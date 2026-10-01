Yrittäjät vaatii nopeita toimia kuljetusalan ja koneyrittäjien kustannuskriisiin

Koneyritysten ahdinko vaarantaa yhteiskunnan kriittisiä palveluja. Kevyttä polttoöljyä käyttävien työkoneyritysten vaikea tilanne tulisi ottaa huomioon ja valmistella myös näille yrityksille tuki. Polttoöljyn hinnan nousu on ollut poikkeuksellisen suuri.

– Nopeasti kohonnut polttoöljyn hinta uhkaa ajaa koneyritykset erittäin vaikeaan taloudelliseen asemaan. Koneyritykset ovat avainroolissa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaajina. Työkonevaltainen ala vastaa muun muassa väylien talvihoidosta kuten aurauksesta ja liukkauden torjunnasta sekä vesi- ja jätehuollosta, sanoo Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen.

– Alan varassa on myös energia- ja metsäteollisuuden raaka-ainehuolto metsissä ja soilla.

Ammattidiesel käyttöön nopeasti

Dieselin hinta rasittaa erityisesti kuljetusalan yrityksiä ja heijastuu laajasti yritysten kustannuksiin. Ammattidieselin valmistelu on valtiovarainministeriössä pitkällä. Esitys voitaisiin tuoda nopeasti eduskuntaan.

– Ammattidieselin käyttöönottoa on aikaistettava mahdollisimman nopeasti, Malinen sanoo.

Suunniteltu veronpalautus ei kuitenkaan riitä vastaamaan kuljetusalan rasitukseen. Palautuksen on oltava esitettyä suurempi, jotta sillä on todellista vaikutusta kuljetuskustannuksiin.

Tuki ulotettava myös pienempään kuljetuskalustoon

Ammattidiesel koskisi vähintään 7,5 tonnin kuorma-autoja ja linja-autoja. Tämä jättäisi suuren osan pk-yritysten käyttämästä paketti- ja kevyestä kuorma-autokalustosta tuen ulkopuolelle.

Kuljetuskustannusten nousu koskettaa monia toimialoja.

– Merkittävä osa pk-yritysten kuljetuksista jäisi tuen ulkopuolelle. Ammattidieseliä vastaava tuki on ulotettava myös pienempään kalustoon ja koneyrityksiin, Malinen sanoo.

Polttoainekilpailu varmistettava

Yrittäjät korostaa toimivien ja kilpailtujen polttoainemarkkinoiden merkitystä. Kilpailun lisääminen tukku- ja vähittäismarkkinoilla alentaisi hintoja pysyvästi ilman julkisia menoja.

– Hallituksen ja viranomaisten on siksi varmistettava, että polttoaineiden tukku- ja vähittäismarkkinoille on mahdollista tulla uusia toimijoita ja että markkinoiden keskittymiseen puututaan myös paikallisella tasolla.

Teboil sulki asemansa viime marraskuussa Venäjän hyökkäyssodan ja siitä seuranneiden pakotteiden vuoksi. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan E95-bensiinin hinta nousi Teboilin lähikilpailijoilla 2,5 senttiä ja dieselin hinta 2,4 senttiä litralta.

– Kilpailun lisääminen on tärkeää, mutta se ei ratkaise nykyistä kustannuskriisiä. KKV:n arvioima Teboil-vaikutus on noin 2,5 senttiä litralta, kun dieselin hinta on noussut vuodessa noin 56 senttiä. Suurimmat paineet tulevat maailmanmarkkinoilta, Malinen jatkaa.

Työmatkavähennyksen muutokset näkyvät viiveellä

Suomen Yrittäjät pitää työmatkavähennyksen omavastuun määräaikaista alentamista sinänsä ymmärrettävänä toimena kompensoimaan asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten nousua.

Vaikutukset näkyvät kuitenkin hitaasti, koska muutokset realisoituvat pääosin vasta myöhemmässä verotuksessa tai verokortin muutosten kautta.

– Vähennys koskee vain palkansaajien asunnon ja työpaikan välisiä matkoja henkilöverotuksessa. Yritysten kuljetuskalustonsa polttoainekulut ovat jo nyt vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan kuluja, eikä matkakuluvähennyksen kasvattaminen muuta niiden kustannustasoa lainkaan.

Lisätietoja: johtava ekonomisti Petri Malinen, 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät