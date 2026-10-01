SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Talouden kasvu valuu vain harvojen taskuun
1.10.2026 17:00:42 EEST | SDP | Tiedote
Laboren ostovoimatutkimuksen mukaan pienituloisimpien ostovoima on Orpon–Purran hallituskauden aikana heikentynyt, vaikka suurituloisten on kasvanut.
– Pienituloisten ostovoiman heikentyminen on poikkeuksellinen tilanne. On tämän hallituksen aikaansaannos, että talouden kasvu valuu vain harvojen taskuun, SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoo.
Arjen kustannusten nousu kurittaa pienituloisen taloutta aivan toisella tavalla kuin suurituloisen.
– Kun ruoan, asumisen ja muiden välttämättömien menojen hinnat nousevat, sama sadan euron lisälasku tarkoittaa eri ihmisille aivan eri asiaa. Hyvätuloisella jää ehkä säästöön hieman vähemmän, mutta pienituloinen joutuu luopumaan lääkkeistä, lasten harrastuksista tai muista tärkeistä arjen asioista, Razmyar muistuttaa.
– Samaan aikaan Suomen velkaantumisaste on ensi kertaa historiassa noussut yli 90 prosentin ja työttömyys on Euroopan kärkeä. Kansalaiset eivät luota hallituksen kykyyn ratkaista tämän maan haasteita. SDP on koko ajan sanonut, että taloudessa tapahtuu käänne, kun luottamus palautuu. Talouden suurin jarru on luottamusjarru.
– Pääministeripuolue heittää vielä bensaa liekkeihin uhoamalla aikovansa leikata seuraavalla kaudella yhdeksän miljardia. Täältä kaksi miljardia sotesta, tuolta kaksi miljardia eläkkeistä, kunhan vain ei kosketa suurituloisten tuloihin. Tämä on pääministeripuolueen arvovalinta, Razmyar toteaa.
Razmyar toivoo, että kovakorvainen hallitus tarttuisi haastavina aikoina myös opposition esityksiin.
– SDP on esittänyt korotuksia matkakuluvähennykseen ja kotitalousvähennykseen, työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttamista sekä terveydenhuollon asiakasmaksujen jättikorotusten kohtuullistamista. Keinot olisi helppo ottaa käyttöön ja ne tukisivat tavallisten ihmisten pärjäämistä.
Yhteyshenkilöt
Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120
Kuvat
SDP
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