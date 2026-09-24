Muutoksia palveluverkostossa – Prismakeskus Nummelan Asiakasomistajapalvelun ja S-Pankki-pisteen palvelut siirtyvät

Asiakasomistajuuteen ja päivittäisiin pankkipalveluihin liittyvät palvelut ovat jatkossakin helposti asiakkaiden saatavilla. Asiakkaita palvelevat S-mobiili ja verkkopankki sekä SSO:n Asiakasomistajapalvelu- ja S-Pankki-pisteet Prismakeskus Lohjalla ja Prismakeskus Halikossa. Molemmissa palvelupisteissä asioida voi sekä ajanvarauksella että vuoronumerolla.

– S-Pankin palvelut on suunniteltu helppokäyttöisiksi kaikenikäisille asiakkaille koko Suomessa. Monipuoliset digitaaliset palvelut mahdollistavat sujuvan asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta, ja tarvittaessa henkilökohtaista palvelua on edelleen saatavilla alueen palvelupisteissä, kertoo SSO:n Asiakasomistaja- ja S-Pankkipalveluiden palvelupäällikkö Jani Mäkipää.

Palveluiden siirtyminen Nummelasta SSO:n muihin palvelupisteisiin ei vaikuta henkilöstön määrään.

Lisätiedot: talousjohtaja Riitta-Leena Rossi, p. 044 7705 702