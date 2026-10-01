Vaasan kaupunki - Vasa stad

Haaveena tapahtuman järjestäminen?

1.10.2026 13:18:41 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Tekisikö oma tapahtuma sinut onnelliseksi? Me voimme auttaa haaveesi toteuttamisessa. Jos unelmiesi tapahtuman tavoitteena on houkutella ihmisiä Vaasaan tai nostattaa asukkaiden yhteishenkeä, tämä voi olla tilaisuutesi.

Myönnämme vuosittain tapahtuma-avustusta niin yhteisöille, erilaisille työryhmille kuin myös yksityishenkilöillekin. Mikäli tapahtuman järjestäminen houkuttelee, laadi tarkka suunnitelma ja hae avustusta nyt.

– Tapahtuma-avustuksen tarkoitus on synnyttää ja kasvattaa yleisötilaisuuksia, jotka lisäävät Vaasan kaupungin näkyvyyttä, vetovoimaa, elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia. Tapahtumien toivotaan tuovan kaupunkiin kävijöitä ja lisäävän positiivista tunnettuutta ja yhteisöllisyyttä, kertoo tapahtuma-avustuksia käsittelevän työryhmän puheenjohtajana toimiva Vaasan kaupungin sivistystoimenjohtaja Salme Sulander.

Vuoden 2027 tammi–toukokuussa järjestettävien tapahtumien avustushaku käynnistyy 1.10. Koko vuoden 2027 tapahtuma-avustuspotti on 50 000 euroa. Loput avustuksista jaetaan maaliskuun haussa, jossa avustusta voi hakea kesä–joulukuussa 2027 järjestettäville tapahtumille.

Kaupunki ollut mukana satojen tapahtumien järjestämisessä

Vaasan kaupunki on tukenut tapahtumien järjestämisessä jo pitkään. Sähköisestä arkistosta löytyvien tietojen perusteella vuosina 2015-2026 avustusta on myönnetty jo 346 tapahtumalle. Aiemmin tapahtumarahaksi kutsuttua tukea on kuitenkin jaettu jo pitkään ennen sähköisen arkiston sisältämiä tilastoja.

– Lokakuussa ja maaliskuussa haettavat tapahtuma-avustukset ovat vastikkeetonta avustusta. Niiden lisäksi teemme myös markkinointiyhteistyötä suurimpien tapahtumien kanssa. Markkinointiyhteistyöhön sisältyy aina kaupungin laajempi näkyvyys ja muu erikseen sopimuksessa määriteltävä yhteistyö, viestintä- ja markkinointijohtaja Leena Forsén selventää.

Muistilista tapahtuman järjestäjälle:

  • lisätietoa tapahtuma-avustuksesta ja linkki hakuohjelmaan
  • tapahtuma-avustushaku järjestetään 2 kertaa vuodessa: lokakuussa haetaan seuraavan vuoden tammi-toukokuun tapahtumille ja maaliskuussa haetaan kesä-joulukuun tapahtumille avustusta
  • hakemuksen voi tehdä vain sähköisen järjestelmän kautta hakuajan puitteissa
  • hakemuksessa tulee olla tarkka suunnitelma tapahtumalle, sen taloudelle sekä markkinoinnille
  • tapahtuman järjestäjä julkaisee tapahtumasta ilmoituksen Vaasan seudun tapahtumakalenterissa
    • tapahtumakalenterista nostetaan tapahtumia Vaasan kaupungin somessa
    • näin tapahtuma saa ilmaiseksi näkyvyyttä kaupungin kanavissa
  • tutustu myös kaupungin oppaaseen tapahtuman järjestäjille

Avainsanat

vaasan kaupunki

Yhteyshenkilöt

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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