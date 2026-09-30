THL viikolla 41/2026
1.10.2026 15:40:39 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 1.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Vanhustenviikolla 5.–11.10. julkaisemme tuoretta tietoa iäkkäiden palveluista
Verkkouutiset
- ma 5.10. Iäkkäiden palvelujen laadun ja riittävyyden vaihtelu hyvinvointialueiden välillä heikentää yhdenvertaisuutta. Suomeen tarvitaan kansallinen iäkkäiden palvelujen laatuohjelma, joka määrittelee palvelujen laatukriteerit, tavoitteet sekä seuranta- ja raportointikäytännöt. Lisätiedot: pauliina.hietaharju(at)thl.fi, puh. 029 524 7172
- to 8.10. Julkaisemme kansallisen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyysseurannan tulokset. Parhaat asiakasarviot saaneet yksiköt julkaistaan koko maan tasolla ja hyvinvointialueittain. Kaikkien kyselyyn osallistuneiden yksiköiden tuloksia voi tarkastella hyvinvointialueittain ja yksiköittäin. Lisätiedot: elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018
Blogit
- ke 7.10. Läheisten apu on iäkkäiden kotihoidon näkymätön lisäresurssi. Kirjoittajina Petra Saukkonen & Riikka Ovaskainen
- pe 9.10. Älä suunnittele iäkkäille ilman iäkkäitä. Kirjoittaja Mira Koivusilta.
Lähiaikoina olemme myös julkaisseet:
- Kotihoidon tarve jatkaa kasvuaan – asuinpaikka vaikuttaa siihen, kuinka paljon palvelua saa (Verkkouutinen 30.9.) Julkaisimme Kotihoidon käynnit ja asiakkaat 2025 -tilastoraportin, jonka mukaan hyvinvointialueiden käytännöt kotihoidon tarjoamisessa vaihtelevat huomattavasti.
- Tilasto: Kasvavat palvelutarpeet haastavat iäkkäiden palvelujen riittävyyttä ja kotihoidossa läheisapua saa jo lähes jokainen.Kotihoitoa, yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista hoitoa saavat iäkkäät ovat aiempaa huonokuntoisempia ja tarvitsevat entistä enemmän apua. Yhä useammalla iäkkäällä muistiin, ajatteluun ja tarkkaavaisuuteen liittyvät kognitiiviset toiminnot ovat heikentyneet sekä kaatumiset ja läheisapu yleistyneet vuosina 2023–2025.
- Blogi 22.9. On aika tehdä muistisairauksien ennaltaehkäisystä kansallinen menestystarina. Sari Kehusmaa ja Marjaana Pennanen
Lisäksi julkaisemme Vanhustenviikolla runsaasti ikääntymiseen liittyvää tietoa myös somekanavillamme: LinkedIn ja Facebook
Muut ensi viikon ajankohtaiset
Tiedotteet
- ti 6.10. Rahapelaamisen haitat uhkaavat kasvaa uuden rahapelijärjestelmän takia - sääntelyä pelaajien suojaksi on vahvistettava. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) varoittavat vuonna 2027 toteutuvasta rahapelijärjestelmän muutoksesta. Uusi järjestelmä ei kykene suojelemaan pelaajia riittävästi rahapelihaitoilta, ja ilman sääntelyn vahvistamista haitat uhkaavat lisääntyä. Erityisen suuri huoli kohdistuu nuoriin aikuisiin, joilla rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat jo nyt yleisempiä kuin muissa ikäryhmissä. Embargopyynnöt ja lisätiedot: riikka.salmelin(at)thl.fi, puh. 029 524 8036
Uutiset
- ma 5.10. THL julkaisee uuden koostenäkymän tukemaan sosiaalihuollon palveluiden tiedonhallintaa. Koostenäkymä kuvaa, kuinka paljon eri sosiaalihuollon palveluissa syntyy asiakirjoja. Lisätiedot: tiina.puhakka(at)thl.fi, puh. 029 524 7673
- ti 6.10 Kansalliset mallit tukevat lapsitoiveiden toteutumista ja yhdenvertaisia palveluja. Lisätiedot: Lisätiedot: annemari.backman(at)thl.fi, puh. 029 524 7578
