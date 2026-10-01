SDP:n Filatov: Pitkäaikaistyöttömyyden nujertaminen vaatii lisätoimia

– Erityistä huomiota tarvitsevat nuorten työttömyys ja ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömyys. Ne eivät sula automaattisesti pois, vaikka työpaikkoja syntyisi runsaastikin, Filatov toteaa.

Osa ihmisistä ei pitkän työttömyyden jälkeen yllä yritysten vaatimaan työn tuottavuuteen. Siksi tarvitaan myös pehmeämpiä työpaikkoja ja tuettua työtä. Näin vahvistetaan työkykyä ja elämänhallintaa.

Koska rahat ovat tiukalla, olisi viisasta käyttää yleistukea joustavasti palkkatukena. Myös järjestöjen työllistämistyölle pitäisi suoda kunnianpalautus.

– Tiedämme myös, että pitkä työttömyys rapauttaa osaamista ja työkykyä. Osaaminen vanhenee nopeasti muuttuvassa maailmassa, Filatov muistuttaa.

Erityisesti nuorten kuntoutushakemuksia hylätään liian helposti. Nuorilla on vielä paljon työuraa edessä ja siksi kuntoutumiseen pitää panostaa enemmän. Yksi menetetty 40 vuoden työura on kahden miljoonan menetys yhteiskunnalle. Puhumattakaan inhimillisestä menetyksestä.

Tarvitsemme osaamisen vahvistamista ja työkykyä ylläpitäviä toimia. Aikuisten mahdollisuuksiin kouluttautua on kiinnitettävä huomiota. Kuntoutukseen tulee päästä nykyistä helpommin.

– Samaan aikaan aikuiskoulutustuki on lakkautettu eikä uutta mallia ole tullut tilalle. Tämä on huolestuttavaa, koska rakennemuutos ei odota. Meidän on mietittävä, miten mahdollisimman moni ihminen voi osallistua laadukkaaseen ja inhimilliseen työelämään, Filatov päättää.