Kansainväliset harvinaisuudet ja suomalaisen rockin legenda Espoon kulttuuritaloihin

Kulttuurin tulosyksikkö vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista. Tulosyksikköön kuuluu kuusi palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet, kulttuuritalot ja -palvelut sekä nuorisopalvelut.

www.kulttuuriespoo.fi | www.espoo.fi/kulttuuri

#KulttuuriEspoo @kulttuuriespoo