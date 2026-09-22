Gigantin syyskuun telecom-katsaus: iPhone 18 Pro kiri suoraan TOP 5:een – kuukauden myydyin oli silti edeltäjä
1.10.2026 15:45:43 EEST | Gigantti | Tiedote
Applen uudet Pro-mallit nousivat Gigantin syyskuun myydyimpien puhelinten joukkoon heti ensimmäisillä myyntiviikoillaan, mutta kärkeen kiri vuoden takainen iPhone 17 Pro. Kakkossijalle kiivennyt Honor kertoo poikkeuksellisen leveästä hintahaitarista, joka näkyy myös puettavissa laitteissa. Vuoden täyttänyt Giga Mobiili on saanut liittymämarkkinan liikkeelle: kilpailijat ovat vastanneet haastajaan hinnoillaan.
Gigantin syyskuun myydyimpien puhelinten TOP 10 -listalla on kuusi iPhonea, kun elokuussa niitä oli neljä. iPhone 18 Pro ja Pro Max nousivat neljänneksi ja viidenneksi, vaikka niiden myynti alkoi vasta 18. syyskuuta. Kuukauden myydyin puhelin oli edellisen sukupolven iPhone 17 Pro.
”Uudet iPhonet olivat odotetun kovia, ja Applen vahva vire vain terävöityi syyskuussa. Kun uutuus maksaa aiempaa enemmän, moni vertaa sitä tarkasti myös edelliseen Pro-malliin – ja kumpikin on kelvannut”, Gigantin telecom-kategorian myyntipäällikkö Toni Kiekkinen kertoo.
Ostettujen puhelinten keskihinta nousi syyskuussa 27 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Samaan aikaan listan kakkoseksi kiri noin sadan euron Honor X5c Plus, joka oli elokuussa kymmenes. Samsungin A-sarja piti listalla kolme paikkaa Galaxy A17 5G:n, A57:n ja A37:n voimin.
Edullinen vai huippumalli? Kauppa käy molemmissa päissä
”Kysyntä on harvinaisen monipuolista: syyskuun listalle mahtuu puhelimia noin sadasta eurosta yli 1 600 euroon. Näin leveä haitari tekee tilanteesta kiinnostavan myös loppuvuoden korkeasesonkiin”.
Uusista Android-tulokkaista Realme ei vielä yltänyt kymmenen kärkeen, mutta sen myynti kasvoi syyskuussa odotettua vilkkaammin. Toukokuussa Suomeen palannut merkki tavoittelee jo tämän vuoden lopussa Suomen kolmanneksi suurimman Android-brändin asemaa.
Lokakuussa katseet kääntyvät Applen ensimmäiseen taittuvaan puhelimeen: iPhone Duon ennakkomyynti alkaa Gigantissa 16. lokakuuta, ja laitteen saa itselleen 2 419 eurosta alkaen.
Oura 5 palasi kärkeen, uusi Apple Watch mittaa paremmin palautumista
Puettavissa laitteissa Oura 5 nousi takaisin Gigantin myydyimmäksi oltuaan heinä- ja elokuussa kakkonen. Seuraavina tulivat Apple Watch SE 3 ja Huawei Band 10. Syyskuun 18. päivä myyntiin tullut Apple Watch Series 12 kiri heti kymmenenneksi. Laitteen uusi sensorijärjestelmä mittaa sykettä ja sen vaihteluväliä aiempaa tiheämmin, ja kello antaa käyttäjälleen päivittäisen valmiusarvion.
Koulujen alun jälkeen lasten kellopuhelimet putosivat listalta, ja elokuun ykkönen Polar Ignite 3 jäi kymmenen kärjen ulkopuolelle.
”Puettavissakin laitteissa hintahaitari on leveä. Yhteinen nimittäjä on palautumisen seuranta, jota tarjoavat nyt yhtä lailla sormus, ranneke ja älykello”, Kiekkinen summaa.
Giga Mobiili 1 v. – haastaja sai liittymämarkkinan liikkeelle
Gigantin oma virtuaalioperaattori Giga Mobiili tuli vuosi sitten markkinaan lupaamalla ravistella sitä järkevyydellä ja turhien kulujen karsimisella. Lupaus on konkretisoitunut, kun kilpailijat ovat vastanneet haastajaan omilla hintakampanjoillaan.
”Sanoimme vuosi sitten, että kilpailu tekee aina hyvää kuluttajahinnoille. Nyt se näkyy, ja juuri siksi meitä tarvittiin. Kun markkina liikkuu, voittaja on jokainen liittymän maksaja”, summaa Giga Mobiilin toimitusjohtaja Antti Niemelä.
Ensimmäisen vuoden aikana järkiliittymän ovat valinneet jo tuhannet suomalaiset, ja syyskuussa Giga Mobiili aloitti myös kodin nettiliittymien tarjoamisen Gigantin myymälöistä.
Niemelä kehottaa kuluttajia ottamaan kiristyneestä kilpailusta kaiken irti: ”Asiakkaat ovat arvostaneet hintoja ilman turhia yllätyksiä. Omaa liittymää ja vertailua kannattaa tehdä jatkuvasti, ja syksyn synttärikampanjamme tarjoavat hyvän syyn tehdä järkivalintoja.”
Syyskuun myydyimmät puhelimet TOP 10
- Apple iPhone 17 Pro
- HONOR X5c Plus
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Apple iPhone 18 Pro
- Apple iPhone 18 Pro Max
- Apple iPhone 17
- Samsung Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy A57
- Samsung Galaxy A37
- Apple iPhone 16e
Syyskuun myydyimmät puettavan teknologian tuotteet TOP 10
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Oura 5
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Apple Watch SE 3
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Huawei Band 10 Active
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Garmin Vivoactive 6
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Google Fitbit Air
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Samsung Galaxy Watch 8
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Polar Vantage M3
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Garmin Vivoactive 5
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Garmin Forerunner 255
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Apple Watch Series 12
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toni KiekkinenGigantti Oy Ab / Myyntipäällikkö, TelecomPuh:+358 40 826 0010toni.kiekkinen@gigantti.fi
Antti NiemeläGiga Mobiili Oy / ToimitusjohtajaPuh:045 773 55777antti.niemela@gigamobiili.fi
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