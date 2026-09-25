Katso täältä kohtaukset Aku Louhimiehen Lapin sota -elokuvasta

Aku Louhimiehen Lapin sota -elokuva tulee elokuvateattereihin 23.10.2026. Katso ohesta näytteet dramaattisesta ja inhimillisestä elokuvasta, joka vie meidät Suomen historian viimeiseen sotaan – aikaan, jolloin Suomi ajoi saksalaisjoukot pois pohjoisesta ja maksoi siitä kovan hinnan. Elokuva kertoo tarinan sekä sodasta että ihmisistä, joita se koskee.



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Ohessa elokuvan traileri:

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta LAPIN SOTA | Virallinen traileri | Draamaelokuva | Peter Franzén | 2026

Lapin sodan pääosissa nähdään Peter Franzén, Sannah Nedergård ja saksalainen Volker Bruch, joka tunnetaan muun muassa Babylon Berlin -menestyssarjan pääroolista. Lapin sota -elokuvan ensi-ilta on perjantaina 23.10.2026.



Elokuvan tuottaa Aku Louhimiehen ja Andrei Alénin tuotantoyhtiö Backmann & Hoderoff, ja sen levittää Nordisk Film. Antti Tuurin Rauta-antura-romaanin pohjalta tehty käsikirjoitus on Antti Tuurin ja Aku Louhimiehen käsialaa. Lapin sota on sisarteos vuonna 2017 valmistuneelle Aku Louhimiehen ohjaamalle Tuntemattomalle sotilaalle.



Synopsis



Elokuvan tapahtumat sijoittuvat Lappiin syksyllä 1944, Suomen ja Saksan väliseen konfliktiin toisen maailmansodan loppuvaiheessa.



Nuori sotamies Heikki taistelee Karjalan kannaksella ystävänsä Paulin kanssa. Komppaniaan liittyy vankilasta vapautunut Arvo, jonka maailmankuva haastaa muiden käsitykset sodasta ja velvollisuudesta. Aselepo herättää toivon kotiinpaluusta, mutta pian selviää, että Suomen on käännyttävä entisiä saksalaisia liittolaisiaan vastaan Lapissa.



Samaan aikaan Rovaniemellä saksalaisten tulkkina työskentelevä Saara joutuu valitsemaan tulevaisuutensa: jäädä Suomeen vai paeta Saksaan rakastettunsa, majuri Duisbergin, kanssa.



Lapin sota on vahvasti hahmojensa inhimillisiin kokemuksiin nojaava kertomus ihmisistä, jotka ajautuvat historiallisten mullistusten keskelle. Sodan kauheuksien keskeltä he etsivät merkitystä, inhimillisyyttä ja anteeksiantoa – ja kysyvät, miten armottomassa ympäristössä voidaan löytää armollisuutta.



Yhteistyökumppaneista



Elokuvan yhteistyökumppaneina toimivat Nordisk Film, MTV, Veikkaus, VR, Fireframe, Leijona Catering, Business Finland, Kaleva, Suomen elokuvasäätiö, Tornionlaakson Sähköverkko, Nitro group, NTRNZ creative, MPK ja Tornion kaupunki. Puolustusvoimat on mukana elokuvan teossa ja kunnioittaa veteraanien perintöä.

Lehdistömateriaalit:

https://media.filmikamari.fi/

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