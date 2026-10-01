Vuoden katutyömaa 2026 -kilpailun voittajaksi Töölönlahden tulvasuojelu
1.10.2026 14:40:08 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Töölönlahden tulvasuojelun työmaa on voittanut Helsingin Vuoden katutyömaa 2026 -kilpailun. Raati arvosti kilpailussa erityisesti ratkaisuja, joilla on vähennetty työmaista kaupunkilaisille aiheutuvia haittoja.
Vuoden katutyömaa -kilpailun raadin mukaan Töölönlahden tulvasuojelu on erinomainen esimerkki kunnianhimoisesta johtamisesta ja vahvasta ammattitaidosta, jotka näkyvät korkeana laatuna. Työmaa saa raadilta kiitosta toimivasta yhteistyöstä, jossa tilaaja ja urakoitsija ovat yhdessä halunneet kehittää toimintatapoja jatkuvasti paremmaksi.
Työmaalla on toteutettu useita kulkemisen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavia ratkaisuja, kuten väliaikainen konttisilta, joka on jaettu kahteen kaistaan ja joka suojaa kulkijoita työmaalta. Lisäksi Töölönlahden tulvasuojelun työmaalla on tutkittu melun vaikutuksia vesialueen kaloihin.
Työmaasta vastaa Rajukivi Oy ja tilaajana on Helsingin kaupunki. Työmaa valmistuu arviolta syksyllä 2027.
Kunniamaininta hyvästä asenteesta Junatien metrosillalle
Raati myönsi Helsingissä kunniamaininnan Junatien metrosillan uusimisen työmaalle. Perusteluissa korostuivat työmaan hyvä asenne, korkeatasoiset järjestelyt ja niiden jatkuva kehittäminen haastavassa ympäristössä, jossa haittaa kulkijoille ei voida kokonaan välttää.
Lisäksi työmaa on saavuttanut 100 prosentin tuloksen väliaikaisten liikennejärjestelyjen arvioinnissa useamman kerran.
Työmaasta vastaa Kreate Oy ja tilaajana toimii Kaupunkiliikenne Oy.
Kilpailu kannustaa työmaita huomioimaan kaupunkilaisten arjen
Vuoden katutyömaa -kilpailu nostaa esiin työmaita, jotka vähentävät katutöistä kaupunkilaisille aiheuttavia haittoja sekä kehittävät ratkaisuja, jotka tekevät liikkumisesta turvallista ja sujuvaa. Samalla se kannustaa koko alaa huomioimaan kaupunkilaisten tarpeet entistä paremmin.
– Parhailla työmailla ei keskitytä pelkästään rakentamiseen, vaan myös siihen, miten ympäröivä kaupunki toimii työn aikana. Tämän vuoden kilpailussa nähtiin useita esimerkkejä siitä, kuinka hyvällä suunnittelulla, ennakoinnilla ja oikealla asenteella voidaan vähentää rakentamisesta aiheutuvia haittoja merkittävästi, kertoo projektijohtaja Mikko Suikki Helsingin kaupungilta.
Kilpailu järjestettiin Helsingissä nyt kuudetta kertaa. Helsingin lisäksi kilpailu toteutettiin Espoossa ja Turussa. Voittajat valitsi rakennusalan ammattilaisista, kaupunkien edustajista sekä eri järjestöjen asiantuntijoista koostunut raati, jonka toimintaa koordinoi Ramboll.
Kilpailun voittajat julistettiin Maarakennuspäivillä Finlandia-talolla 1. lokakuuta.
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Yhteyshenkilöt
Mikko Suikki
projektijohtaja
mikko.suikki@hel.fi
040 7110350
Projektirakennuttaminen
Kaupunkiympäristön toimiala
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