Hyvinvointialueet ja ministeriöt Pohjois-Suomen vuosittaisessa YTA-neuvottelussa – yhteistyö pohjoisessa esimerkillistä

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Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden yhteistyöalueen (YTA) johto kokoontui 1.10.2026 Oulussa järjestettäviin yhteistyöalueneuvotteluihin.

Tilaisuuteen osallistuvat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden poliittinen sekä viranhaltijajohto sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön edustus. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman osallistui Pohjois-Suomen yhteistyöalueen neuvottelupäivään avauspuheenvuorolla.

Neuvottelujen keskeisenä aiheena oli Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen valmistelutilanne. Hyvinvointialueet ovat valmistelleet yhteistyösopimusta vuoden 2026 aikana, ja sosiaali- ja terveysministeriö on antanut sopimusluonnoksesta lausuntonsa elokuussa.

Neuvotteluissa käsiteltiin yhteistyösopimukseen liittyviä avoimia kysymyksiä sekä ministeriön elokuussa antaman lausunnon perusteella tehtyjä muutoksia. Yhteistyösopimuksen valmistelun aikana on käsitelty erikoissairaanhoidon työnjaon kysymyksiä. Yksi laajimmin keskustelua herättäneistä asioista on ollut rintasyöpäkirurgian järjestäminen Pohjois-Suomessa. Valmistelun lopputuloksena rintasyöpäleikkausten osalta toiminta jatkuu ennallaan nykyisen työnjaon mukaisesti.

Ministeriön mukaan sopimusluonnos vastaa aiempaa paremmin lainsäädännön vaatimuksia, ja erityisesti sen johtamis-, arviointi- ja asiantuntijarakenteet, yhteisesti rahoitetut resurssit sekä tietohallinnon yhteistyö ovat kehittyneet myönteisesti. Jatkovalmistelussa täsmennetään vielä vastuita ja käytännön toimeenpanoa. Palaute ministeriöstä oli positiivinen ja pohjoisten hyvinvointialueiden yhteistyö näyttää kehittyneen oikeaan suuntaan.

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on varmistaa hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja palvelujen yhteensovittaminen koko Pohjois-Suomen alueella. Sopimuksen käsittely etenee syksyn aikana hyvinvointialueiden luottamushenkilötoimielimiin ja edelleen aluevaltuustojen hyväksyttäväksi vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lisätiedot:

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen, 044 7161 735

Kainuun hyvinvointialuejohtaja Sami Mäenpää, 044 7970 690

Lapin hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, 040 5323 998

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma, 040 7671 609





Välfärdsområden och ministerier vid norra Finlands årliga samarbetsområdesförhandlingar – exemplariskt samarbete i norr

Ledningen för norra Finlands välfärdsområdens samarbetsområde (YTA) sammanträdde 1.10.2026 vid samarbetsområdets förhandlingar som ordnades i Uleåborg.

I evenemanget deltar den politiska och förvaltningsmässiga ledningen från Norra Österbottens, Lapplands, Kajanalands och Mellersta Österbottens välfärdsområden, samt representanter från social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet. Social- och hälsovårdsminister Wille Rydman deltog i Norra Finlands samarbetsområdes förhandlingsdag med ett öppningsanförande.

Huvudämnet för förhandlingarna var beredningssituationen för samarbetsavtalet för Norra Finlands samarbetsområde. Välfärdsområdena har förberett ett samarbetsavtal under år 2026, och social- och hälsovårdsministeriet har i augusti gett ett utlåtande om utkastet till avtal.

Förhandlingarna diskuterade öppna frågor relaterade till samarbetsavtalet och ändringar som gjorts baserat på ministeriets utlåtande från augusti. Under utarbetandet av samarbetsavtalet har frågor som gäller arbetsfördelningen inom specialsjukvården diskuterats. En av de frågor som har väckt den mest omfattande diskussionen har varit organiseringen av bröstcancerkirurgi i norra Finland. Till följd av förberedelserna kommer verksamheten för bröstcanceroperationer att fortsätta oförändrad enligt nuvarande arbetsfördelning.

Enligt ministeriet uppfyller utkastet till avtal bättre lagstiftningens krav, och i synnerhet har dess lednings-, bedömnings- och sakkunnigstrukturer, gemensamt finansierade resurser och samarbetet inom informationshantering utvecklats positivt. Ytterligare förberedelser kommer att närmare specificera ansvarsområden och praktiskt genomförande. Responsen från ministeriet var positiv och samarbetet mellan de norra välfärdsområdena verkar ha utvecklats i rätt riktning.

Syftet med samarbetsavtalet är att säkerställa arbetsfördelning, samarbete och samordning av tjänster inom välfärdsområdena i hela norra Finland. Avtalet kommer att behandlas under hösten av de representanter som välfärdsområdena utsett och lämnas till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande senast i slutet av 2026.

Ytterligare information om ärendet ger:

Ilkka Luoma

Jari Jokela

Mikko Komulainen

Sami Mäenpää