusteella. Kaikki kommentit luetaan, ja ehdotusten toteuttamisen mahdollisuutta tarkastellaan.

Kyselyn voi täyttää yhdessä lapsen tai nuoren kanssa ja pohtia esimerkiksi, onko liikenteessä vaaranpaikkoja tai löytyykö mahdollisuuksia pallopeleihin kaveriporukan kesken. Vastauksia toivotaan runsaasti ja eri puolilta kaupunkia, jotta tulokset edustaisivat kaupungin kaikkia alueita.

Karttapohjainen kysely on avoinna 1.– 25.10.2026. Siihen vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Palautetta ja ehdotuksia kaupungille voi lähettää milloin tahansa myös palautekanavan kautta: hel.fi/palaute.