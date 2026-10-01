SDP:n Eloranta: Kokoomus yrittää jälleen siirtää koulutusleikkausten vastuun kunnille

– Tilanteessa, jossa oppimistulokset jatkavat heikkenemistään, oppilaiden välinen eriarvoisuus kasvaa ja nuorten lukutaito rapautuu, on suorastaan vastuutonta esittää uusia leikkauksia perusopetuksen rahoitukseen. Koulutus ja kasvatus ovat kuntien selvästi merkittävin tehtävä, joten kuntien rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset tarkoittavat väistämättä myös leikkauksia perusopetukseen, Eloranta sanoo.

Eloranta korostaa, että erityisesti neljän vuoden aikana kasaantuvat indeksileikkaukset vaikeuttaisivat kuntien taloutta entisestään. Jos valtionosuuksien kasvu ei seuraisi kustannusten nousua, kuntien taloudellinen liikkumavara kaventuisi merkittävästi.

– Inflaatio ja palkankorotukset eivät pysähdy, vaikka indeksikorotukset jäädytettäisiin. Jos rahoitus ei seuraa koulujen ylläpidon ja henkilöstön palkkojen kustannusten nousua, kunnille jää käytännössä vain kaksi vaihtoehtoa: verotuksen kiristäminen tai koulutuksesta leikkaaminen. Tulevalla vaalikaudella emme tarvitse uusia piiloleikkauksia perusopetukseen, vaan panostuksia perustaitojen oppimiseen ja oppilaiden tarvitsemaan tukeen, Eloranta toteaa.