Maailman suurinta suunnistustapahtumaa haetaan Paraisille – kaupungin esitetään tukevan hakemusta

Suomen suurimman urheilutapahtuman järjestäminen vaatii monien toimijoiden yhteistyötä ja siksi kaupunginhallitukselle esitetään sitoutumista tapahtuman järjestelyjen tukemisessa. Jukolan Viesti on Suomen suurin urheilutapahtuma ja maailman suurin suunnistustapahtuma. Se kokoaa vuosittain noin 20 000 osallistujaa ja jopa lähemmäs kymmenentuhatta katsojaa. Tapahtuma järjestetään kesällä, juhannusta edeltävällä viikolla. Seurat hakevat järjestelyoikeuksia yhdessä ensisijaisesti vuodelle 2031.

– Jukolan saaminen Paraisille olisi hieno asia kaupungin näkyvyyden ja tunnettuuden kannalta. Toivon, että Pargas IF ja Paimion Rasti saavat järjestämisoikeuden ja pääsemme toivottamaan kaikki tervetulleiksi upeaan kaupunkiimme, Paraisten hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Sofie Isaksson toteaa.

Tapahtuma vaatii massiivista suunnittelu- ja työpanosta sekä etukäteen että tapahtuman aikana, talkoolaisia arvioidaan tarvittavan 1 500–2 000 henkeä. Isäntäkunnalla on erittäin keskeinen rooli jo hakuvaiheessa, koko suunnitteluvaiheen ajan aina kilpailujen toteuttamiseen asti.

Jukolan Viesti toisi kaupungille paljon näkyvyyttä, tapahtuman aikana kaupungissa vierailessa kymmeniä tuhansia vieraita, huippu-urheilijoita ja kisaturisteja Suomesta ja ulkomailta. Järjestäjäseurat ovat päättäneet kutsua haettavaa tapahtumaa Saaristo-Jukolaksi, koska tapahtuma toteutettaisi ensimmäistä kertaa saaristoympäristössä. Jo tapahtumaa edeltävinä vuosina kilpailuja ja paikkakuntaa markkinoitaisiin sekä Suomessa että ulkomailla. Jukolan Viestin ja Venlojen Viestin keskimääräinen katsojamäärä Ylen kanavilla on kilpailuviikonloppuna 150 000–260 000 katsojaa.

Seurayhteenliittymän on jätettävä lokakuun aikana virallinen hakemus Jukolan Viestin järjestelyoikeuksista Jukolan Viestin omistajaorganisaatiolle Kaukametsäläiset ry:lle ja se tarvitsee kyseisestä hakemusta varten aiesopimuksen Paraisten kaupungin kanssa. Päätöstä järjestelyoikeuksien saamisesta ja siitä, miksi vuodeksi ne saadaan, odotetaan huhtikuussa 2027.

Paraisten kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 5.10.