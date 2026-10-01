Haaveena tapahtuman järjestäminen?

Myönnämme vuosittain tapahtuma-avustusta niin yhteisöille, erilaisille työryhmille kuin myös yksityishenkilöillekin. Mikäli tapahtuman järjestäminen houkuttelee, laadi tarkka suunnitelma ja hae avustusta nyt.

– Tapahtuma-avustuksen tarkoitus on synnyttää ja kasvattaa yleisötilaisuuksia, jotka lisäävät Vaasan kaupungin näkyvyyttä, vetovoimaa, elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia. Tapahtumien toivotaan tuovan kaupunkiin kävijöitä ja lisäävän positiivista tunnettuutta ja yhteisöllisyyttä, kertoo tapahtuma-avustuksia käsittelevän työryhmän puheenjohtajana toimiva Vaasan kaupungin sivistystoimenjohtaja Salme Sulander.

Vuoden 2027 tammi–toukokuussa järjestettävien tapahtumien avustushaku käynnistyy 1.10. Koko vuoden 2027 tapahtuma-avustuspotti on 50 000 euroa. Loput avustuksista jaetaan maaliskuun haussa, jossa avustusta voi hakea kesä–joulukuussa 2027 järjestettäville tapahtumille.

Kaupunki ollut mukana satojen tapahtumien järjestämisessä

Vaasan kaupunki on tukenut tapahtumien järjestämisessä jo pitkään. Sähköisestä arkistosta löytyvien tietojen perusteella vuosina 2015-2026 avustusta on myönnetty jo 346 tapahtumalle. Aiemmin tapahtumarahaksi kutsuttua tukea on kuitenkin jaettu jo pitkään ennen sähköisen arkiston sisältämiä tilastoja.

– Lokakuussa ja maaliskuussa haettavat tapahtuma-avustukset ovat vastikkeetonta avustusta. Niiden lisäksi teemme myös markkinointiyhteistyötä suurimpien tapahtumien kanssa. Markkinointiyhteistyöhön sisältyy aina kaupungin laajempi näkyvyys ja muu erikseen sopimuksessa määriteltävä yhteistyö, viestintä- ja markkinointijohtaja Leena Forsén selventää.

Muistilista tapahtuman järjestäjälle: