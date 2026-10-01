Espoon tuomiokirkon ympärille nousee rakennustyömaa-aidat korjausten ajaksi

Kirkon läheisyydessä oleva valkoinen toimituskappeli pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan auki. Kulku toimituskappelin wc-tiloihin tulee olemaan erikseen opastettuna.

Haudoilla voi vierailla normaalisti, pois lukien ihan kirkon seinustalla olevat haudat. Niillekin pyritään järjestämään pääsy juhlapyhinä, kuten pyhäinpäivänä, isänpäivänä, äitienpäivänä, jouluna ja tarvittaessa muutenkin.

Työmaa-aidoilla taataan työmaan sekä kirkonmäellä liikkuvien turvallisuus Espoon tuomiokirkon korjausten aikana. Kellotapulin viereen tullaan rakentamaan nostopaikka pelastuslaitoksen puomitikasautoa varten. Kirkko tullaan huputtamaan myöhemmin korjaustöiden edetessä peltikaton uusimisen ajaksi.

Kirkon vesikatto uusitaan ja siellä sijaitsevat ristit sekä tuuliviirit entisöidään urakan yhteydessä. Ikkunat ja ikkunoiden karmit tullaan korjaamaan. Korjauksia tullaan tekemään myös kirkon salaojitukseen sekä teknisiin järjestelmiin. Kirkon sisätilojen valaistusta ja äänentoistoa parannetaan.

Vesikatto- ja ikkunakorjausten urakoitsijaksi on valittu Rakennustyö Salminen Oy. Korjausten arvioidaan valmistuvan jouluksi 2027.

Korjausten tilanne tähän mennessä

Espoon tuomiokirkko on ollut suljettuna pääsiäisestä 2025 asti korjausten vuoksi. Kirkon lämmitysjärjestelmä on vaihdettu öljylämmityksestä kaukolämpöön. Kaukolämpöön siirtymisen maakaivutyöt saatiin valmiiksi kesällä 2025. Töitä valvoo museoviranomainen.

Tuomiokirkkoon asennettiin samalla uusia lämmityspattereita. Kirkon viereisessä toimituskappelissa olevat wc-tilat uusittiin ja niitä laajennettiin. Kirkon parkkipaikalle on tehty kaapelointitöitä sähköautojen latausasemia varten. Kellotapulissa sijaitsevat kirkonkellot on huollettu ja korjattu ja niiden soittojärjestelmä on uusittu.

Korjaukset tehdään ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti

Kaikki tuomiokirkon muutokset ja korjaukset tehdään Espoon seurakuntayhtymän ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Lämmitysjärjestelmän muutos öljylämmityksestä kaukolämpöön vähentää hiilipäästöjä. Valaistuksessa siirrytään LED-lamppujen käyttöön. Kirkon parkkipaikalle on asennettu latauspisteitä sähköautoille.

Hankeasiantuntija Johanna Koskelan johtama työryhmä on laatinut Espoon tuomiokirkon korjaussuunnitelmia. Työryhmään kuuluvat Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan ja Esbo svenska församlingin edustajat sekä kiinteistöpalveluiden henkilöstöä.

Rakennuslupavaiheessa suunnitelmat on esitelty Museovirastolle, joka on lausunut hankkeen näkyvistä muutoksista. Korjaukset ovat saaneet rakennusluvan Espoon rakennusvalvonnasta.

Korjaamisessa otetaan huomioon rakennuksen historia sekä vanhat rakennustavat. Korjausten ja huoltotöiden kustannuksiksi on arvioitu nyt noin kolme ja puoli miljoonaa euroa.