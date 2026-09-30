Helmarit nimetty MM-jatkokarsintaotteluihin Serbiaa vastaan
1.10.2026 12:05:06 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi saa MM-jatkokarsintojen ensimmäisellä kierroksella vastaansa Serbian Tampereella (9.10.) ja Stara Pazovassa (13.10.).
Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa Serbia-otteluihin torstaina mediatilaisuudessa Helsingissä.
HJK:n puolustaja Noora Karvonen ja Djurgårdens IF:n keskikenttäpelaaja Olivia Ulenius valittiin ensimmäistä kertaa A-maajoukkueeseen. Molemmat ovat edustaneet aiemmin Suomen nuorten maajoukkueita.
Mikäli Suomi voittaa kaksiosaisen otteluparin, marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella vastaan asettuu voittaja otteluparista Valko-Venäjä – Italia.
Jatkokarsintojen toisen kierroksen otteluparien seitsemän parhaiten sijoitettua voittajaa saa paikan Brasiliassa kesällä 2027 pelattavaan MM-lopputurnaukseen. Huonoiten sijoitetun voittajan pelit jatkuvat vielä maanosaliittojen välisissä jatkokarsinnoissa, jotka pelataan helmikuussa 2027.
Helmareiden lokakuun MM-jatkokarsintaottelut
Pe 9.10. klo 18.30 Suomi – Serbia, Tammelan Stadion (Tampere)
Ti 13.10. klo 18.00 Serbia – Suomi, Sports Center of FA of Serbia (Stara Pazova)
Akkreditointi Helmareiden MM-jatkokarsintaotteluun Serbiaa vastaan (9.10.) >>
Helmarit lokakuun MM-jatkokarsinnoissa
Anna Tamminen, Newcastle United
Anna Koivunen, Charlton Athletic
Katriina Talaslahti, FC Fleury 91
Emmi Siren, RC Strasbourg
Emma Koivisto, AC Milan
Nea Lehtola, SK Brann
Helmi Raijas, Växjö DFF
Joanna Tynnilä, SK Brann
Eva Nyström, West Ham United
Jasmin Mansaray, Lillestrøm SK
Noora Karvonen, HJK
Adelina Engman, Brommapojkarna
Katariina Kosola, Vålerenga
Olivia Ulenius, Djurgårdens IF
Vilma Koivisto, Hammarby IF
Emma Peuhkurinen, SK Brann
Oona Siren, West Ham United
Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC
Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC
Ria Öling, FC Rosengård
Sanni Franssi, Sunderland AFC
Paulina Nyström, Leicester City
Oona Sevenius, Newcastle United
Lotta Lindström, Bristol City
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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