Kansainväliset harvinaisuudet ja suomalaisen rockin legenda Espoon kulttuuritaloihin
1.10.2026 14:59:56 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kolmen espoolaisen kulttuuritalon lokakuun ohjelmistossa nähdään kaksi kansainvälisesti arvostettua vierasta sekä suomalaisen rockin legenda, kun Randy Hansen, Les Fleurs Noires ja Tuomari Nurmio esiintyvät Espoon kulttuurikeskuksessa, Sellosalissa ja Kannusalissa.
Arvostettu Jimi Hendrix -tribuuttiartisti Randy Hansen Espoon kulttuurikeskuksessa
Louhisalissa keskiviikkona 14.10. esiintyvää amerikkalaiskitaristi Randy Hansenia pidetään yhtenä tunnetuimmista Hendrix-tulkitsijoista, ja hän kuuluu harvoihin Hendrixin perikunnan tunnustamiin artisteihin.
Maailman arvostetuimpiin Jimi Hendrix -tribuuttiartisteihin lukeutuva kitaristi-laulaja Suomeen kahdelle keikalle (Rumba 30.9.2026)
Tribute to Jimi Hendrix (Espoon kulttuurikeskus)
Suomalainen Room Full Of Hendrix lähtee laajalle “60 Years of Jimi Hendrix” ‑kiertueelle, joka pysähtyy Sellosalissa torstaina 15.10. Room Full Of Hendrix (Sellosali)
Kansainvälinen tango-orkesteri Les Fleurs Noires luo uusia tulkintoja tangoperinteeseen Sellosalissa
Kymmenhenkinen argentiinalais-ranskalainen Les Fleurs Noires (suomeksi "mustat kukat") uudistaa perinteistä tangoa: yhtyeen musiikissa tangotraditio yhdistyy jazzin, nykymusiikin ja kokeellisen musiikin vaikutteisiin.
Orkesteri on herättänyt kansainvälisten musiikkialan ammattilaisten kiinnostusta ja on esiintynyt mm. vuonna 2025 WOMEX Worldwide Music Expo -tapahtumassa Tampereella.
Vahvasti naismuusikoiden ympärille rakentunut orkesteri on luonut uusia näkökulmia perinteisesti miesmuusikoiden hallitsemaan tangokulttuuriin.
Les Fleurs Noiresin ensivierailu Espoossa on 14. lokakuuta, jolloin yhtye konsertoi Sellosalissa.
Les Fleurs Noires (Youtube)
Les Fleurs Noires (Sellosali)
Suomalaisen rockin legendaarinen lauluntekijä Tuomari Nurmio Kannusalissa
Lokakuussa Espoon keskuksen maanalaisessa Kannusalissa sukelletaan suomirockin jättiläisen, Tuomari Nurmion, koskettavaan ja ajankohtaiseen tuotantoon. Luvassa on ainutlaatuinen kahden elämyksen kokonaisuus yhden Suomen rockhistorian merkittävimmän ja omaperäisimmän lauluntekijän tuotannon äärellä: Keskiviikkona 7.10. on elokuva: Tuomari Nurmio – 13 kylmää laulua ja lauantaina 17.10. keikka: Tuomari Nurmio Live!
Kannusalissa vieraillessa kannattaa pysähtyä ihailemaan myös Kannun väestönsuojan sisäänkäynnille toteutettua uutta muraalia, jonka kuvataiteilija ja kuvittaja Laura Lehtinen on suunnitellut. Muraalin avajaisia vietetään torstaina 8.10.
Kaikki musiikitapahtumat:
Espoon kulttuurikeskuksen musiikkitapahtumat
Sellosalin musiikkitapahtumat
Kannusalin musiikkitapahtumat
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Espoon kulttuurikeskus
Annu Kankaanranta
kulttuurituottaja
p. 043 827 2318
annu.kankaanranta@espoo.fi
Sellosali
Raita Huhta
markkinointisuunnittelija
p. 040 636 9979
raita.huhta@espoo.fi
Kannusali
Milana Novokmet
markkinointiassistentti
p. 040 634 4245
milana.novokmet@espoo.fi
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Kulttuurin tulosyksikkö vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista. Tulosyksikköön kuuluu kuusi palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet, kulttuuritalot ja -palvelut sekä nuorisopalvelut.
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