Ylen Uuden Musiikin Kilpailun liput varattiin loppuun ennätysajassa
1.10.2026 10:12:36 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Uuden Musiikin Kilpailun helmikuun 20. päivän iltatapahtuman ja kenraalin liput tulivat saataville tänään klo 9. Tampereella järjestettävän UMK27-tapahtuman show- ja kenraaliliput varattiin ennätyksellisesti lähes välittömästi loppuun. Vain yksittäisiä lippuja on enää saatavilla.
Helmikuussa 2027 Tampereen Nokia Arena muuntautuu jälleen pinkiksi UMK-kuplaksi: UMK27-show’ssa nähdään seitsemän UMK-kilpailuesitystä sekä näyttävät avaus- ja väliaikanumerot. Areenalla etkoillaan ja jatkoillaan kolmen kerroksen bileissä aina klo 02:30 asti.
Ylen Uuden Musiikin Kilpailusta on tämän vuosikymmenen aikana kasvanut yksi euroviisumaailman seuratuimmista esikarsinnoista ja yhä merkittävämpi suomalaisen musiikin näyttämö. UMK-artistit ovat säännöllisesti suosituimpien kappaleiden ja albumien listoilla, ja moni kilpailussa mukana ollut biisi on noussut suureksi hitiksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Viime vuonna lähes 20 000 ihmistä näki UMK-show’n paikan päällä ja tapahtumaan saapui kävijöitä ympäri Suomen sekä 26 eri maasta.
UMK27-tapahtuman liput löytyvät osoitteesta lippu.fi/umk.
Materiaalia medialle:
UMK27-tapahtumatraileri
UMK27-mediakansio
Yle.fi/umk
Lippu.fi/umk
Mediakontaktit:
UMK ja Eurovision Song Contest:
Juhani Lassila
Head of Media, mediaviestinnän asiantuntija
ext-juhani.lassila@yle.fi040 541 2365
Artisti- ja kappalevalinnat:
Tapio Hakanen
Yle Musiikin toimituspäällikkö
tapio.hakanen@yle.fi
050 482 8501
UMK ja Eurovision Song Contest:
Mikko Silvennoinen
Vastaava tuottaja
mikko.silvennoinen@yle.fi
040 551 6445
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