- to 8.10. THL julkaisee päivitykset Potilastiedon kirjaamisen yleisoppaasta sekä Hoitoilmoitusoppaasta terveydenhuollolle ja kotihoidolle. Lisätiedot: tiina.puhakka(at)thl.fi, puh. 029 524 7673
Blogit
- to 8.10. Hoidon jatkuvuus on jokaisen oikeus. Kirjoittaja: Sara Launio, ylilääkäri, THL
Tapahtumat ja webinaarit
- ti 6.10. klo 10:00-12:00 Rahapelimarkkinat avautuvat: onko meillä edessä haittakriisi? Verkossa
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Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Kysely: Suomalaiset tukevat terveystietojen käyttöä tutkimuksessa – valtaosa haluaa päättää niiden käytöstä itse30.9.2026 00:00:00 EEST | Tiedote
Suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Samalla lähes yhdeksän kymmenestä katsoo, että ihmisellä tulisi olla oikeus päättää itse omien terveystietojensa käytöstä.
Kutsu: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) seminaari ”Rahapelimarkkinat avautuvat: onko meillä edessä haittakriisi?” 6.10. klo 10–11.45 THL:n tiloissa ja verkossa25.9.2026 09:44:21 EEST | Kutsu
Suomi siirtyy rahapelaamisessa lisenssijärjestelmään kesällä 2027. THL ja KKV arvioivat, että järjestelmä ei kykene suojelemaan pelaajia riittävästi rahapelihaitoilta, ja ilman sääntelyn vahvistamista haitat uhkaavat lisääntyä. Erityisen suuri huoli kohdistuu nuoriin aikuisiin, joilla rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat jo nyt yleisempiä kuin muissa ikäryhmissä.
THL viikolla 40/202624.9.2026 15:34:37 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 24.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 30.9. Findatan ja STM:n kyselyn mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa ja terveydenhuollon kehittämisessä. Valtaosa haluaa kuitenkin päättää niiden käytöstä itse. Lisätiedot: antti.piirainen(at)findata.fi, puh. 029 524 7644 ti 6.10. Rahapelaamisen haitat uhkaavat kasvaa uuden rahapelijärjestelmän takia - sääntelyä pelaajien suojaksi on vahvistettava. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) varoitta
THL ja Sydänliitto: Vähemmän suolaa arkeen – elintarvikkeiden terveysvero tukisi väestön terveyttä ja verenpainetasojen laskua24.9.2026 00:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa asuvien työikäisten suolan saanti on pysynyt korkeana. Lisäksi verenpainetasojen lasku on pysähtynyt. Jotta kehityssuunta saadaan muutettua paremmaksi, tarvitaan uusia väestötason toimia. Elintarvikkeiden terveysperusteinen veromalli olisi yksi keino kannustaa terveellisempiin vaihtoehtoihin ja helpottaa kuluttajien arjen valintoja.
THL viikolla 39/202616.9.2026 15:24:53 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka viikko. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat keskiviikon 16.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet to 24.9. Aikuisten suolan saanti ja verenpainetasot Suomessa - nykytilanne ja kehitys. Yhteistiedote Sydänliiton kanssa. Lisätiedot: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678 Uutiset pe 18.9. Järjestä nuorille keskustelu digin käytöstä – auta suositustyössä. Lisätiedot: Saara Rapeli, tiimipäällikkö, THL, puh. 029 524 7102 ja Paula Tyrväinen, erityisasiantuntija, OPH, puh. 0295338615 pe 18.9. THL avaa haun uusille turvakotipalveluntuottajille Keski-Uudellemaalle ja saamelaiste
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