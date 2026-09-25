Nostot medialle 1.10.–9.10.2026: Ympäristö osana kokonaisturvallisuutta, Ennallistamissuunnitelma 50 minuutissa.

Syken tutkimusseminaari maanantaina 5.10. klo 9-12 | Ympäristö osana kokonaisturvallisuutta

Seminaarissa tarkastellaan kokonaisturvallisuutta eri näkökulmista ja avataan keskustelua ajankohtaisista ympäristöturvallisuuden teemoista.

Syken tutkijoiden ratkaisupuheenvuoroissa kerrotaan miten veteen liittyviä riskejä voidaan ennakoida, millainen rooli tutkimusinfrastruktuureilla on muutoksiin sopeutumisessa sekä miten rauhaa ja turvallisuutta edistetään vesidiplomatialla.

Vierailevana puhujana on Duncan Depledge Loughborough’n yliopistosta. Depledgen puheenvuoron otsikko on Climate Change and Security: Emerging Strategic Challenges for Europe.

Lue lisää ja osallistu verkossa: Ympäristö osana kokonaisturvallisuutta -tutkimusseminaari

Tutustu myös Syken policy briefiin aiheesta: Suomen kokonaisturvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan

Haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Aino Laine, etunimi.sukunimi@syke.fi

Aamukahvit toimittajille tiistaina 6.10. | Ennallistamissuunnitelma haltuun 50 minuutissa

Suomen ennallistamissuunnitelman ensimmäisen version valmistelu on loppusuoralla. Julkista keskustelua ovat hallinneet metsäkriteerit ja ennallistamisen kustannukset, mutta mitä suunnitelmasta pitäisi ymmärtää kokonaisuutena – ja mitä ennallistamisella voidaan saavuttaa?

Kutsumme toimittajat aamukahveille tiistaina 6.10. klo 8.30–9.20. Tilaisuuteen voi osallistua Sykessä Helsingin Viikissä tai Teamsissa. Tutkijamme ovat tilaisuuden jälkeen käytettävissä myös haastatteluihin.

Sykeläisten asiantuntijoiden puheenvuorot aamukahveilla:

Ennallistamisasetuksen tavoitteet ja Suomen luonnon tila vuonna 2026 – Aino Juslén

– Aino Juslén Miten onnistunut ennallistaminen näkyisi Suomen metsäluonnossa ja sisävesissä? Mitkä ovat suunnitelman suurimmat aukot tällä hetkellä? – Panu Halme

– Panu Halme Boreaalisen luonnonmetsän määritelmä – miksi rajauksella on niin merkittävät vaikutukset? – Aija Kukkala

– Aija Kukkala Pitääkö miljardin euron hintalappu paikkansa eli mitä ennallistamisen hyödyistä ja kustannuksista tiedetään nyt? – Sampo Pihlainen





Ilmoittaudu viimeistään 5.10.: media@syke.fi

Lisätiedot ja haastattelut: viestintäasiantuntija Sini Harvo, sini.harvo@syke.fi, puh. +358 29 525 2427

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Blogi 28.9. | Heli Saarikoski ja Suvi Huttunen: Puntaroivat kansalaiskeskustelut tukevat kestävyysmurrosta

Päätöksentekijöillä on visainen tehtävä: miten ilmasto- ja ympäristötoimet voidaan toteuttaa eri kansalaisryhmien näkökulmasta hyväksyttävällä tavalla. Johtavat tutkijat Heli Saarikoski ja Suvi Huttunen kirjoittavat blogissaan puntaroivista kansalaiskeskusteluista, ja siitä, miten ne voivat auttaa löytämään toimivia ratkaisuja.

Lue koko blogi täältä: Heli Saarikoski ja Suvi Huttunen: Puntaroivat kansalaiskeskustelut tukevat kestävyysmurrosta

Kiertotalouden uutiskirje Circnews 29.9. | Tieteen ja taiteen yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen

Monimutkaisten sosioekologisten kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa tiede saa vahvan kumppanin taiteesta, joka muuttaa tiedon tunteeksi sekä herättelee ajattelemaan ja toimimaan, kirjoittaa erikoistutkija Kati Pitkänen.

Tämä juttu ja muut Kiertotalouden uutiskirjeen nostot löydät täältä: Tieteen ja taiteen yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen

Tiedote 1.10. | Väitös: Pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus kestävyyssiirtymissä

Suomen ympäristökeskuksen tutkija FM Hanna Entsalo väittelee perjantaina 9.10.2026 klo 13 Helsingin yliopistossa. Uusi väitöskirja osoittaa, että politiikkastrategiat ja lainsäädäntö voivat samanaikaisesti sekä vauhdittaa että hidastaa siirtymää kohti kiertotaloutta.

Lue lisää: Väitös: Pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus kestävyyssiirtymissä

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Hiilineutraali-webinaari 6.10. klo 15-16 | Kestävyyssiirtymän pitkä peli. Miten kiirehtiä muutosta, joka kestää vuosikymmeniä?

Filosofit Ville Lähde ja Tere Vadén tarkastelevat kestävyyssiirtymää pitkän aikavälin yhteiskunnallisena muutoksena. He ovat työssään käsitelleet muun muassa ekologista jälleenrakennusta, ympäristökriisien ja yhteiskunnallisten muutosten yhteenkietoutumista sekä sitä, miten ympäristöajattelun pitäisi muuttua maailman muuttuessa.

Lue lisää ja tule kuulolle: https://hiilineutraalisuomi.syke.fi/hiilineutraali-webinaari-kestavyyssiirtyman-pitka-peli-miten-kiirehtia-muutosta-joka-kestaa-vuosikymmenia-ti-6-10-klo-15-16/

Konsertti ja kuoroteoksen kantaesitys 7.10. | Voiko kuorolaulu muuttaa kulutuskulttuuriamme?

Kuorokonsertti Pohjolan loitsut kirittää loitsujen mystisen voiman kautta muovien kestävää kiertotaloutta. Konsertissa kantaesitetään kuoroteos Veen ja maan loitsu, joka on toteutettu yhteistyössä PlastLIFE-projektin kanssa.

Konsertissa Herttoniemen Sointu -kuoroa johtaa Henna Dolk. Musiikista vastaavat Roope Aarnio (kitara) ja Jukka Kiviniemi (basso).

Keskiviikkona 7.10. klo 19, Magito-sali, Suvilahti, Helsinki

Lue lisää: Loppuisiko muovin turha kulutus loitsuamalla? - Kiertotalousratkaisuja

Plastlife-aamukahvit pe 9.10. | Voisiko kalannahasta kehittää korvaajan muoville?

PlastLife-hankkeessa Luonnonvarakeskuksen tutkijat kehittävät muovia korvaavia materiaaleja biomassasivuvirroista. Esimerkiksi tomaatin ja kurkun varsista on kokeiltu valmistaa pakkauskartonkia, läpinäkyvää kalvoa kalannahasta ja -suomuista.

Lue lisää ja tule kuulolle: PlastLIFE-aamukahvit: muovia korvaavat materiaalit

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Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin,

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan postia viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Pss. Muista myös: