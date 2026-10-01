Töölönlahdenpuistoon suunnitteilla uniikki skeittipaikka

Helsinki kysyy, miten asukkaat parantaisivat katuja ja puistoja – jaossa palkintoja 1.10.2026 09:24:01 EEST | Tiedote

Helsinki pyytää kyselyssä ehdotuksia ja ideoita siitä, miten asukkaat parantaisivat kaupunkia tai omaa asuinaluettaan. Vastauksia käytetään kunnossapidon kehittämiseen sekä lähtötietoina ohjaamaan esimerkiksi puistojen ja katujen suunnittelua. Vastaajien kesken arvotaan viisi 80 euron arvoista Lippupisteen lahjakorttia.