"Kuka näkee, kuka kuulee?" -valokuvanäyttely avaa asunnottomuusteemaisen lokakuun Jyväskylässä

Teemakuukauden avaa Mika Luomansivun valokuvanäyttely ”Kuka näkee, kuka kuulee?”, joka tuo näkyväksi asunnottomuutta kokevien ihmisten arkea, kokemuksia ja elämäntilanteita. Näyttely on esillä Jyväskylän kaupunginkirjastossa 1.–29.10.2026.

Valokuvanäyttelyn rinnalle on tuotettu samanniminen dokumentaarinen videokooste, joka käsittelee asunnottomuutta ja siihen liittyviä kokemuksia. Näyttelykokonaisuuden tavoitteena on tuoda esiin sekä asunnottomuutta kokevia ihmisiä että niitä paikkoja ja olosuhteita, joissa heidän arkensa rakentuu. Valokuvanäyttely tarkastelee asunnottomuutta eri näkökulmista ja tuo esiin yhden osan ilmiön monista kasvoista. Luomansivulle näyttelyn aihe on henkilökohtaisesti merkityksellinen, sillä hänellä on omakohtaista kokemusta asunnottomuudesta.

– Toivon, että näyttely saa katsojan pysähtymään näiden ihmisten ja heidän elämäntilanteidensa äärelle sekä ymmärtämään, että asunnottomuus on todellista, elettyä arkea myös tässä kaupungissa, Mika Luomansivu kertoo.

Valokuvanäyttely ja video ovat syntyneet Asunnottomuustyön verkostoyhteistyön tuloksena. Toteutuksesta ovat vastanneet KRIS Keski-Suomi, Sovatek-säätiö sekä Koti kaikille -hanke. Näyttely tukee verkoston vaikuttamistyötä lisäämällä ymmärrystä siitä, että asunnottomuus on monimuotoinen mutta todellinen ilmiö, joka näyttäytyy eri ihmisille eri tavoin.

Asunnottomuustyön toimijamessut 16.10.

Koti kaikille -hanke järjestää yhdessä asunnottomuustyön verkoston kanssa Asunnottomuustyön toimijamessut Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansalissa perjantaina 16.10. kello 12–15. Tapahtumassa alueen toimijat esittelevät työtään, palvelujaan ja tarjoamaansa tukea.

– Messut tarjoavat mahdollisuuden tutustua paikallisiin palveluihin, lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä verkostoitua. Samalla ne vahvistavat yhteistä ymmärrystä alueen palvelukokonaisuudesta ja helpottavat avun tarpeessa olevien kuntalaisten ohjautumista oikeiden palveluiden pariin oikea-aikaisesti, kertoo Laura Martinmäki Koti kaikille -hankkeesta.

Asunnottomien yön tapahtuma 17.10.

Varsinainen Asunnottomien yön tapahtuma järjestetään lauantaina 17.10. asunnottomuutta kokeville ja tukea tarvitseville Nuorten kohtaamispaikka Bostarin tiloissa kello 16–20. Asunnottomien yön tapahtuman tarkoituksena on tarjota asunnottomuutta kokeville ja asunnottomuusuhan alla oleville mahdollisuus kohtaamiseen, yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen.

– Samalla tapahtuma tuo yhteen palveluiden käyttäjiä, palveluntarjoajia ja vapaaehtoisia sekä tekee näkyväksi asunnottomuuden paikallisia vaikutuksia. Tapahtuman koordinoinnista vastaa Rinnekodit yhdessä asunnottomuustyön verkoston jäsenten kanssa, sanoo Hanna-Riikka Helmiranta Rinnekodeilta.

Valokuvanäyttely, toimijamessut ja Asunnottomien yö ovat esimerkkejä siitä, kuinka verkostoyhteistyöllä voidaan toteuttaa konkreettisia tekoja asunnottomuustyön edistämiseksi. Samalla ne lisäävät ymmärrystä erilaisista elämäntilanteista ja tuovat esiin niiden ihmisten ääntä, jotka jäävät yhteiskunnallisessa keskustelussa usein näkymättömiksi.

– Asunnottomuus haastaa hyvinvointiyhteiskunnan perusajatuksia yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta. Jokainen ihminen ansaitsee tulla kohdatuksi arvostavasti sekä nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Monialaisella yhteistyöllä voidaan lisätä tietoisuutta asunnottomuudesta, tuoda palveluita näkyvämmiksi sekä tukea jokaisen mahdollisuuksia kohti pysyvää asumista ja osallisuutta yhteiskunnassa, toteaa Martinmäki.

Keski-Suomen hyvinvointialue ja Jyväskylän kaupunki ovat yhdessä mukana Ympäristöministeriön rahoittamassa Koti kaikille -hankkeessa, jonka tavoitteena on pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Lisätietoa hankkeesta Koti kaikille -hanke | Keski-Suomen hyvinvointialue.