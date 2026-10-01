Haaveena tapahtuman järjestäminen?
1.10.2026 13:18:41 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Tekisikö oma tapahtuma sinut onnelliseksi? Me voimme auttaa haaveesi toteuttamisessa. Jos unelmiesi tapahtuman tavoitteena on houkutella ihmisiä Vaasaan tai nostattaa asukkaiden yhteishenkeä, tämä voi olla tilaisuutesi.
Myönnämme vuosittain tapahtuma-avustusta niin yhteisöille, erilaisille työryhmille kuin myös yksityishenkilöillekin. Mikäli tapahtuman järjestäminen houkuttelee, laadi tarkka suunnitelma ja hae avustusta nyt.
– Tapahtuma-avustuksen tarkoitus on synnyttää ja kasvattaa yleisötilaisuuksia, jotka lisäävät Vaasan kaupungin näkyvyyttä, vetovoimaa, elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia. Tapahtumien toivotaan tuovan kaupunkiin kävijöitä ja lisäävän positiivista tunnettuutta ja yhteisöllisyyttä, kertoo tapahtuma-avustuksia käsittelevän työryhmän puheenjohtajana toimiva Vaasan kaupungin sivistystoimenjohtaja Salme Sulander.
Vuoden 2027 tammi–toukokuussa järjestettävien tapahtumien avustushaku käynnistyy 1.10. Koko vuoden 2027 tapahtuma-avustuspotti on 50 000 euroa. Loput avustuksista jaetaan maaliskuun haussa, jossa avustusta voi hakea kesä–joulukuussa 2027 järjestettäville tapahtumille.
Kaupunki ollut mukana satojen tapahtumien järjestämisessä
Vaasan kaupunki on tukenut tapahtumien järjestämisessä jo pitkään. Sähköisestä arkistosta löytyvien tietojen perusteella vuosina 2015-2026 avustusta on myönnetty jo 346 tapahtumalle. Aiemmin tapahtumarahaksi kutsuttua tukea on kuitenkin jaettu jo pitkään ennen sähköisen arkiston sisältämiä tilastoja.
– Lokakuussa ja maaliskuussa haettavat tapahtuma-avustukset ovat vastikkeetonta avustusta. Niiden lisäksi teemme myös markkinointiyhteistyötä suurimpien tapahtumien kanssa. Markkinointiyhteistyöhön sisältyy aina kaupungin laajempi näkyvyys ja muu erikseen sopimuksessa määriteltävä yhteistyö, viestintä- ja markkinointijohtaja Leena Forsén selventää.
Muistilista tapahtuman järjestäjälle:
- lisätietoa tapahtuma-avustuksesta ja linkki hakuohjelmaan
- tapahtuma-avustushaku järjestetään 2 kertaa vuodessa: lokakuussa haetaan seuraavan vuoden tammi-toukokuun tapahtumille ja maaliskuussa haetaan kesä-joulukuun tapahtumille avustusta
- hakemuksen voi tehdä vain sähköisen järjestelmän kautta hakuajan puitteissa
- hakemuksessa tulee olla tarkka suunnitelma tapahtumalle, sen taloudelle sekä markkinoinnille
- tapahtuman järjestäjä julkaisee tapahtumasta ilmoituksen Vaasan seudun tapahtumakalenterissa
- tapahtumakalenterista nostetaan tapahtumia Vaasan kaupungin somessa
- näin tapahtuma saa ilmaiseksi näkyvyyttä kaupungin kanavissa
- tutustu myös kaupungin oppaaseen tapahtuman järjestäjille
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena ForsénViestintä ja markkinointijohtajaPuh:+358 40 635 0762leena.forsen@vaasa.fi
Salme SulanderSivistystoimenjohtajaPuh:+358 40 121 6770salme.sulander@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Pianisten Olli Mustonen på stjärnbesök med Vasa stadsorkester1.10.2026 13:48:50 EEST | Pressmeddelande
Publiken kan njuta av två konserter den 8 och 9 oktober i Vasa stadshus
Pianotaiteilija Olli Mustonen tähdittää Vaasan kaupunginorkesterin syksyä1.10.2026 13:38:22 EEST | Tiedote
Yleisöä hemmotellaan jopa kahdella konsertilla 8.10. ja 9.10. Vaasan kaupungintalolla
Drömmer du om att ordna ett evenemang?1.10.2026 13:18:46 EEST | Pressmeddelande
Skulle ett eget evenemang göra dig lycklig? Vi kan hjälpa dig att förverkliga din dröm. Om ditt drömevenemang har som mål att locka besökare till Vasa eller stärka gemenskapskänslan bland invånarna kan detta vara din chans.
Arrangerar du ett evenemang i Inre hamnen sommaren 2027? Lämna in en ansökan på förhand1.10.2026 11:06:14 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad tar i bruk en ny ansökningsblankett för de evenemang som ska arrangeras i Inre hamnen. Målet är att upptäcka eventuella överlappande evenemang i god tid och säkerställa att besluten om användning av evenemangsplatsen fattas öppet och jämlikt.
Järjestätkö tapahtuman Sisäsatamassa kesällä 2027? Jätä hakemus ennakkoon1.10.2026 11:05:24 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunki ottaa käyttöön uuden hakulomakkeen Sisäsatamassa järjestettäville tapahtumille. Tavoitteena on tunnistaa mahdolliset päällekkäiset tapahtumat hyvissä ajoin ja varmistaa, että tapahtumapaikan käyttöä koskevat päätökset tehdään avoimesti ja tasapuolisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme