Länsi-Uudenmaan Vihreiden aluevaltuustoryhmän 1. varapuheenjohtajaksi Hanna Hukari
1.10.2026 17:51:18 EEST | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote
Länsi-Uudenmaan Vihreiden aluevaltuustoryhmä valitsi tiistaina 1. varapuheenjohtajakseen espoolaisen sosiaalialan ammattilaisen Hanna Hukarin. Hukarilla on vahva asiantuntemus myös hyvinvointialueen asioista, sillä hän on toiminut aluehallituksen jäsenenä hyvinvointialueiden perustamisesta lähtien.
”Minulle on tärkeää olla pitämässä haavoittuvassa asemassa olevien puolia. Olen tehnyt pitkän ja monipuolisen uran sosiaalityön parissa, ja nähnyt miten suuri merkitys ennaltaehkäisyllä sekä riittävillä ja oikea-aikaisilla palveluilla on. Ajoissa saatu apu on inhimillisesti ja taloudellisesti aina paras vaihtoehto. Myös tulevissa talousarvioneuvotteluissa aiomme keskittyä erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten palveluihin.” Hukari sanoo.
Hyvinvointialueilla on keskeinen rooli ihmisten hyvinvoinnille. Nykyinen hallitus on leikannut merkittävästi sosiaali- ja terveyspalveluista, mikä on heikentänyt myös monien Länsi-Uudenmaan asukkaiden hyvinvointia.
Hukari valittiin varapuheenjohtajaksi, kun aiempi varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö luopui tehtävästä. Hyrkkö jatkaa aluevaltuuston jäsenenä.
”Uuden valtuustoryhmän kausi on lähtenyt sujuvasti käyntiin, joten jättäydyn hyvillä mielin pois puheenjohtajistosta. Jatkan aluevaltuustossa vaikuttamista etenkin lapsiperheiden palveluiden, nuorten hyvinvoinnin ja naisten terveyden puolesta.” Hyrkkö toteaa.
Ryhmän puheenjohtajana jatkaa Henna Partanen, ja toisena varapuheenjohtajana Maria Saita.
Lisätiedot:
Hanna Hukari
hukariha@gmail.com
Yhteyshenkilöt
Hanna HukariAluehallituksen jäsenPuh:0445646488hukariha@gmail.com
Kuvat
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Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.
Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.
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