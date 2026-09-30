Kutsu medialle: SiPFAB rakentuu -brunssitilaisuus 9.10.2026
1.10.2026 14:24:23 EEST | Tampereen yliopisto | Kutsu
Tampereen yliopiston uusi sirujen paketoinnin, integroinnin ja testauksen pilottilinja SiPFAB tarjoaa mahdollisuuden tutkia ja pilotoida uusia siruteknologioita, jotka tukevat energiatehokkaita ratkaisuja esimerkiksi teollisuuden, liikenteen ja energiajärjestelmien tarpeisiin. SiPFAB rakentuu -brunssitilaisuudessa kuullaan hankkeen etenemisestä, tulevista mahdollisuuksista ja pilottilinjan rakentamisesta.
Aika: perjantai 9.10.2026 klo 10–12
Paikka: Festia, Iso sali ja aula, Tampereen yliopiston Hervannan kampus
Osoite: Korkeakoulunkatu 8, Tampere
SiPFAB (System-in-Package Fabrication) on Tampereen yliopistoon rakentuva uusi sirujen paketoinnin, integroinnin ja testauksen pilottilinja, joka tarjoaa yrityksille tutkimus- ja kehityspalveluita, pilotointiympäristön sekä asiantuntijatukea sirujen paketoinnin eri vaiheisiin ideasta prototyyppiin ja koetuotantoon asti.
Erityisesti pk- ja startup-yrityksille se avaa mahdollisuuden kehittää, testata ja pilotoida uusia teknologioita ilman omaa paketointilinjaa. Toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön yritysten kanssa, mikä auttaa suuntaamaan palveluita ja kehitystyötä alan todellisiin tarpeisiin.
SiPFAB on noin 50 miljoonan euron hanke, joka saa rahoitusta Euroopan unionilta, Business Finlandilta ja Tampereen yliopistolta.
”SiPFAB tulee jäädäkseen.”
– Tuomas Lahtinen, SiPFABin johtaja
Tule kuulemaan, mitä SiPFABille kuuluu
Brunssilla kerromme SiPFAB-hankkeen etenemisestä, tulevista mahdollisuuksista ja pilottilinjan rakentamisesta. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella puolijohdealan tulevaisuudesta ja erityisesti tehoelektroniikan tarpeista Euroopassa.
SiPFABin pilottilinja rakennetaan Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen Festia-rakennukseen. Tilojen on määrä valmistua loppukeväästä 2027.
Osana eurooppalaista Chips JU -kokonaisuutta SiPFAB vahvistaa Tampereen yliopiston roolia puolijohdealan tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä tarjoaa yrityksille uuden ympäristön teknologioiden kehittämiseen ja pilotointiin.
Tilaisuuden järjestävät Tampereen yliopisto ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK).
Lämpimästi tervetuloa juhlistamaan SiPFABin rakentumista!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu EkProjektipäällikkö, SiPFABTampereen yliopistoPuh:044 241 7344satu.ek@tuni.fi
Tuomas LahtinenJohtaja, SiPFABTampereen yliopistoPuh:050 323 2287tuomas.lahtinen@tuni.fi
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
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