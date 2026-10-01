Pohde tavoittelee hallittua siirtymää Kestintuvassa – asukkaiden palvelujen jatkuvuus etusijalla

Esperi Care Oy on 30.9.2026 tiedottanut verkkosivuillaan lopettavansa palvelutuotannon vammaispalveluja tuottavassa Esperi Koti Kestintuvassa Nivalassa.

Pohde on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan Nivalassa sijaitsevan vammaisten asumispalveluyksikön Kestintuvan toiminnan vastuulleen mahdollisimman nopeasti ja hallitusti. Pohde on pyrkinyt siirtämään Kestintuvan toiminnan vastuulleen yhteisymmärryksessä Esperin kanssa. Tämä ei ole toteutunut Pohteen toistuvista yrityksistä huolimatta.

Jotta siirtyminen voidaan toteuttaa turvallisesti ja asukkaiden tarpeet huomioiden, tarvitaan yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä sekä Esperiltä riittävät tiedot henkilöstöstä.

Pohde on valmistellut toiminnan vastaanottamista ja tarjoutunut ottamaan Kestintuvan henkilöstön palvelukseensa liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että työntekijät voivat jatkaa nykyisissä tehtävissään ilman katkoksia ja että asukkaiden arki sekä hoivan jatkuvuus turvataan koko siirtymävaiheen ajan.

Hyvinvointialue on esittänyt palveluntuottajalle, että henkilöstön, asiakkaiden ja omaisten tiedottaminen toteutetaan yhteistyössä. Lisäksi Pohde on pyytänyt toiminnan siirtämisen kannalta välttämättömiä tietoja, jotta vastaanotto voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti ja turvallisesti.

Pohde korostaa, että asukkaiden hyvinvointi, turvallisuus ja tarvitsemien palvelujen jatkuvuus ovat tilanteessa ensisijaisia. Myös henkilöstön oikeuksien ja aseman turvaaminen on hyvinvointialueelle tärkeää.

Pohde toivoo, että toiminnan siirtämiseen liittyvät käytännön järjestelyt voidaan toteuttaa yhteistyössä ja ilman tarpeetonta viivytystä. Tavoitteena on löytää ratkaisu, joka turvaa sekä asukkaiden että henkilöstön edun ja mahdollistaa palvelujen häiriöttömän jatkumisen.

– Tässä tilanteessa kaikkein tärkeintä on varmistaa, että Kestintuvan asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut keskeytyksettä ja että henkilöstön siirtyminen voidaan toteuttaa hallitusti ja sujuvasti. Toivomme kaikilta osapuolilta rakentavaa yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi, toteaa vammaispalvelujen toimialuejohtaja Päivi Lauri.

Käräjäoikeus on antanut aiemmin ratkaisun Kestintuvan ja Kestinkartanon tilojen käyttöoikeussopimusta koskevassa riita-asiassa. Ratkaisun mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on vuokraoikeutensa perusteella oikeus tilojen hallintaan, eikä yksityisen palveluntuottajan käyttöoikeus rajoita niiden käyttöä. Ratkaisu on Pohteen näkemyksen mukainen, ja se selkeyttää edellytyksiä jatkaa palvelujen järjestämistä suunnitelmien mukaisesti.