Muutoksia palveluverkostossa – Prismakeskus Nummelan Asiakasomistajapalvelun ja S-Pankki-pisteen palvelut siirtyvät
1.10.2026 13:01:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Asiakkaiden asiointitapojen muuttuessa yhä useampi hoitaa pankki- ja asiakasomistajuusasiansa digitaalisesti. Jotta voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin entistä paremmin, Prismakeskus Nummelan Asiakasomistajapalvelun ja S-Pankki-pisteen palvelut siirtyvät digipalveluihin sekä SSO:n muihin palvelupisteisiin marraskuusta 2026 alkaen.
Asiakasomistajuuteen ja päivittäisiin pankkipalveluihin liittyvät palvelut ovat jatkossakin helposti asiakkaiden saatavilla. Asiakkaita palvelevat S-mobiili ja verkkopankki sekä SSO:n Asiakasomistajapalvelu- ja S-Pankki-pisteet Prismakeskus Lohjalla ja Prismakeskus Halikossa. Molemmissa palvelupisteissä asioida voi sekä ajanvarauksella että vuoronumerolla.
– S-Pankin palvelut on suunniteltu helppokäyttöisiksi kaikenikäisille asiakkaille koko Suomessa. Monipuoliset digitaaliset palvelut mahdollistavat sujuvan asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta, ja tarvittaessa henkilökohtaista palvelua on edelleen saatavilla alueen palvelupisteissä, kertoo SSO:n Asiakasomistaja- ja S-Pankkipalveluiden palvelupäällikkö Jani Mäkipää.
Palveluiden siirtyminen Nummelasta SSO:n muihin palvelupisteisiin ei vaikuta henkilöstön määrään.
Lisätiedot: talousjohtaja Riitta-Leena Rossi, p. 044 7705 702
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
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