Pohde jakaa asukasesitteen koteihin
1.10.2026 09:25:38 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on tehnyt asukkaille esitteen, johon on koottu tietoa Pohteen keskeisimmistä palveluista sekä tärkeimmät yhteystiedot. Esite jaetaan lokakuun 2026 alussa Pohteen alueen koteihin.
Jokaiseen kotitalouteen jaetaan yksi esite. Esitteen saa myös omasta sosiaali- ja terveyskeskuksesta, jos se ei jostakin syystä ole tullut kotiin.
Esitteessä kerrotaan sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen, hammashoitoloiden, Oulun yliopistollisen sairaalan ja pelastustoimen palveluista. Siinä kerrotaan myös lapsiperheiden, ikäihmisten ja vammaisten sekä mielenterveyden palveluista. Lisäksi annetaan toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin, joissa asukkaat tarvitsevat hoitoa tai apua. Mukana on myös keskeisimpien palvelujen yhteystiedot paikkakunnittain.
Asukasesitteen tavoitteena on helpottaa Pohteen palvelujen löytämistä ja tarjota tärkeimmät yhteystiedot helposti saataville.
Siikalatvan asukkaille esite jaetaan myöhemmin, kun alueen palvelut siirtyvät Mehiläiseltä Pohteelle vuoden 2027 alusta lähtien.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni TolonenViestintäpäällikkö, asukasviestintä ja markkinointi, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:040 686 3037jenni.tolonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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