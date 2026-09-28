Lauri Tuomi Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan globaalin elinikäisen oppimisen työelämäprofessoriksi
2.10.2026 10:00:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Toimitusjohtaja, KTT Lauri Tuomi on kutsuttu Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan työelämäprofessoriksi 1.10.2026 alkaen. Professuuri on osa-aikainen ja hän jatkaa Kvs-säätiön toimitusjohtajana.
Työelämäprofessuurin teemana on globaali elinikäinen oppiminen. Kauppatieteiden tohtori Lauri Tuomella on opettajan pätevyys ja vahva osaaminen strategisessa johtamisessa. Hän on toiminut koulutussektorin eri osa-alueilla johtotehtävissä ja hänen kokemuksensa kattaa opetushallinnon, koulutusviennin, korkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä sivistyssäätiön toiminnan. Lisäksi Tuomella on mittava kansainvälinen kokemus. Hän toimii Euroopan aikuiskoulutusjärjestö EAEA:n puheenjohtajana ja Suomen Unesco-toimikunnan jäsenenä.
Työelämäprofessorin nimitys vahvistaa entisestään tiedekunnan ja käytännön sivistystyön välistä vuoropuhelua sekä avaa uusia mahdollisuuksia tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen yhteistyölle.
– Lauri Tuomen kanssa yhteistyö on jo käynnistynyt hänen toimiessaan tiedekuntamme neuvottelukunnassa useamman kauden aikana, ja nyt viimeisempänä sen puheenjohtajana. On erityisen hienoa, että työelämäprofessuuri täydentää tiedekuntamme asiantuntemusta ja rakentaa uusia yhteistyön mahdollisuuksia elinikäisen oppimisen teemojen ympärille, sanoo Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani Marjaana Veermans.
Lauri Tuomi jatkaa Suomen vanhimman sivistyssäätiön toimitusjohtajana ja professuuri kytkeytyy erinomaisesti hänen päätoimeensa.
– Haluan kiittää kasvatustieteiden tiedekuntaa professuurista ja tilaisuudesta edistää tiedekunnan ja sivistystyön välistä yhteyttä. Globaali elinikäinen oppiminen teemana on innostava ja vahvistaa valmiuksia vastata tämän ajan haasteisiin tutkimuksen ja käytännön työn kautta. Kiitän myös hallitustamme kannustuksesta tehtävän vastaanottamiseen, Tuomi toteaa.
Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on arvostettu tutkimus- ja koulutusyhteisö sekä kasvatus- ja koulutusalan vahva verkostovaikuttaja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tiedekuntaan kuuluvat kasvatustieteiden laitos Turussa, opettajankoulutuslaitos Turun ja Rauman kampuksilla sekä Turun ja Rauman normaalikoulut.
Kansanvalistusseura sr. (KVS-säätiö) on vuonna 1874 perustettu itsenäinen ja sitoutumaton sivistyssäätiö sekä Suomen vanhin sivistystyötä, aikuiskasvatusta ja elinikäistä oppimista edistävä organisaatio. Säätiö edistää oppimista, osallisuutta ja kestävää sivistystä koulutuksen, viestinnän, julkaisutoiminnan, kehittämishankkeiden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin. KVS-säätiön visiona on kestävän sivistyksen yhteiskunta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lauri TuomiTyöelämäprofessori, toimitusjohtajaTurun yliopisto, Kvs-säätiöPuh:040 5859070lauri.tuomi@kvs.fi
Marjaana VeermansDekaaniTurun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekuntaPuh:029 450 3392marjaana.veermans@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/marjaana-veermans
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Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
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