Syyskuu oli Suomessa tavanomaista lämpimämpi ja paikoin erittäin sateinen
1.10.2026 11:31:15 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Syyskuussa satoi laajalti tavanomaista enemmän: Lieksan Kolilla sadetta saatiin lähes kuukauden jokaisena päivänä.
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan syyskuu oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi: poikkeama ilmastolliseen vertailukauteen 1991–2020 oli laajalti 1–1,5 astetta. Kuukauden keskilämpötila vaihteli etelärannikon noin 14 asteesta Pohjois-Lapin noin 7 asteeseen. Koko maan keskilämpötila oli syyskuussa 10,3 astetta.
Syyskuun ylin lämpötila, 21,8 astetta, mitattiin kuukauden 2. päivänä Kokemäki Tulkkilan havaintoasemalla. Kuukauden alin lämpötila, ‒6,4 astetta, mitattiin puolestaan Muonio Oustajärven havaintoasemalla kuukauden 7. päivänä.
Hellepäiviä ei syyskuussa enää havaittu. Tyypillisesti hellettä esiintyy Suomessa syyskuussa noin joka kolmas tai neljäs vuosi.
Sadepäiviä oli paikoin poikkeuksellisen paljon
Syyskuun sademäärä oli laajalti tavanomaista suurempi. Etenkin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan tienoilta Pohjois-Pohjanmaalle yltävällä alueella sademäärä oli paikoin poikkeuksellisen tai ennätyksellisen suuri. Muutamalla havaintoasemalla mitattiin syyskuun asemakohtainen sademääräennätys: ennätys ylittyi Rautavaara Ylä-Luostan (123,7 mm), Nurmes Mujejärven (138,9 mm) ja Utajärvi Särkijärven (142,6 mm) havaintoasemilla.
Sateisuus näkyi myös sadepäivien lukumäärässä, joka oli tavanomaista suurempi Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Syyskuussa satoi monin paikoin 20 päivänä. Eniten sadepäiviä havaittiin Lieksan Kolilla, jossa satoi 27 päivänä kuukauden 30 päivästä. Tämä on havaintoaseman 58-vuotisen mittaushistorian suurin sadepäivien lukumäärä syyskuussa.
Eniten syyskuussa satoi alustavien tietojen mukaan Ristijärven Mustavaarassa, 167,9 millimetriä. Vähiten satoi Kaskinen Sälgrundin havaintoasemalla, missä kuukauden sademäärä oli 31,0 millimetriä. Suurin vuorokauden sademäärä, 46,6 millimetriä, mitattiin Kotka Rankin asemalla kuukauden 11. päivänä.
Etelä- ja länsirannikolla eniten auringonpaistetta
Auringonpaistetunteja kertyi syyskuussa 80:n ja vajaan 200 tunnin välillä, mikä on tavanomainen tai hieman pienempi määrä kuin tyypillisesti. Eniten aurinko paistoi etelä- ja länsirannikolla.
Syyskuussa havaittiin 1 200 maasalamaa, mikä on noin puolet tavanomaisesta syyskuun maasalamamäärästä.
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