SPAN 26 -puusiltakilpailun voittajat ratkottiin Finnbuild 2026 -messuilla
1.10.2026 15:45:07 EEST | RIL ry | Tiedote
RIL ry, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry sekä Messukeskus järjestivät SPAN 26 -puusiltakilpailun FinnBuild 2026 -messujen yhteydessä Helsingissä. Kilpailu huipentui torstaina 1.10.2026 siltojen koestukseen, jossa opiskelijoiden suunnittelemien ja rakentamien puusiltojen kantokyky testattiin öärirajoille. Lisäksi kisassa palkittiin esteettisin silta.
SPAN-puusiltakilpailun tavoitteena on innostaa rakennusalan opiskelijoita rakennesuunnittelun pariin sekä tarjota käytännönläheinen mahdollisuus soveltaa opintojen aikana hankittua osaamista. Kilpailussa opiskelijat suunnittelivat, rakensivat ja testasivat puusiltoja todellisessa kilpailuympäristössä.
Tänä vuonna kilpailuun osallistui kahdeksan joukkuetta ammattikorkeakouluista ja yliopistoista eri puolilta Suomea. Kilpailun aikana tuomaristo arvioi siltojen suunnittelutarkkuutta, innovatiivisuutta, esteettisyyttä sekä rakenteellista toimivuutta. Siltojen kantokyky myös mitattiin koestuksessa.
”Kilpailussa oli harvinaisen kauniita insinöörirakenteita. Kilpailutöissä oli neljä perinteistä ristikkosiltaa, kaksi kaarisiltaa, yksi K-ristikkosilta ja yksi riippuristikkosilta. Kaikissa näissä oli omat uniikit ideansa ja joissakin erittäin innovatiivisia ratkaisuja. Esteettisin silta -kategorian voittaneessa riippusillassa oli harvinaisen mietitty viimeistely”, RILin tekninen johtaja, SPAN -puusilta -kilpailun tuomari, Pekka Talaskivi sanoo.
Hän jatkaa, että kantokyvyltään suurin silta ylsi myös kaikkien lähimmäs toteutunutta tulosta. Mikään silloista ei myöskään jäänyt kovin kauas suunnitellusta.
”Tämä kertoo erinomaisesta toteutuksen laadusta.”
Kestävimmän sillan rakentanut joukkue palkittiin 2 000 euron stipendillä, esteettisimmän sillan rakentanut joukkue 1 500 euron stipendillä ja suunnittelutarkin joukkue 1 500 euron stipendillä. Palkinnot lahjoitti Suomen Messusäätiö.
Kilpailun tuomaristo kiitti erityisesti opiskelijoiden korkeatasoisia suunnitteluratkaisuja, innovatiivisuutta sekä kykyä soveltaa rakennesuunnittelun periaatteita käytännössä.
”Kilpailu antoi hienon mahdollisuuden seurata suunnitelman muuttumista valmiiksi rakenteeksi ja rakenteiden toimivuutta todellisessa kuormituksessa”, Talaskivi sanoo.
SPAN-puusiltakilpailu järjestettiin FinnBuild 2026 -messujen yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa. Kilpailun järjestivät yhteistyössä RIL ry, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry sekä Messukeskus. Kilpailua tukivat A-Insinöörit ja Ramboll.
SPAN 26 -kilpailun voittajat
Kestävin silta
1. sija: Ryhmä Rämä, Tampereen ammattikorkeakoulu
- Kantokyky: 346,9 kg
Esteettisin silta
1. sija: Lohiksen enkelit, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Paras suunnittelu (suunnittelutarkin silta)
1. sija: Ryhmä Rämä, Tampereen ammattikorkeakoulu
- Poikkeama ennustetun ja toteutuneen kantokyvyn välillä: 6,7 %
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka Talaskivi
tekninen johtaja, RIL
SPAN-kilpailun tuomariston jäsen
puh. 050 562 0116
RIL ry
RIL on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio ja osaajayhteisö, jonka tarkoituksena on edistää kestävän rakennetun ympäristön rakentamista sekä mahdollistaa jäsentensä jatkuva kehittyminen. Vuonna 1934 perustettu järjestö yhdistää yli 7 000 rakennetun ympäristön alan huippuosaajaa teekkareista tohtoreihin ja yamk-opiskelijoista yamk-tutkinnon suorittaneisiin. www.ril.fi
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