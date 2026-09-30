Kutsu medialle: SiPFAB rakentuu -brunssitilaisuus 9.10.2026

Aika: perjantai 9.10.2026 klo 10–12

Paikka: Festia, Iso sali ja aula, Tampereen yliopiston Hervannan kampus

Osoite: Korkeakoulunkatu 8, Tampere

SiPFAB (System-in-Package Fabrication) on Tampereen yliopistoon rakentuva uusi sirujen paketoinnin, integroinnin ja testauksen pilottilinja, joka tarjoaa yrityksille tutkimus- ja kehityspalveluita, pilotointiympäristön sekä asiantuntijatukea sirujen paketoinnin eri vaiheisiin ideasta prototyyppiin ja koetuotantoon asti.

Erityisesti pk- ja startup-yrityksille se avaa mahdollisuuden kehittää, testata ja pilotoida uusia teknologioita ilman omaa paketointilinjaa. Toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön yritysten kanssa, mikä auttaa suuntaamaan palveluita ja kehitystyötä alan todellisiin tarpeisiin.

SiPFAB on noin 50 miljoonan euron hanke, joka saa rahoitusta Euroopan unionilta, Business Finlandilta ja Tampereen yliopistolta.

”SiPFAB tulee jäädäkseen.”

– Tuomas Lahtinen, SiPFABin johtaja

Tule kuulemaan, mitä SiPFABille kuuluu

Brunssilla kerromme SiPFAB-hankkeen etenemisestä, tulevista mahdollisuuksista ja pilottilinjan rakentamisesta. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella puolijohdealan tulevaisuudesta ja erityisesti tehoelektroniikan tarpeista Euroopassa.

SiPFABin pilottilinja rakennetaan Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen Festia-rakennukseen. Tilojen on määrä valmistua loppukeväästä 2027.

Osana eurooppalaista Chips JU -kokonaisuutta SiPFAB vahvistaa Tampereen yliopiston roolia puolijohdealan tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä tarjoaa yrityksille uuden ympäristön teknologioiden kehittämiseen ja pilotointiin.

Tilaisuuden järjestävät Tampereen yliopisto ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK).

Lämpimästi tervetuloa juhlistamaan SiPFABin rakentumista!