Nostot medialle 1.10.–9.10.2026: Ympäristö osana kokonaisturvallisuutta, Ennallistamissuunnitelma 50 minuutissa.
1.10.2026 14:22:59 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa pian ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Syken tutkimusseminaari maanantaina 5.10. klo 9-12 | Ympäristö osana kokonaisturvallisuutta
Seminaarissa tarkastellaan kokonaisturvallisuutta eri näkökulmista ja avataan keskustelua ajankohtaisista ympäristöturvallisuuden teemoista.
Syken tutkijoiden ratkaisupuheenvuoroissa kerrotaan miten veteen liittyviä riskejä voidaan ennakoida, millainen rooli tutkimusinfrastruktuureilla on muutoksiin sopeutumisessa sekä miten rauhaa ja turvallisuutta edistetään vesidiplomatialla.
Vierailevana puhujana on Duncan Depledge Loughborough’n yliopistosta. Depledgen puheenvuoron otsikko on Climate Change and Security: Emerging Strategic Challenges for Europe.
Lue lisää ja osallistu verkossa: Ympäristö osana kokonaisturvallisuutta -tutkimusseminaari
Tutustu myös Syken policy briefiin aiheesta: Suomen kokonaisturvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan
Haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Aino Laine, etunimi.sukunimi@syke.fi
Aamukahvit toimittajille tiistaina 6.10. | Ennallistamissuunnitelma haltuun 50 minuutissa
Suomen ennallistamissuunnitelman ensimmäisen version valmistelu on loppusuoralla. Julkista keskustelua ovat hallinneet metsäkriteerit ja ennallistamisen kustannukset, mutta mitä suunnitelmasta pitäisi ymmärtää kokonaisuutena – ja mitä ennallistamisella voidaan saavuttaa?
Kutsumme toimittajat aamukahveille tiistaina 6.10. klo 8.30–9.20. Tilaisuuteen voi osallistua Sykessä Helsingin Viikissä tai Teamsissa. Tutkijamme ovat tilaisuuden jälkeen käytettävissä myös haastatteluihin.
Sykeläisten asiantuntijoiden puheenvuorot aamukahveilla:
- Ennallistamisasetuksen tavoitteet ja Suomen luonnon tila vuonna 2026 – Aino Juslén
- Miten onnistunut ennallistaminen näkyisi Suomen metsäluonnossa ja sisävesissä? Mitkä ovat suunnitelman suurimmat aukot tällä hetkellä? – Panu Halme
- Boreaalisen luonnonmetsän määritelmä – miksi rajauksella on niin merkittävät vaikutukset? – Aija Kukkala
- Pitääkö miljardin euron hintalappu paikkansa eli mitä ennallistamisen hyödyistä ja kustannuksista tiedetään nyt? – Sampo Pihlainen
Ilmoittaudu viimeistään 5.10.: media@syke.fi
Lisätiedot ja haastattelut: viestintäasiantuntija Sini Harvo, sini.harvo@syke.fi, puh. +358 29 525 2427
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Blogi 28.9. | Heli Saarikoski ja Suvi Huttunen: Puntaroivat kansalaiskeskustelut tukevat kestävyysmurrosta
Päätöksentekijöillä on visainen tehtävä: miten ilmasto- ja ympäristötoimet voidaan toteuttaa eri kansalaisryhmien näkökulmasta hyväksyttävällä tavalla. Johtavat tutkijat Heli Saarikoski ja Suvi Huttunen kirjoittavat blogissaan puntaroivista kansalaiskeskusteluista, ja siitä, miten ne voivat auttaa löytämään toimivia ratkaisuja.
Lue koko blogi täältä: Heli Saarikoski ja Suvi Huttunen: Puntaroivat kansalaiskeskustelut tukevat kestävyysmurrosta
Kiertotalouden uutiskirje Circnews 29.9. | Tieteen ja taiteen yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen
Monimutkaisten sosioekologisten kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa tiede saa vahvan kumppanin taiteesta, joka muuttaa tiedon tunteeksi sekä herättelee ajattelemaan ja toimimaan, kirjoittaa erikoistutkija Kati Pitkänen.
Tämä juttu ja muut Kiertotalouden uutiskirjeen nostot löydät täältä: Tieteen ja taiteen yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen
Tiedote 1.10. | Väitös: Pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus kestävyyssiirtymissä
Suomen ympäristökeskuksen tutkija FM Hanna Entsalo väittelee perjantaina 9.10.2026 klo 13 Helsingin yliopistossa. Uusi väitöskirja osoittaa, että politiikkastrategiat ja lainsäädäntö voivat samanaikaisesti sekä vauhdittaa että hidastaa siirtymää kohti kiertotaloutta.
Lue lisää: Väitös: Pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus kestävyyssiirtymissä
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Hiilineutraali-webinaari 6.10. klo 15-16 | Kestävyyssiirtymän pitkä peli. Miten kiirehtiä muutosta, joka kestää vuosikymmeniä?
