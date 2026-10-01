Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Töölönlahdenpuistoon suunnitteilla uniikki skeittipaikka

1.10.2026 17:50:27 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Töölönlahdenpuistoon suunnitellaan skeittipoolia, joka juhlistaa suomalaisen kulttuuriperinnön roolia skeittauksen historiassa. 

Havainnekuva puistosta, jossa kulkee ihmisiä.
Töölönlahdenpuistossa on tilaa luonnolle, mutta myös monenlaisille toiminnoille. MASU Planning

Töölönlahdelle suunniteltava skeittipooli on skeittaukseen soveltuvaksi muokattu versio Alvar Aallon 1930-luvun lopulla Villa Maireaan suunnittelemasta uima-altaasta. Idea saada skeittipooli Helsinkiin tuli ammattiskeittaaja ja valokuvaaja Arto Saarelta. Yhteistyössä kaupungin kanssa poolille löytyi paikka Töölönlahdenpuistosta.

"Yhdysvaltalainen maisema-arkkitehti Thomas Church vieraili aikoinaan Aaltojen luona Suomessa. Tarinan mukaan Church inspiroitui Aaltojen suunnittelemasta Villa Maireasta ja vei idean vapaamuotoisesta altaasta Kaliforniaan. Tämän jälkeen rakennetut lukuisat vapaamuotoiset uima-altaat loivat pohjan modernille skeittikulttuurille 1970-luvulla, kun skeittarit ottivat kuivuuden tyhjentämät altaat käyttöönsä. On mahdollista, että näin suomalainen arkkitehtuuri vaikutti yllättävällä tavalla globaalin skeittikulttuurin kehitykseen", kertoo Sasu Haanpää, hankkeen toinen ideoija ja Arto Saaren työpari.

Skeittipoolihankkeen tarkoituksena on tuoda helsinkiläisille lisää harrastusmahdollisuuksia ydinkeskustaan. Samalla tavoitteena on luoda matkailijoitakin houkutteleva kohde.

Uudistettava Töölönlahdenpuisto palvelee ihmisiä ja luontoa

Töölönlahdenpuisto on osa laajempaa Töölönlahden viheraluetta, yhtä Helsingin tunnetuimista virkistysalueista. Vuonna 2024 rakennettu väliaikainen Töölönlahden kesäpuisto on jo parantanut alueen viihtyisyyttä.

Skeittipoolia suunnitellaan osana Töölönlahdenpuiston puistosuunnitelmaa, jota käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa loppuvuodesta. Puiston rakentaminen voisi alkaa arviolta syksyllä 2027.

Ennen päätöksentekoa puistosuunnitelmaehdotus on tulossa nähtäville 14.–27. lokakuuta. Ehdotusvaiheessa osallisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmasta muistutus. Luonnoksesta on kerätty laajempaa asukaspalautetta jo aiemmin.

Avainsanat

helsinkitöölönlahdenpuistoalvar aaltoskeittipaikka

Yhteyshenkilöt

Puistosuunnittelu:
Jere Saarikko
Projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
p. 09 310 39857
jere.saarikko@hel.fi

Skeittipoolihanke:
Sasu Haanpää
Hankkeen toinen ideoija ja Arto Saaren työpari
p. +358 44 796 0092
sasu.haanpaa@gmail.com

Kuvat

Havainnekuva puistosta, jossa kulkee ihmisiä.
Töölönlahdenpuistossa on tilaa luonnolle, mutta myös monenlaisille toiminnoille.
MASU Planning
Lataa
Uima-allas pihalla.
Alvar Aallon suunnittelema uima-allas Villa Mairean pihalla.
Martti Kapanen / Alvar Aalto -säätiö
Lataa
Uima-altaan pohjapiirros.
Alvar Aallon suunnitelma uima-altaasta.
Alvar Aalto -säätiö
Lataa

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 1.10.20261.10.2026 17:38:15 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 1.10.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 29.10.2026.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye