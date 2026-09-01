Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf

Länsi-Uudenmaan Vihreiden aluevaltuustoryhmän 1. varapuheenjohtajaksi Hanna Hukari

1.10.2026 17:51:18 EEST | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote

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Länsi-Uudenmaan Vihreiden aluevaltuustoryhmä valitsi tiistaina 1. varapuheenjohtajakseen espoolaisen sosiaalialan ammattilaisen Hanna Hukarin. Hukarilla on vahva asiantuntemus myös hyvinvointialueen asioista, sillä hän on toiminut aluehallituksen jäsenenä hyvinvointialueiden perustamisesta lähtien.

Aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen, 1. varapuheenjohtaja Hanna Hukari sekä 2. varapuheenjohtaja Maria Saita.
Aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen, 1. varapuheenjohtaja Hanna Hukari sekä 2. varapuheenjohtaja Maria Saita.

”Minulle on tärkeää olla pitämässä haavoittuvassa asemassa olevien puolia. Olen tehnyt pitkän ja monipuolisen uran sosiaalityön parissa, ja nähnyt miten suuri merkitys ennaltaehkäisyllä sekä riittävillä ja oikea-aikaisilla palveluilla on.  Ajoissa saatu apu on inhimillisesti ja taloudellisesti aina paras vaihtoehto. Myös tulevissa talousarvioneuvotteluissa aiomme keskittyä erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten palveluihin.” Hukari sanoo. 

Hyvinvointialueilla on keskeinen rooli ihmisten hyvinvoinnille. Nykyinen hallitus on leikannut merkittävästi sosiaali- ja terveyspalveluista, mikä on heikentänyt myös monien Länsi-Uudenmaan asukkaiden hyvinvointia. 

Hukari valittiin varapuheenjohtajaksi, kun aiempi varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö luopui tehtävästä. Hyrkkö jatkaa aluevaltuuston jäsenenä.

”Uuden valtuustoryhmän kausi on lähtenyt sujuvasti käyntiin, joten jättäydyn hyvillä mielin pois puheenjohtajistosta. Jatkan aluevaltuustossa vaikuttamista etenkin lapsiperheiden palveluiden, nuorten hyvinvoinnin ja naisten terveyden puolesta.” Hyrkkö toteaa.

Ryhmän puheenjohtajana jatkaa Henna Partanen, ja toisena varapuheenjohtajana Maria Saita.

Lisätiedot:

Hanna Hukari

hukariha@gmail.com

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen, 1. varapuheenjohtaja Hanna Hukari sekä 2. varapuheenjohtaja Maria Saita.
Aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen, 1. varapuheenjohtaja Hanna Hukari sekä 2. varapuheenjohtaja Maria Saita.
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.

Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.  

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