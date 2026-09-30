RKP nimesi Nissinaho-Backin ja Bondestamin eduskuntavaaliehdokkaiksi
1.10.2026 20:25:33 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP Varsinais-Suomen piirihallitus on nimennyt kaksi uutta ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin: Miia Nissinaho-Backin Kaarinasta ja Axel Bondestamin Turusta.
Nissinaho-Backilla on pitkä kokemus lasten ja nuorten parissa työskentelystä, ja hän toimii aktiivisesti Kaarinan yhdistyskentällä.
– Haluan olla mukana rakentamassa Suomea, jossa ihmisillä on uskoa tulevaisuuteen ja jossa uskallamme tehdä päätöksiä, jotka kestävät myös pidemmällä aikavälillä. Ehdolle asettuminen eduskuntavaaleissa tuntuu sekä innostavalta että merkitykselliseltä askeleelta, Nissinaho-Back sanoo.
Bondestam opiskelee kansantaloustiedettä Åbo Akademissa ja toimii aktiivisesti Merkantila Klubbenissa, jossa hän työskentelee korkeakoulupoliittisten kysymysten ja opiskelijoiden edunvalvonnan parissa.
– Suomi tarvitsee enemmän tulevaisuudenuskoa ja talouden, joka antaa nuorille mahdollisuuden rakentaa elämäänsä täällä. Haluan tuoda päätöksentekoon nuoren sukupolven näkökulmaa ja tehdä työtä sellaisen Suomen puolesta, jossa koulutus, yrittäjyys ja vastuullinen taloudenpito kulkevat käsi kädessä, Bondestam sanoo.
– Miia ja Axel tuovat kasvavaan ehdokasjoukkoomme erilaista kokemusta ja erilaisia näkökulmia. Haluamme rakentaa monipuolisen ehdokaslistan, jolla on eri-ikäisiä, eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä eri puolilta Varsinais-Suomea. On erittäin hienoa saada toivottaa heidät molemmat mukaan joukkoomme, RKP Varsinais-Suomen puheenjohtaja Markus Blomquist sanoo.
RKP Varsinais-Suomi jatkaa ehdokaslistansa rakentamista huhtikuun 2027 eduskuntavaaleihin. Lisää ehdokkaita nimetään tulevien kuukausien aikana.
Lisätietoja:
Markus Blomquist
puh. 040 8210419
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