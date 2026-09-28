SPAN 26 -puusiltakilpailun voittajat ratkottiin Finnbuild 2026 -messuilla

LEAN-rakentamisen päivät 2026: Näin Lean konkretisoituu rakennushankkeissa teoriasta käytäntöön 29.4.2026 14:02:10 EEST | Tiedote

Lean-rakentaminen vähentää hukkaa eli kasvattaa hankkeiden arvoa. Lean-ajattelulla on vähennetty hukkaa rakennusalalla jopa 20–60 % perinteisiin toimintatapoihin verrattuna. Lean ei ole yksittäinen työkalu, vaan tapa ajatella, johtaa ja tehdä työtä yhdessä. Onnistumiset näkyvät parempana rakentamisen laatuna, toimivampana yhteistyönä ja yritysten parempana tuloksena.