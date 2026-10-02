Inbjudan och meddelande: Finlands första konstnärskoloni och dess starka kvinnliga konstnärer i fokus på ny utställning vid Tikanojas konsthem - presskonferens fre 9.10.2026 kl. 10

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS INFÖR UTSTÄLLNING

Välkommen till presskonferensen för utställningarna mÅland – Önningeby konstnärskoloni och Stilla dagar, glödande färger fredag 9.10.2026 kl. 10 i Tikanojas konsthem, adr. Hovrättsesplanaden 4, 65100 Vasa.

På plats vid presskonferensen är kuratorn för utställningen mÅland – Önningeby konstnärskoloni Janna Sirén och utställningschef Maaria Salo, samt amanuens Simon Holm, som berättar om den förnyade permanenta utställningen.

Välkommen på utställningens öppna vernissage fredag 9.10.2026 kl. 18–20 i Tikanojas konsthem.

Intervjumöjligheter:

Man kan även komma överens om intervjuer före presskonferensen. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen.

Pressbilder:

mÅland – Önningeby konstnärskoloni: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/1R9tcqzdrNcDxTAh

Stilla dagar, glödande färger: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/SeIyn0u8ShZbDD6N

Mer information:

mÅland – Önningeby konstnärskoloni: Amanuens Janna Sirén, Vasas museer, tfn 040 530 3285, janna.siren@vasa.fi

Stilla dagar, glödande färger: Amanuens Simon Holm, Vasas museer, tfn 040 5660 358, simon.holm@vasa.fi

MEDDELANDE

Finlands första konstnärskoloni och dess starka kvinnliga konstnärer i fokus på ny utställning vid Tikanojas konsthem

Tikanojas konsthem öppnar för höstsäsongen efter en omfattande renovering. Den nya utställningen tar oss med till Finlands första konstnärskoloni. Önningeby konstnärskoloni, som verkade på Åland 1886–1914, var en betydelsefull mötesplats för finländska och svenska konstnärer samt ett viktigt centrum för det nordiska friluftsmåleriet. Samtidigt öppnas den permanenta utställningen Stilla dagar, glödande färger med verk ur Tikanojas konsthems samlingar på nytt.

Utställningen mÅland – Önningeby konstnärskoloni presenterar centrala medlemmar i Önningeby konstnärskoloni, i synnerhet kvinnliga konstnärer, som utgjorde majoriteten i kolonin. På utställningen visas verk av bland andra Nina Ahlstedt (1853–1907), Elin Danielson-Gambogi (1861–1919), Ida Gisiko-Spärck (1859–1940), Amelie Lundahl (1850–1914), Anna Wengberg (1865–1936) och Hanna Rönnberg (1862–1946). Dessutom lyfts två österbottenbördiga konstnärer fram i utställningen: Elin Alfhild Nordlund (1861–1941) från Närpes och Eva Topelius-Acke (1855–1929) från Nykarleby.

Friluftsmåleriet fick fotfäste i konstnärskolonierna

Önningeby konstnärskoloni grundades på initiativ av Victor Westerholm år 1886. Westerholm bjöd in sina vänner till Åland och till sin sommarbostad Tomtebo för att måla och umgås tillsammans.

Friluftsmåleriet blev en allt vanligare. Den första konstnärskolonin grundades i Barbizon i Frankrike på 1830-talet, och den så kallade Barbizonskolan fick snabbt spridning i övriga Europa. Konstnärskolonierna i Grez-sur-Loing, Pont-Aven och Skagen blev populära besöksmål för nordiska konstnärer. I Önningeby konstnärskoloni skildrade konstnärerna landsbygden och den åländska skärgården i sina verk.

Villa Tomtebo kom snabbt att bli gemenskapens hjärta. Bland de grundande medlemmarna fanns utöver Westerholm konstnärsparet Fredrik och Nina Ahlstedt, Elin Danielson-Gambogi, Alexander Federley, Hanna Rönnberg och den svenska konstnären J.A.G. Acke. Även om Önningeby konstnärskoloni verkade mellan 1886 och 1914 var kolonins blomstringsperiod under de första sex åren. Gruppens sammansättning skiftade från år till år. Vissa konstnärer återvände regelbundet till kolonin, medan andra stannade där endast en eller några få somrar. Under årens lopp kom den att omfatta över 30 konstnärer.

Kvinnliga konstnärer i en framträdande roll

Ett utmärkande drag för Önningeby var de kvinnliga konstnärernas starka ställning. Även om antalet kvinnliga och manliga konstnärer var lika stort när kolonin grundades, kom kvinnorna senare att utgöra en majoritet i gemenskapen. För dem erbjöd Önningeby större frihet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete än många av tidens mer traditionella miljöer.

Konstnärerna arbetade ute i naturen och skildrade den åländska skärgården, landsbygden, lokalbefolkningen samt varandra i sina verk. Bland de verk som lyfts fram finns Elin Danielson-Gambogis realistiska skildringar, Hanna Rönnbergs åländska landskap samt Ida Gisiko-Spärcks finstämda strand- och naturmotiv. Kolonin blev också en viktig plats för nätverkande och idéutbyte, där nya vänskapsband knöts och konstnärliga influenser uppstod över nationsgränserna.

