Hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen hankkimista
1.10.2026 16:34:56 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiö on tarjonnut Pirkanmaan hyvinvointialueelle ostettavaksi säätiön omistuksessa olevat toimitilat ja niihin liittyvät maanvuokraoikeudet. Kohteista seitsemän sijaitsee Tampereella ja yksi Mänttä-Vilppulassa. Asiaa käsitellään 6.10. konserni- ja toimitilajaostossa.
Säätiö on edellyttänyt kaupan toteutumista yhtenä kokonaisuutena. Pirkanmaan hyvinvointialue on tällä hetkellä vuokralaisena tai osoittanut vuokralaiset suurimpaan osaan kaupan kohteista.
Kiinteistökauppaan sisältyisivät seuraavat kohteet:
- Tampereen Kaarilassa sijaitsevan Asunto Oy Omenapolku 3 -nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallinnoimaan tiloja, joissa on toiminut kehitysvammaisille osoitettu 11 hengen ryhmäkoti. Kohde on Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokraama, mutta tilat eivät täytä nykyaikaisen hoivan tilavaatimuksia ja toiminta tiloissa on päättymässä.
- Edellisen naapurissa sijaitseva Kaarilanaukio 6, jossa hyvinvointialue on ollut vuokralaisena. Kohteessa on 11 asukaspaikkaa. Alueella suunnitellaan yhteistyössä asunto-osakeyhtiön ja Tampereen kaupungin kanssa kaavamuutosta, joka mahdollistaisi uuden, 2500-3000 k-m2 vammaispalveluyksikön rakentamisen.
- Onkinimenkatu 5:ssä sijaitseva Kiinteistö Oy Onkiniemenkodit -niminen keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Kohteessa on 15 asukaspaikkaa, jotka on pääsääntöisesti vuokrattu aikuisille kehitysvammaisille. TampereMissio toimii tiloissa palveluntuottajana.
- Kalevassa Hälläpyöränkatu 8:ssa sijaitseva Hälläpyöräkodit, jossa Pirkanmaan hyvinvointialue on vuokralaisena. Tiloissa toimii yksin maahan tulleiden alaikäisten 14 asukaspaikan ryhmäkoti.
- Viinikassa Rantaraitti 3:ssa sijaitseva Rantaraittikodit, jossa hyvinvointialue on vuokralaisena. Kohde on kehitysvammaisten lasten ja nuorten yksikkö, jossa on 12 asukaspaikkaa.
- Edellisen naapurissa oleva Rantahovi, jossa on 7 asukaspaikkaa. Tilat on pääsääntöisesti vuokrattu kehitysvammaisille.
- Pappilassa Hevoshaankatu 23:ssa sijaitseva Puuvillakodit. joissa Pirkanmaan hyvinvointialue on vuokralaisena. Kohteessa on 14 asukaspaikkaa. Tiloissa on ollut toiminnallisia puutteita, joiden vuoksi toiminta ollaan siirtämässä Kauppiin rakennettavaan uudiskohteeseen. Vapautuvat tilat voisivat soveltua esim. Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämälle sijaishuollolle.
- Mänttä-Vilppulan Harjunkatu 3:ssa sijaitseva 12 asukaspaikkainen ryhmäkoti, jossa hyvinvointialue on vuokralaisena. Rakennuksen toisessa päässä toimii Pihlajalinnan operoima päivätoimintayksikkö.
Osa kohteista on ns. ARA-kohteita. Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus on antanut hyväksynnän valtion rahoittamien kohteiden luovuttamiselle hyvinvointialueelle ja vahvistanut kohteiden korkeimmat sallitut luovutushinnat.
Kaupan kohteiden kauppahinta on 1 100 000 euroa, minkä lisäksi ostaja ottaa vastatakseen kohteita rasittavat velat, joiden kokonaissumma on noin 420 000 euroa. Velaton kauppahinta on siten noin 1,5 miljoonaa euroa.
Hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa 2026–2029 on varattu Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön kiinteistösalkun hankintaan kaksi miljoonaa euroa ja velaton kauppahinta alittaa tehdyn määrärahavarauksen. Kohteiden lähivuosien peruskorjaustarpeeksi on arvioitu yhteensä noin 500 000 euroa.
-Säätiö on ilmoittanut, että se lopettaa toimintansa. On hienoa, jos hyvinvointialue voi tässä tilanteessa lunastaa rakennukset ja niiden maanvuokraoikeudet sekä turvata asumisen kohteissa. Kysymys on asiakkaidemme kodeista, sanoo Pirkanmaan hyvinvointialueen kiinteistöjohtaja Petri Laurikka.
Kaikki kohteita koskevat sopimukset on tarkoitus siirtää kaupanteossa hyvinvointialueelle – myös asuntoja koskevat vuokrasopimukset ja niitä koskevat vakuudet.
Konserni- ja toimitilajaostolle esitetään 6.10. kokouksessa, että se päättäisi ostaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet ja esittäisi aluehallitukselle rakennusten ja niihin liittyvien maanvuokraoikeuksien ostamista sekä kauppakirjan hyväksymistä.
Katso konserni- ja toimitilajaoston 6.10. esityslista verkossa
Yhteyshenkilöt
Laurikka PetriKiinteistöjohtaja, kiinteistöhallinta ja toimitilapalvelutPuh:044 970 5566petri.laurikka@pirha.fi
Sulonen KatiKiinteistöpäällikköPuh:044 7453053kati.sulonen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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