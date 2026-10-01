Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 1.10.2026
1.10.2026 17:38:15 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 1.10.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 29.10.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Virve Kuusi
yksikön päällikkö, media- ja asukasviestintä
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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