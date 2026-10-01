"Kuka näkee, kuka kuulee?" -valokuvanäyttely avaa asunnottomuusteemaisen lokakuun Jyväskylässä
1.10.2026 14:05:26 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Vaikka asunnottomuus jää usein piiloon, se on yhä todellisuutta liian monelle. Asunnottomien yötä vietetään lauantaina 17.10.2026 teemalla Näkyvillä, mutta näkymätön – miesten asunnottomuus Suomessa. Jyväskylässä aihetta nostetaan esiin lokakuun ajan esillä olevan valokuvanäyttelyn sekä syyslomaviikolla järjestettävien toimijamessujen ja Asunnottomien yön tapahtuman kautta. Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jyväskylän kaupungin Koti kaikille -hanke on mukana toteuttamassa tapahtumakokonaisuutta yhdessä asunnottomuustyön verkoston kanssa.
Teemakuukauden avaa Mika Luomansivun valokuvanäyttely ”Kuka näkee, kuka kuulee?”, joka tuo näkyväksi asunnottomuutta kokevien ihmisten arkea, kokemuksia ja elämäntilanteita. Näyttely on esillä Jyväskylän kaupunginkirjastossa 1.–29.10.2026.
Valokuvanäyttelyn rinnalle on tuotettu samanniminen dokumentaarinen videokooste, joka käsittelee asunnottomuutta ja siihen liittyviä kokemuksia. Näyttelykokonaisuuden tavoitteena on tuoda esiin sekä asunnottomuutta kokevia ihmisiä että niitä paikkoja ja olosuhteita, joissa heidän arkensa rakentuu. Valokuvanäyttely tarkastelee asunnottomuutta eri näkökulmista ja tuo esiin yhden osan ilmiön monista kasvoista. Luomansivulle näyttelyn aihe on henkilökohtaisesti merkityksellinen, sillä hänellä on omakohtaista kokemusta asunnottomuudesta.
– Toivon, että näyttely saa katsojan pysähtymään näiden ihmisten ja heidän elämäntilanteidensa äärelle sekä ymmärtämään, että asunnottomuus on todellista, elettyä arkea myös tässä kaupungissa, Mika Luomansivu kertoo.
Valokuvanäyttely ja video ovat syntyneet Asunnottomuustyön verkostoyhteistyön tuloksena. Toteutuksesta ovat vastanneet KRIS Keski-Suomi, Sovatek-säätiö sekä Koti kaikille -hanke. Näyttely tukee verkoston vaikuttamistyötä lisäämällä ymmärrystä siitä, että asunnottomuus on monimuotoinen mutta todellinen ilmiö, joka näyttäytyy eri ihmisille eri tavoin.
Asunnottomuustyön toimijamessut 16.10.
Koti kaikille -hanke järjestää yhdessä asunnottomuustyön verkoston kanssa Asunnottomuustyön toimijamessut Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansalissa perjantaina 16.10. kello 12–15. Tapahtumassa alueen toimijat esittelevät työtään, palvelujaan ja tarjoamaansa tukea.
– Messut tarjoavat mahdollisuuden tutustua paikallisiin palveluihin, lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä verkostoitua. Samalla ne vahvistavat yhteistä ymmärrystä alueen palvelukokonaisuudesta ja helpottavat avun tarpeessa olevien kuntalaisten ohjautumista oikeiden palveluiden pariin oikea-aikaisesti, kertoo Laura Martinmäki Koti kaikille -hankkeesta.
Asunnottomien yön tapahtuma 17.10.
Varsinainen Asunnottomien yön tapahtuma järjestetään lauantaina 17.10. asunnottomuutta kokeville ja tukea tarvitseville Nuorten kohtaamispaikka Bostarin tiloissa kello 16–20. Asunnottomien yön tapahtuman tarkoituksena on tarjota asunnottomuutta kokeville ja asunnottomuusuhan alla oleville mahdollisuus kohtaamiseen, yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen.
– Samalla tapahtuma tuo yhteen palveluiden käyttäjiä, palveluntarjoajia ja vapaaehtoisia sekä tekee näkyväksi asunnottomuuden paikallisia vaikutuksia. Tapahtuman koordinoinnista vastaa Rinnekodit yhdessä asunnottomuustyön verkoston jäsenten kanssa, sanoo Hanna-Riikka Helmiranta Rinnekodeilta.
Valokuvanäyttely, toimijamessut ja Asunnottomien yö ovat esimerkkejä siitä, kuinka verkostoyhteistyöllä voidaan toteuttaa konkreettisia tekoja asunnottomuustyön edistämiseksi. Samalla ne lisäävät ymmärrystä erilaisista elämäntilanteista ja tuovat esiin niiden ihmisten ääntä, jotka jäävät yhteiskunnallisessa keskustelussa usein näkymättömiksi.
– Asunnottomuus haastaa hyvinvointiyhteiskunnan perusajatuksia yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta. Jokainen ihminen ansaitsee tulla kohdatuksi arvostavasti sekä nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Monialaisella yhteistyöllä voidaan lisätä tietoisuutta asunnottomuudesta, tuoda palveluita näkyvämmiksi sekä tukea jokaisen mahdollisuuksia kohti pysyvää asumista ja osallisuutta yhteiskunnassa, toteaa Martinmäki.
Keski-Suomen hyvinvointialue ja Jyväskylän kaupunki ovat yhdessä mukana Ympäristöministeriön rahoittamassa Koti kaikille -hankkeessa, jonka tavoitteena on pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Lisätietoa hankkeesta Koti kaikille -hanke | Keski-Suomen hyvinvointialue.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Valokuvanäyttely: Mika Luomansivu, KRIS Keski-Suomi ry, mika.luomansivu@kris.fi, p. 041 312 3146
Hanke ja verkostotyö: Laura Martinmäki, projektipäällikkö, Koti kaikille -hanke, laura.martinamaki@hyvaks.fi, p. 040 513 0582
Asunnottomien yö -tapahtuma: Hanna-Riikka Helmiranta, Rinnekodit, hanna-riikka.helmiranta@rinnekodit.fi, p.050 413 6801
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen@hyvaks.fi, p. 050 564 3679
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Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
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