Filosofit Ville Lähde ja Tere Vadén tarkastelevat kestävyyssiirtymää pitkän aikavälin yhteiskunnallisena muutoksena. He ovat työssään käsitelleet muun muassa ekologista jälleenrakennusta, ympäristökriisien ja yhteiskunnallisten muutosten yhteenkietoutumista sekä sitä, miten ympäristöajattelun pitäisi muuttua maailman muuttuessa.
Lue lisää ja tule kuulolle: https://hiilineutraalisuomi.syke.fi/hiilineutraali-webinaari-kestavyyssiirtyman-pitka-peli-miten-kiirehtia-muutosta-joka-kestaa-vuosikymmenia-ti-6-10-klo-15-16/
Konsertti ja kuoroteoksen kantaesitys 7.10. | Voiko kuorolaulu muuttaa kulutuskulttuuriamme?
Kuorokonsertti Pohjolan loitsut kirittää loitsujen mystisen voiman kautta muovien kestävää kiertotaloutta. Konsertissa kantaesitetään kuoroteos Veen ja maan loitsu, joka on toteutettu yhteistyössä PlastLIFE-projektin kanssa.
Konsertissa Herttoniemen Sointu -kuoroa johtaa Henna Dolk. Musiikista vastaavat Roope Aarnio (kitara) ja Jukka Kiviniemi (basso).
Keskiviikkona 7.10. klo 19, Magito-sali, Suvilahti, Helsinki
Lue lisää: Loppuisiko muovin turha kulutus loitsuamalla? - Kiertotalousratkaisuja
Plastlife-aamukahvit pe 9.10. | Voisiko kalannahasta kehittää korvaajan muoville?
PlastLife-hankkeessa Luonnonvarakeskuksen tutkijat kehittävät muovia korvaavia materiaaleja biomassasivuvirroista. Esimerkiksi tomaatin ja kurkun varsista on kokeiltu valmistaa pakkauskartonkia, läpinäkyvää kalvoa kalannahasta ja -suomuista.
Lue lisää ja tule kuulolle: PlastLIFE-aamukahvit: muovia korvaavat materiaalit
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Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin,
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan postia viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
Pss. Muista myös:
Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus
Public defence: Just transformative conservation requires challenging existing structures and strengthening local agency25.9.2026 08:56:00 EEST | Press release
In her doctoral dissertation, Liisa Varumo, M.Sc.Admin, a researcher at the Finnish Environment Institute (Syke), examines questions of environmental justice in diverse nature conservation instruments and their potential to contribute to just transformative conservation. The public defence will take place at the University of Eastern Finland on Friday 2 October 2026 at 12.00.
Väitös: Reilu kestävyysmurros luonnonsuojelussa vaatii rakenteiden haastamista ja toimijuuden vahvistamista25.9.2026 08:55:00 EEST | Tiedote
Suomen ympäristökeskuksen tutkija, HTM Liisa Varumo tarkastelee väitöskirjassaan erilaisten luonnonsuojelukeinojen oikeudenmukaisuutta ja niiden mahdollisuuksia edistää reilua kestävyysmurrosta. Väitöstilaisuus pidetään Itä-Suomen yliopistossa perjantaina 2.10.2026 klo 12.00.
Nostot medialle 24.9.–2.10.202624.9.2026 15:57:23 EEST | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa pian ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Östersjöns tillstånd är fortfarande långt från målen – uppföljning som sträcker sig från kustvatten till öppet hav visar varför18.9.2026 08:30:00 EEST | Pressmeddelande
I augusti genomförde Finlands miljöcentral två uppföljningsresor i Östersjön: havsforskningsfartyget Aranda samlade in information från öppet hav och ms Hessu från Skärgårdshavet och kusten. Övergödning är fortfarande Östersjöns största miljöproblem. Enligt den statusbedömning av kustvattnen som publicerades i juni har endast sex procent av Finlands kustvatten god status. Färska mätningar och modelleringar ger en uppdaterad lägesbild av hur näringsbelastningen från land syns i kustvattnen och på öppet hav och varför havets tillstånd fortfarande är långt från målen.
The state of the Baltic Sea still far from the objectives – monitoring extending from coastal waters to the open sea explains why18.9.2026 08:30:00 EEST | Press release
In August, the Finnish Environment Institute carried out two monitoring cruises in the Baltic Sea: Research vessel Aranda collected data from the open sea and M/S Hessu from the Archipelago Sea and the coast. Eutrophication remains the biggest environmental problem in the Baltic Sea. According to the status assessment of coastal waters, published in June, only six per cent of Finnish coastal waters are in a good state. Recent measurements and modelling provide an updated situational picture of how nutrient pollution from land is reflected in coastal waters and the open sea, and why the state of the sea is still far from the objectives.
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