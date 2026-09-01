Länsi-Uudenmaan Vihreiden aluevaltuustoryhmän 1. varapuheenjohtajaksi Hanna Hukari

”Minulle on tärkeää olla pitämässä haavoittuvassa asemassa olevien puolia. Olen tehnyt pitkän ja monipuolisen uran sosiaalityön parissa, ja nähnyt miten suuri merkitys ennaltaehkäisyllä sekä riittävillä ja oikea-aikaisilla palveluilla on. Ajoissa saatu apu on inhimillisesti ja taloudellisesti aina paras vaihtoehto. Myös tulevissa talousarvioneuvotteluissa aiomme keskittyä erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten palveluihin.” Hukari sanoo.

Hyvinvointialueilla on keskeinen rooli ihmisten hyvinvoinnille. Nykyinen hallitus on leikannut merkittävästi sosiaali- ja terveyspalveluista, mikä on heikentänyt myös monien Länsi-Uudenmaan asukkaiden hyvinvointia.

Hukari valittiin varapuheenjohtajaksi, kun aiempi varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö luopui tehtävästä. Hyrkkö jatkaa aluevaltuuston jäsenenä.

”Uuden valtuustoryhmän kausi on lähtenyt sujuvasti käyntiin, joten jättäydyn hyvillä mielin pois puheenjohtajistosta. Jatkan aluevaltuustossa vaikuttamista etenkin lapsiperheiden palveluiden, nuorten hyvinvoinnin ja naisten terveyden puolesta.” Hyrkkö toteaa.

Ryhmän puheenjohtajana jatkaa Henna Partanen, ja toisena varapuheenjohtajana Maria Saita.

Lisätiedot:

Hanna Hukari

hukariha@gmail.com