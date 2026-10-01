Töölönlahdenpuistoon suunnitteilla uniikki skeittipaikka
1.10.2026 17:50:27 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Töölönlahdenpuistoon suunnitellaan skeittipoolia, joka juhlistaa suomalaisen kulttuuriperinnön roolia skeittauksen historiassa.
Töölönlahdelle suunniteltava skeittipooli on skeittaukseen soveltuvaksi muokattu versio Alvar Aallon 1930-luvun lopulla Villa Maireaan suunnittelemasta uima-altaasta. Idea saada skeittipooli Helsinkiin tuli ammattiskeittaaja ja valokuvaaja Arto Saarelta. Yhteistyössä kaupungin kanssa poolille löytyi paikka Töölönlahdenpuistosta.
"Yhdysvaltalainen maisema-arkkitehti Thomas Church vieraili aikoinaan Aaltojen luona Suomessa. Tarinan mukaan Church inspiroitui Aaltojen suunnittelemasta Villa Maireasta ja vei idean vapaamuotoisesta altaasta Kaliforniaan. Tämän jälkeen rakennetut lukuisat vapaamuotoiset uima-altaat loivat pohjan modernille skeittikulttuurille 1970-luvulla, kun skeittarit ottivat kuivuuden tyhjentämät altaat käyttöönsä. On mahdollista, että näin suomalainen arkkitehtuuri vaikutti yllättävällä tavalla globaalin skeittikulttuurin kehitykseen", kertoo Sasu Haanpää, hankkeen toinen ideoija ja Arto Saaren työpari.
Skeittipoolihankkeen tarkoituksena on tuoda helsinkiläisille lisää harrastusmahdollisuuksia ydinkeskustaan. Samalla tavoitteena on luoda matkailijoitakin houkutteleva kohde.
Uudistettava Töölönlahdenpuisto palvelee ihmisiä ja luontoa
Töölönlahdenpuisto on osa laajempaa Töölönlahden viheraluetta, yhtä Helsingin tunnetuimista virkistysalueista. Vuonna 2024 rakennettu väliaikainen Töölönlahden kesäpuisto on jo parantanut alueen viihtyisyyttä.
Skeittipoolia suunnitellaan osana Töölönlahdenpuiston puistosuunnitelmaa, jota käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa loppuvuodesta. Puiston rakentaminen voisi alkaa arviolta syksyllä 2027.
Ennen päätöksentekoa puistosuunnitelmaehdotus on tulossa nähtäville 14.–27. lokakuuta. Ehdotusvaiheessa osallisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmasta muistutus. Luonnoksesta on kerätty laajempaa asukaspalautetta jo aiemmin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Puistosuunnittelu:
Jere Saarikko
Projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
p. 09 310 39857
jere.saarikko@hel.fi
Skeittipoolihanke:
Sasu Haanpää
Hankkeen toinen ideoija ja Arto Saaren työpari
p. +358 44 796 0092
sasu.haanpaa@gmail.com
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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