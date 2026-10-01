Vuoden ammattikoulutuksen johtajaksi Åsa Stenbacka vaasalaisesta Vamiasta

Åsa Stenbackalla on pitkäaikainen kokemus ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöstä. Hän aloitti Vaasan ammattiopiston rehtorina vuonna 2012. Sitä ennen hän työskenteli muun muassa terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa. Stenbacka johti vuosina 2016–2017 Vaasan ammattiopiston, aikuiskoulutuskeskuksen ja oppisopimustoimiston yhdistymisen nykyiseksi monialaiseksi Vamiaksi. Koulutustaustaltaan hän on erikoissairaanhoitaja ja valtiotieteen maisteri.



Åsa Stenbackan johdolla Vamiasta on kehittynyt vetovoimainen, kansainvälinen ja monikielinen ammatillisen koulutuksen edelläkävijä. Vamia on muun muassa pilotoinut onnistuneesti EU/ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuja sekä luonut toimintamalleja, joilla kansainväliset opiskelijat integroidaan suoraan alueen työelämään. Stenbacka on nostanut ammatillisen koulutuksen profiilia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja sitonut sen kiinteäksi osaksi Pohjanmaan voimakkaasti kasvavan energiateknologiakeskittymän elinvoimaa ja huoltovarmuutta.



– Åsa Stenbacka on pitkäaikaisella, valovoimaisella ja määrätietoisella työllään osoittanut merkittävää johtajuutta ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Hänen johtamisessaan yhdistyvät kyky ennakoida tulevaisuuden tarpeita, yhteistyö sekä toiminnan vaikuttavuus. Hänen vahva kaksikielisyytensä ja kykynsä toimia sujuvasti suomen-, ruotsin- ja englanninkielisissä verkostoissa on tehnyt hänestä arvostetun asiantuntijan pohjoismaisessa ja kansainvälisessä oppilaitosyhteistyössä, SAJOn puheenjohtaja Pekka Tauriainen sanoo.



Åsa Stenbacka kantaa laajaa yhteiskuntavastuuta toimimalla niin valtakunnallisessa, alueellisessa kuin paikallisessakin keskustelussa ja päätöksenteossa. Hän on muun muassa toiminut pitkään SAJOn hallituksessa ja toimii edelleen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallituksessa.



Vuoden ammattikoulutuksen johtaja julkistettiin 1.10.2026 Porissa SAJOn syysseminaarissa, joka järjestetään tänä vuonna yhteistyössä Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan kanssa.



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Vamia:

Vamia on Vaasan kaupungin ylläpitämä monialainen ammatillisen koulutuksen organisaatio, jossa opiskelee vuosittain noin 5 000 opiskelijaa. Oppilaitos tarjoaa laajasti koulutuspalveluita nuorille, aikuisille sekä suoraan alueen työ- ja yrityselämälle. Vamian erityispiirteenä on sen vahva kielellinen ja kansainvälinen ulottuvuus: opetusta järjestetään kolmella kielellä (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi).

https://vamia.fi/

SAJO ry:

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry edistää jäsentensä osaamista ja ammatillisia etuja sekä järjestää koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia. SAJO ry ottaa aktiivisesti kantaa ammatillisen koulutuksen ajankohtaisiin asioihin vastaamalla valtionhallinnon lausuntopyyntöihin sekä julkaisemalla kannanottoja. Valtakunnallisen yhdistyksen jäsenet ovat ammatillisen koulutuksen johtajia ja johtavia asiantuntijoita.

https://sajory.fi

LISÄTIETOJA ANTAA:

Pekka Tauriainen

puheenjohtaja, SAJO ry

050 3124 514

etunimi.sukunimi@vantaa.fi





