Pohde jakaa asukasesitteen koteihin.

Jokaiseen kotitalouteen jaetaan yksi esite. Esitteen saa myös omasta sosiaali- ja terveyskeskuksesta, jos se ei jostakin syystä ole tullut kotiin.

Esitteessä kerrotaan sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen, hammashoitoloiden, Oulun yliopistollisen sairaalan ja pelastustoimen palveluista. Siinä kerrotaan myös lapsiperheiden, ikäihmisten ja vammaisten sekä mielenterveyden palveluista. Lisäksi annetaan toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin, joissa asukkaat tarvitsevat hoitoa tai apua. Mukana on myös keskeisimpien palvelujen yhteystiedot paikkakunnittain.

Asukasesitteen tavoitteena on helpottaa Pohteen palvelujen löytämistä ja tarjota tärkeimmät yhteystiedot helposti saataville.

Siikalatvan asukkaille esite jaetaan myöhemmin, kun alueen palvelut siirtyvät Mehiläiseltä Pohteelle vuoden 2027 alusta lähtien.

Asukasesitteen voi lukea myös tästä (pdf).