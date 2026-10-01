Tuore tutkimustieto: Suomalaisten digitaidot ovat vahvistuneet erityisesti iäkkäämmissä ikäryhmissä
5.10.2026 06:10:00 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote
Suomalaisten digitaidot ovat vahvistuneet viime vuosina. Tuoreen Digitaitoraportin mukaan 87 prosentilla 16–89-vuotiaista suomalaisista on vähintään digitaaliset perustaidot. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut.
– Osaavia ikäihmisiä on joissain ikäryhmissä jopa tuplat parin vuoden takaiseen ja lisäksi osaaminen on aiempaa syvempää. Kyky oppia uutta on kuitenkin tärkeää kaikenikäisille, sillä digitaidot eivät ole asia, jonka voi opetella kerran valmiiksi, sanoo erityisasiantuntija Henriikka Eloluoto Digi- ja väestötietovirastosta.
Suomalaiset luottavat omaan osaamiseensa. 83 prosenttia suomalaisista arvioi pysyvänsä mukana digitaalisessa kehityksessä seuraavien viiden vuoden aikana.
Hyvät digitaidot eivät tarkoita, että kaikesta pitäisi selvitä yksin
Digitaitoraportti haastaa käsityksiä siitä, kuka osaa käyttää digitaalisia palveluja ja kuka tarvitsee apua.
– Ikä ei yksin määritä ihmisen digitaitoja. Nuorten oletetaan usein hallitsevan digitaaliset palvelut luontevasti, vaikka esimerkiksi viranomaisasiointi tai tietokoneen käyttö voi olla heille vierasta. Samalla monet ikäihmiset käyttävät digitaalisia palveluja aktiivisesti ja kehittävät osaamistaan jatkuvasti, kuvailee erityisasiantuntija Henriikka Eloluoto Digi- ja väestötietovirastosta.
Osaamisen vahvistuminen ei myöskään tarkoita, että ihmiset pärjäisivät kaikissa tilanteissa ilman apua. Digitaitoraportin mukaan 38 prosenttia suomalaisista tarvitsee vähintään usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Avun tarve korostuu erityisesti uusissa, harvoin käytettävissä tai monimutkaisissa asiointitilanteissa.
Jos asiointi ei onnistu, ongelma ei aina ole käyttäjän taidoissa
32 prosenttia täysi-ikäisistä suomalaisista kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. 24 prosenttia on keskeyttänyt asioinnin siksi, että palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista.
Onnistuneeseen asiointiin ja luottamukseen yhdistyvät oman osaamisen lisäksi palvelujen helppokäyttöisyys, saavutettavuus, ymmärrettävä kieli sekä mahdollisuus saada tarvittaessa tukea.
– Hyvän digipalvelun tehtävä on auttaa käyttäjää etenemään ja ymmärtämään, mitä hänen pitää tehdä. Jos ihminen joutuu arvailemaan, etsimään oikeaa palvelua tai tulkitsemaan vaikeaa viranomaiskieltä, kaikkea ei voi selittää käyttäjän puutteellisilla digitaidoilla, sanoo johtava asiantuntija Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.
Digitaitoraportti julkaistaan 5.10.2026 osoitteessa dvv.fi/digitaitoraportti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henriikka EloluotoerityisasiantuntijaDigi- ja väestötietovirasto / Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataPuh:0295 535 124henriikka.eloluoto@dvv.fi
Minna PiirainenJohtava asiantuntijaDigi- ja väestötietovirasto / Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataPuh:0295 535 280minna.piirainen@dvv.fi
Kuvat
Linkit
Digitaitoraportti tarkastelee luottamusta digitaalisessa asioinnissa
Vuoden 2026 Digitaitoraportti tarkastelee luottamusta viranomaisten digipalveluihin. Raportin kolme keskeistä havaintoa liittyvät ihmisten osaamiseen ja tuen saatavuuteen, palvelujen saavutettavuuteen ja helppokäyttöisyyteen sekä siihen, miten palvelujen ja hallinnon rakenteet vaikuttavat asiointikokemukseen.
Raportti perustuu Digi- ja väestötietoviraston vuonna 2026 toteuttamiin Digitaitokyselyyn ja Digiturvabarometriin sekä raporttia varten tehtyyn laadulliseen tutkimukseen, jossa tarkasteltiin nuorten aikuisten ja ikäihmisten kokemuksia viranomaisten digipalveluihin liittyvästä luottamuksesta. Lisäksi raportissa hyödynnetään kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja tilastoaineistoja.
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.
Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Digi- ja väestötietovirasto
Veckans tema: Hur uppstår förtroende för den digitala vardagen?1.10.2026 12:15:43 EEST | Pressmeddelande
Under Sujuva Suomi-veckan 5–9.10.2026, som ordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, granskas hur förståeliga tjänster, säkert agerande och möjligheter att få hjälp bygger förtroende. Under veckan publiceras den nya rapporten om digital kompetens och det ordnas evenemang som är öppna för alla på webben och i Uleåborg.
Viikon teema: Mistä luottamus digitaaliseen arkeen syntyy?1.10.2026 12:15:43 EEST | Tiedote
Digi- ja väestötietoviraston järjestämällä Sujuva Suomi -viikolla 5.–9.10.2026 tarkastellaan, miten ymmärrettävät palvelut, turvallinen toiminta ja mahdollisuus saada apua rakentavat luottamusta. Viikon aikana julkaistaan uusi Digitaitoraportti ja järjestetään kaikille avoimia tapahtumia verkossa ja Oulussa.
The week’s theme: What builds trust in daily digital lives?1.10.2026 12:15:43 EEST | Press release
The Sujuva Suomi week, organised by the Digital and Population Data Services Agency on 5–9 October 2026, will explore how easy-to-understand services, safe operations and opportunities to access help build trust. During the week, the new Digital Skills Report will be published, and events will be organised both online and in Oulu.
Ny forskning: Förtroendet för det digitala samhället ökar – trots att de flesta finländare utsätts för digitala bedrägerier16.9.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Finländarnas förtroende för den digitala världen har för första gången på fyra år vänt uppåt. Barometern för digital säkerhet 2026 som publicerades onsdagen den 16 september 2026 visar att nedgången i förtroendet har avstannat, att trygghetskänslan har stärkts och att medborgarna skyddar sig mer aktivt än tidigare.
Tuore tutkimus: Digitaalinen luottamus vahvistuu, vaikka suurin osa suomalaisista kohtaa digihuijauksia16.9.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on kääntynyt parempaan suuntaan ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Keskiviikkona 16.9.2026 julkaistu Digiturvabarometri 2026 osoittaa, että luottamuksen lasku on pysähtynyt, turvallisuuden tunne on vahvistunut ja kansalaiset suojaavat itseään aiempaa aktiivisemmin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme