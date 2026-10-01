Nauvon vierasvenesataman toiminnan ehdotetaan siirtyvän kilpailutukseen uutta sopimuskautta varten

Nykyiset vierasvenesataman toimintaa (ei kuitenkaan polttoaineiden myyntiä) koskevat sopimukset päättyvät 31. joulukuuta 2026. Toiminnan keskeytyksettömän jatkumisen varmistamiseksi ehdotetaan uuden sopimuskauden valmistelua julkisen hankinnan kautta.

Kaupunginhallitukselle menevä esitys ei koske vierasvenesataman myyntiä, vaan vierasvenesatamatoiminnan kilpailuttamista uudelle sopimuskaudelle. Esityksen mukaisesti laaditaan seuraavaksi hankinta-asiakirjat, joissa määritellään toiminnan hankinnan tarkemmat ehdot. Asia tuodaan tämän jälkeen kaupunginhallituksen erikseen päätettäväksi lokakuun aikana.

Nauvon vierasvenesatama on tärkeä osa Nauvon palveluita ja matkailuelinkeinoa, ja sillä on suuri merkitys alueen elinvoimalle ja vetovoimalle. Vierasvenesatama on myös osa kaupungin strategista Satamasta satamaan -kasvuhanketta. Tavoitteena on turvata toimiva vierasvenesatamatoiminta ja luoda edellytykset sen pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Tavoitteena on toteuttaa kilpailutus niin ajoissa, että päätös uudesta palveluntuottajasta ja sopimuksesta voidaan tehdä ennen nykyisten sopimusten päättymistä, jolloin toiminta voi jatkua ilman katkoksia.

Mitä aiempi kiinnostuksenkartoitus koski?

Keskustelu Nauvon vierasvenesataman tulevaisuudesta on herättänyt kysymyksiä siitä, mitä kaupunki on tosiasiassa selvittänyt.

Koska kaupungin on otettava kantaa siihen, miten vierasvenesatamatoimintaa tulevaisuudessa kehitetään ja harjoitetaan, tarvittiin tietoa markkinoiden kiinnostuksesta. Kiinnostuksenkartoitus ei ole päätös sataman myynnistä eikä mistään muustakaan tulevasta toimintamallista.

Toteutettu kiinnostuksenkartoitus oli osa asian valmistelua ennen päätöksentekoprosessin jatkumista.

Kaupunginhallitus käsittelee esitystä vierasvenesatamatoiminnan kilpailutuksen käynnistämisestä 5. lokakuuta.