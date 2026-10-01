Pianotaiteilija Olli Mustonen tähdittää Vaasan kaupunginorkesterin syksyä
1.10.2026 13:38:22 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Yleisöä hemmotellaan jopa kahdella konsertilla 8.10. ja 9.10. Vaasan kaupungintalolla
Mikä yhdistää Vaasan kaupungintalon juhlasalia ja Lontoon kuuluisaa Wigmore Hallia? Pianotaiteilija Olli Mustonen ja Beethovenin musiikki. Aikamme merkittävimpiin universaaleihin pianisteihin lukeutuva Mustonen vierailee Vaasan kaupunginorkesterin edessä kaksoisroolissa, kun hän johtaa ja soittaa solistina Vaasan kaupungintalolla torstaina 8.10. klo 18. Konsertin ohjelmassa on kaksi todellista klassikkoa, Beethovenin ”Keisarikonsertto” ja ensimmäinen sinfonia.
Perjantaina 9.10. klo 18 tämä ainutlaatuinen taiteilijapersoona hallitsee lavaa yksin, kun hän tulkitsee neljä Beethovenin pianosonaattia. Konsertin nimi Appassionata tulee sonaatin op. 57 nro 23 nimestä, jota säveltäjän on kerrottu pitäneen itselleen läheisimpänä kaikista pianosonaateistaan. Musiikissa kuultaa kuuroutuvan säveltäjän epätoivo ja elämän myrskyisä intohimo – kaikki tämä Beethoven-tulkinnoistaan kuuluisan Olli Mustosen esittämänä.
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Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
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