Kopplingar till Österbotten

Två österbottenbördiga konstnärer som hörde till Önningeby konstnärskoloni lyfts fram i utställningen, och deras produktion har särskilt sökts fram för denna utställning.

Eva Topelius-Acke (1855–1929), som är född i Nykarleby, var dotter till författaren Zacharias Topelius. Hon anslöt sig till Önningeby konstnärskoloni år 1887 och är särskilt känd för sina landskapsakvareller och blomstermotiv.

Närpesbördiga Elin Alfhild Nordlund (1861–1941) studerade i Finland, Danmark och Frankrike under ledning av några av sin tids mest framstående konstnärer. Hon deltog i Önningebys verksamhet i slutet av 1880-talet och skildrade framför allt kustlandskap i sina verk. Senare verkade hon länge som teckningslärare, samtidigt som hon fortsatte aktivt med sitt eget konstnärliga arbete.

Utställningen visas 10.10.2026–20.2.2027 i Tikanojas konsthem. Utställningsprojektet har genomförts med ekonomiskt stöd från Bröderna Gröndahls Stiftelse.

En öppen vernissage för utställningen ordnas fredag 9.10 kl. 18–20. Välkomstord framförs av Vasa stads bildningsdirektör Salme Sulander, och öppningstal hålls av ordförande för Önningeby hembygdsförening Kjell Ekström. Amanuens Janna Sirén presenterar utställningen. Lördag 10.10 kl. 13 ordnas en sakkunnigrundvandring under ledning av Kjell Ekström. Rundvandringen i Tikanojas konsthem hålls på svenska.

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Tikanojas konsthems permanenta utställning Stilla dagar, glödande färger förnyas

Tikanojas konsthems förnyade permanenta utställning Stilla dagar, glödande färger återöppnas för allmänheten den 10 oktober 2026. Utställningen i museets första våning ger en inblick i Vasabon och kommerserådet Frithjof Tikanojas (1877–1964) betydande konstsamling som omfattar mästerverk inom både finländsk och internationell konst.

Nya verk har lagts till i den permanenta utställningen för att fördjupa perspektiven i Tikanojas samling. Utställningen förnyas bland annat genom att olika verk på pappersbotten visas cirka ett halvår i sänder. Internationella verk som visas är Paul Gauguins träsnitt Gudar och Te Po (Natt) från serien Te atua färdigställd 1895. Urvalet finländsk konst kompletteras av Akseli Gallen-Kallelas Joukahainens hämnd (1903) samt Matti Visantis verk Lemminkäinen skidar och Kullervo som vallpojke (1932).

I den roterande vitrinutställningen visas Valle Rosenbergs målning Porträtt av konstnärens syster, som är en del av Karl Hedmans samling. Bakgrundsmaterial som anknyter till konstnärens syster Ina Rosenberg presenteras också. Andra verk av Valle Rosenberg visas dessutom i Karl Hedmans våning på Österbottens museum från och med den 7 november 2026.

Pärlor i Frithjof Tikanojas samling

Verk av franska konstnärer eller konstnärer som arbetat i Frankrike utgör den mest framträdande delen av konsten i Frithjof Tikanojas samling. Tikanojas egen favorit var Jean-François Millets stämningsfulla verk Herdar vid lägerelden (1849). Ett verk som är ett tecken på samlingens mångsidighet är Henri Matisses Stilleben (1916–1917), som avspeglar samlarens intresse för den tidens modernism.

Finländska konstnärer som representeras vid utställningen är Eemu Myntti, Victor Westerholm, Maria Wiik och William Lönnberg. Mynttis glödande färger, Westerholms och Wiiks intima interiörbilder samt Lönnbergs Strykerskan har en varm stämning ger inblick i olika uttryckssätt inom den finländska konsten.

Mecenat, samlare och vän av kultur

Kommerserådet Frithjof Tikanoja var förutom affärsman också en vän av litteratur, musik och bildkonst. Han samlade under sitt liv ett ansenligt bibliotek och en konstsamling med över tusen verk. Av särskild betydelse för konstintresset var Tikanojas kontakt med familjen Juho Myntti och äktenskapet med Ruusa Myntti. Konstnären Eemu Myntti introducerade Tikanoja till ett omfattande konstnärsnätverk, och kommerserådet stödde aktivt flera konstnärer. Med hans stöd kunde Eemu Myntti jobba långa perioder i södra Frankrike.

År 1951 donerade Tikanoja sin samling till Vasa stad. Samma år invigdes Tikanojas konsthem, som inte var tänkt att vara ett traditionellt hemmuseum utan ett ställe som vem som helst kan komma till för att uppleva och njuta av konst. Sommaren 2026 gjordes en omfattande renovering på huset, då konsthemmet både på insidan och utsidan fick en ny färgsättning som respekterar den ursprungliga färgsättningen.

Stilla dagar, glödande färger visas i Tikanojas konsthem tillsvidare från och med den 10 oktober 2026.