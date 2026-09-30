SDP:n puoluesihteeri Näkkäläjärvi: Vapaan median heikkeneminen on uhka Suomen turvallisuudelle ja kriisinkestävyydelle
1.10.2026 13:21:45 EEST | SDP | Tiedote
Eiliset uutiset STT:n uutistoiminnan mahdollisesta päättymisestä ja kokoomuksen esittämät leikkaukset Ylen rahoituksesta ovat huolestuttavaa luettavaa suomalaisten turvallisuuden näkökulmasta.
– Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) riensi tuoreeltaan kommentoimaan STT:n uutistoiminnan mahdollista loppumista todeten, että valtion ei pidä tekohengittää kannattamatonta media-alan toimijaa. Kokoomus puolestaan julisti leikkaavansa ensi vaalikaudella Yleltä vielä 120 miljoonaa euroa lisää entisten leikkauksien päälle. Eilinen oli surullinen päivä suomalaiselle media-alalle ja demokratialle. Samalla nämä ehdotukset kertovat karua kieltään siitä, että kokoomus ja perussuomalaiset eivät arvosta suomalaista mediaa, SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo.
– Eikä kyse ole pelkästään suomalaisen median arvostuksesta. Medialla on äärimmäisen tärkeä rooli luotettavassa tiedonvälityksessä nykyisessä disinformaation ja informaatiovaikuttamisen ajassa. Vaikuttaa siltä, että kokoomus ja perussuomalaiset eivät lainkaan ymmärrä, miten vakava uhka informaatiovaikuttaminen suomalaisten turvallisuudelle on. Nyt ei ole oikea aika horjuttaa suomalaisen yhteiskunnan kriisinkestävyyttä, Näkkäläjärvi jatkaa.
– Perussuomalaiset ovat jo aiemmin osoittaneet väheksyvänsä suomalaisen median toimintaa. Tämä on tyypillinen toimintatapa kansainvälisille laita- ja äärioikeistopuolueille. Valitettavasti siinä ovat kärsijänä tavalliset suomalaiset ihmiset ja suomalainen kansanvaltainen järjestelmä, Näkkäläjärvi sanoo.
– STT ja Yle edustavat luotettavaa tiedonvälitystä, jolla on merkittävä rooli yhteiskunnan turvallisuuden ja toimivuuden kannalta. Ylellä on myös merkittävä rooli suomalaisen kulttuurin ylläpitäjänä ja rakentajana. Odotan hallitukselta selkeitä toimia suomalaisen mediakentän toiminnan turvaamiseksi, Näkkäläjärvi summaa.
Yhteyshenkilöt
Mikkel NäkkäläjärviSDP:n puoluesihteeriPuh:0400765002mikkel.nakkalajarvi@sdp.fi
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