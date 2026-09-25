Katso täältä kohtaukset Aku Louhimiehen Lapin sota -elokuvasta
1.10.2026 12:02:02 EEST | Nordisk Film | Tiedote
- Ensi-ilta elokuvateattereissa 23.10.2026
Aku Louhimiehen Lapin sota -elokuva tulee elokuvateattereihin 23.10.2026. Katso ohesta näytteet dramaattisesta ja inhimillisestä elokuvasta, joka vie meidät Suomen historian viimeiseen sotaan – aikaan, jolloin Suomi ajoi saksalaisjoukot pois pohjoisesta ja maksoi siitä kovan hinnan. Elokuva kertoo tarinan sekä sodasta että ihmisistä, joita se koskee.
Kohtaukset voi jakaa eri medioissa.
Ohessa elokuvan traileri:
Lapin sodan pääosissa nähdään Peter Franzén, Sannah Nedergård ja saksalainen Volker Bruch, joka tunnetaan muun muassa Babylon Berlin -menestyssarjan pääroolista. Lapin sota -elokuvan ensi-ilta on perjantaina 23.10.2026.
Elokuvan tuottaa Aku Louhimiehen ja Andrei Alénin tuotantoyhtiö Backmann & Hoderoff, ja sen levittää Nordisk Film. Antti Tuurin Rauta-antura-romaanin pohjalta tehty käsikirjoitus on Antti Tuurin ja Aku Louhimiehen käsialaa. Lapin sota on sisarteos vuonna 2017 valmistuneelle Aku Louhimiehen ohjaamalle Tuntemattomalle sotilaalle.
Synopsis
Elokuvan tapahtumat sijoittuvat Lappiin syksyllä 1944, Suomen ja Saksan väliseen konfliktiin toisen maailmansodan loppuvaiheessa.
Nuori sotamies Heikki taistelee Karjalan kannaksella ystävänsä Paulin kanssa. Komppaniaan liittyy vankilasta vapautunut Arvo, jonka maailmankuva haastaa muiden käsitykset sodasta ja velvollisuudesta. Aselepo herättää toivon kotiinpaluusta, mutta pian selviää, että Suomen on käännyttävä entisiä saksalaisia liittolaisiaan vastaan Lapissa.
Samaan aikaan Rovaniemellä saksalaisten tulkkina työskentelevä Saara joutuu valitsemaan tulevaisuutensa: jäädä Suomeen vai paeta Saksaan rakastettunsa, majuri Duisbergin, kanssa.
Lapin sota on vahvasti hahmojensa inhimillisiin kokemuksiin nojaava kertomus ihmisistä, jotka ajautuvat historiallisten mullistusten keskelle. Sodan kauheuksien keskeltä he etsivät merkitystä, inhimillisyyttä ja anteeksiantoa – ja kysyvät, miten armottomassa ympäristössä voidaan löytää armollisuutta.
Yhteistyökumppaneista
Elokuvan yhteistyökumppaneina toimivat Nordisk Film, MTV, Veikkaus, VR, Fireframe, Leijona Catering, Business Finland, Kaleva, Suomen elokuvasäätiö, Tornionlaakson Sähköverkko, Nitro group, NTRNZ creative, MPK ja Tornion kaupunki. Puolustusvoimat on mukana elokuvan teossa ja kunnioittaa veteraanien perintöä.
Lehdistömateriaalit:
https://media.filmikamari.fi/
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Yhteyshenkilöt
Katja ToivanenTiedotuspäällikkökatja.toivanen@helsinkicalling.com
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Nordisk Film
Nordisk Film on Suomen johtava kotimaisten elokuvien levittäjä, sekä Pohjoismaiden suurin elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien jakelija. Yhtiö toimii myös PlayStationin maahantuojana sekä Pohjoismaissa että Baltian maissa. Nordisk Film on perustettu vuonna 1906 ja on maailman vanhimpia edelleen toimivia alan yrityksiä. Toiminta kattaa koko arvoketjun aina luovan sisällön kehittelystä ja tuotannosta sen markkinointiin ja jakeluun: ”We bring stories to life”. Nordisk Film on osa Egmont-konsernia, joka on Euroopan johtavia mediayhtiöitä. Egmont on kaupallinen säätiö, jonka voitosta jaetaan vuosittain 13 miljoonaa euroa erityisesti lasten ja nuorten sosiaalisia ja terveydellisiä oloja tukeviin hankkeisiin. Lisäksi tukea suunnataan taiteeseen, kulttuuriin ja tutkimukseen. www.nordiskfilm.fi
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