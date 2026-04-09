Effie Awards Finland kilpailuun muutoksia vuodelle 2026
1.10.2026 14:00:00 EEST | Marketing Finland ry | Tiedote
Effie Awards Finlandin vuoden 2026 kilpailuun on tehty muutoksia. Kansainväliset muutokset tuovat lisää joustavuutta töiden tekoajalle ja esittelyyn, ja Suomessa pääsarjajakoa muutetaan, jotta erityyppisten töiden vahvuudet pääsevät paremmin esiin.
Kilpailutöille pidempi tekoaika ja tulokset mukaan reeliin
Effien kansainvälistä kilpailuverkostoa koordinoivan Effie Worldwiden tekemien muutosten myötä kilpailutöiden sallittu tekoaika pitenee aiemmasta 12 kuukaudesta 15 kuukauteen. Vuoden 2026 kilpailuun osallistuvien töiden tulee sijoittua ajalle 1.6.2025–31.8.2026.
Toinen merkittävä muutos koskee kilpailutyön reeliä. Jatkossa reelissä saa esitellä myös työn tuloksia, mikä antaa osallistujille aiempaa enemmän mahdollisuuksia tuoda työn vaikuttavuus osaksi kilpailutyön tarinaa.
Effie liittyi osaksi LIONS-kokonaisuutta vuonna 2024, ja nyt tehtävät kansainväliset muutokset tuovat Effien yleisiä kilpailukäytäntöjä lähemmäs muuta LIONS-kilpailuperhettä.
”Oli odotettavaa, että Effien liittyminen osaksi LIONS-kokonaisuutta alkaa ajan myötä näkyä myös kilpailujen yleisissä käytännöissä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että LIONS-perheen kilpailut säilyttävät omat painotuksensa ja arviointiperusteensa. Effien ytimessä on jatkossakin markkinoinnin tuloksellisuus ja sen osoittaminen”, sanoo Effie Awards Finland -kilpailusta vastaava Henna Salenius.
Kilpailuun uusi pääsarja: Liiketoimintamenestys
Kansainvälisten uudistusten lisäksi Effie Awards Finlandin pääsarjajakoa järjestellään uudelleen. Tavoitteena on tuoda erityyppisten kilpailutöiden ominaispiirteet paremmin esiin ja varmistaa niille tasavertaiset mahdollisuudet menestyä kilpailussa.
Aiemmin Erikoissarjaan kuuluneet Business-kategoriat muodostavat jatkossa oman Liiketoimintamenestys-pääsarjansa. Erikoissarjaan jäävät puolestaan muun muassa sosiaalisen median, vaikuttajamarkkinoinnin, brändättyjen sisältöjen ja brändikokemuksen kategoriat.
Uudella jaolla halutaan varmistaa, että niin liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen tähtäävät työt kuin esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnin ja sosiaalisen median työt saavat mahdollisuuden menestyä omista lähtökohdistaan saman kilpailuvuoden aikana.
”Effien liittyminen osaksi LIONSia vie kilpailua entistä vahvemmin kohti kansainvälistä linjaa, ja samalla strategisen ajattelun merkitys osana luovuutta korostuu. Tuloksellisuus nähdään helposti erilaisten optimointien summana – sisältöjen, viestien, kohderyhmien, kanavien – vaikka laajemman vaikuttavuuden lähtökohta on nimenomaan strategisessa ajattelussa. Toivon, että kategoriamuutoksen myötä näemme yhä enemmän töitä, joiden tarina kertoo liiketoiminnan menestyksestä monipuolisin mittarein ja avaa myös sen, miten ratkaisuihin on päädytty”, sanoo Effie Awards Finlandin ohjausryhmän puheenjohtaja Suvi Lähde.
Tutustu pääsarjajakoon: https://effie.fi/kilpailusarja/
Kilpailuaikataulu siirtyy myöhemmälle syksyyn
Effie Awards Finlandin kilpailuaikataulua on tänä vuonna siirretty myöhemmälle syksyyn. Muutoksella pyritään vähentämään päällekkäisyyksiä muiden alan kilpailujen kanssa ja helpottamaan kilpailutöitä valmistelevien tiimien työkuormaa.
Kilpailuun ilmoittautuminen on nyt käynnissä ja Early Bird -hinnat ovat voimassa 22.10. asti.
Tärkeät päivämäärät
- 21.9. Ilmoittautuminen alkaa
- 22.10. Early Bird päättyy
- 9.11. Late fee – lisämaksullinen jatkoaika päättyy
- 16.11. Extended deadline – lisämaksullinen jatkoaika päättyy
- 18.12. Shortlistan julkaisu
- 11.2.2027 Effie Awards Finland -gaala ja palkintojenjako
Effie Awards Finlandin vuoden 2026 kilpailun pääyhteistyökumppanina toimii Sanoma Media Finland. Kilpailun kumppaneina ovat myös Grano, Taksi Helsinki ja Velox Logistiikka.
Effie on koko alan yhteinen kilpailu
Tuloksellinen markkinointi syntyy harvoin yhden toimijan työnä. Effiessä halutaan tuoda näkyväksi kaikki kilpailutyön tekemiseen osallistuneet osapuolet ja tunnustaa eri kumppaneiden rooli työn onnistumisessa.
”Effie on koko alan yhteinen kilpailu, ja haluamme, että tämä näkyy myös siinä, miten kilpailutöitä ilmoitetaan. Parhaat tulokset syntyvät usein monen eri osaajan ja kumppanin yhteistyönä, ja silloin myös tunnustuksen kuuluu jakautua kaikille työn tekemiseen osallistuneille. Kannustamme siksi ilmoittajia käymään huolella läpi kaikki työn toteutukseen osallistuneet tahot ja merkitsemään ne mukaan kilpailutyöhön”, kommentoi Salenius.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henna SaleniusMarketing FinlandPuh:+358504719985henna.salenius@marketingfinland.fi
Suvi LähdeExecutive Creative Director, Effie Awards Finland Ohjausryhmän puheenjohtajaSEKPuh:0407030337suvi.lahde@sek.fi
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Tietoja julkaisijasta
Marketing Finland on markkinoinnin liike, johon voivat liittyä jäseniksi markkinointia ja viestintää tekevät yritykset sekä alan palvelutarjoajat. Vuonna 2020 Marketing Finland sekä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL päättivät toimintojensa yhdistämisestä. Tämän jälkeen Marketing Finlandin alle on järjestäytynyt myös muita markkinoinnin asiantuntijaorganisaatioita. Marketing Finlandin jäsenet ovat mukana ostamassa ja tuottamassa suurinta osaa Suomessa tehtävää markkinointia ja viestintää.
Marketing Finland kuuluu maailman johtaviin markkinoinnin verkostoihin: WFA, 90 % maailman markkinointiostoista, EACA, 2500 markkinoinnin ja viestinnän organisaatiota ja 120 000 ammattilaista 30 Euroopan maasta ja ICCO, 3000 viestintätoimistoa globaalisti 66 maasta.
Marketing Finlandin tehtäviin kuuluvat muun muassa edunvalvonta, alan koulutukset, konsultointi, sekä verkostojen rakentaminen. Marketing Finland järjestää Suomessa markkinoinnin ja viestinnän johtavia kilpailuja kuten Cannes Lions, Effie Awards Finland, Finnish Comms Awards, Young Lions Finland ja Vuoden brändinrakentaja.
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