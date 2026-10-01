Helmareiden mediaohjelma 6.–13.10.2026
1.10.2026 16:30:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi saa MM-jatkokarsintojen ensimmäisellä kierroksella vastaansa Serbian Tampereella (9.10.) ja Stara Pazovassa (13.10.).
Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa Serbia-otteluihin torstaina mediatilaisuudessa Helsingissä.
Serbia saapuu Suomen vieraaksi Tampereelle Tammelan Stadionille perjantaina 9. lokakuuta kello 18.30. Jälkimmäinen ottelu pelataan Stara Pazovassa tiistaina 13. lokakuuta kello 18.00 Suomen aikaa.
Akkreditointi Helmareiden MM-jatkokarsintaotteluun Serbiaa vastaan (9.10.) >>
Alta löydät Helmareiden mediaohjelman. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>
Helmareiden mediaohjelma 6.–13.10.2026
Tiistai 6.10.2026
Klo 16:00 Haastattelut, Scandic Rosendahl, Tampere
Keskiviikko 7.10.2026
Klo 16:00 Haastattelut ja puhelinhaastattelut, Scandic Rosendahl, Tampere
Torstai 8.10.2026
Klo 11:20 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Tammelan Stadion, Tampere
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja
Klo 12:00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Tammelan Stadion, Tampere
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Perjantai 9.10.2026
Klo 18:30 SUOMI–SERBIA, Tammelan Stadion, Tampere
Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone
Sunnuntai 11.10.2026
Klo 16:00* / 17:00 Puhelinhaastattelut
Maanantai 12.10.2026
Klo 13:00* Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Sports Center of FA of Serbia, Stara Pazova
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Klo 15:45* Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Hotel Hogo, Belgrad
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja
Tiistai 13.10.2026
Klo 17:00* / 18:00 SERBIA–SUOMI, Sports Center of FA of Serbia, Stara Pazova
Ottelun jälkeiset puhelinhaastattelut
*ajat paikallista aikaa
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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