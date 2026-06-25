Kansanedustajien koteihin tunkeutumiset nostivat lukitusturvallisuuden esiin - näin suojaat kotisi

Julkisuudessa on viime päivinä kerrottu epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Tietojen mukaan asunnoissa ei ole havaittu murtojälkiä eikä niistä ole varastettu mitään. Tapausten tutkinta on kesken, eikä niiden tekotavasta tai taustasta ole tässä vaiheessa varmaa tietoa.

Turvaurakoitsijat ry toimitusjohtaja Ona Gardemeister korostaa, ettei tapauksista pidä tehdä johtopäätöstä, että tavalliseen asuntoon voisi helposti päästä sisälle jälkiä jättämättä.

– Kun oven lukitus toimii oikein, käyttölukko menee takalukkoon ja varmuuslukkoa käytetään, kotiin ei noin vain päästä huomaamatta. Jos lukittu ovi avataan väkisin tai sitä manipuloidaan, siitä jää yleensä myös jälkiä, Gardemeister sanoo.

Tarkista, että ovi todella menee takalukkoon

Yksi tärkeimmistä asioista on varmistaa, että ulko-oven käyttölukko menee oven sulkeutuessa takalukkoon. Jos näin ei tapahdu, lukon telkeen voi joissakin rakenteissa päästä vaikuttamaan oven ja karmin välistä.

Myös oven kunto ja välykset vaikuttavat turvallisuuteen. Etenkin vanhemmissa ovissa oven ja karmin väli voi olla liian suuri. Lukitus ei silloin välttämättä suojaa ovea sillä tavalla kuin sen on tarkoitus.

– Jos ovi tuntuu löysältä, heiluu kiinni ollessaan tai lukon toiminta epäilyttää, se kannattaa tarkistuttaa ammattilaisella. Hyväkään lukko ei yksin ratkaise kaikkea, jos ovi, karmi tai niiden välykset eivät ole kunnossa, Gardemeister muistuttaa.

Varmuuslukon käyttö kannattaa ottaa rutiiniksi

Jos ovessa on erillinen varmuuslukko, siitä on hyötyä vain silloin, kun sitä käytetään. Varmuuslukon lukitseminen kannattaa ottaa osaksi päivittäisiä rutiineja aina, kun kotoa lähdetään päiväksi tai pidemmäksi aikaa. Se tuo käyttölukon rinnalle tärkeän lisäsuojan.

Samalla kannattaa huolehtia avainturvallisuudesta. Kaikkien avainten tulisi olla tallessa ja niiden luovuttamista ulkopuolisille harkita tarkkaan. Jos avain katoaa eikä sen sijainnista ole varmuutta, lukituksen turvallisuus kannattaa arvioida uudelleen.

Kolme asiaa, jotka jokainen voi tarkistaa

Kodin lukituksesta kannattaa tarkistaa ainakin nämä:

1. Varmista, että ulko-oven käyttölukko menee takalukkoon.

2. Ota varmuuslukon käyttö päivittäiseksi rutiiniksi

3. Tarkista, että ovi on jämäkkä ja oven sekä karmin välys on asianmukainen.

Jos näistä jokin epäilyttää, lukitus ja oven kunto kannattaa tarkistuttaa ammattimaisella lukitus- ja turvallisuusalan yrityksellä.

– Hyvin toimivasta lukituksesta ei tarvitse tehdä monimutkaista asiaa. Olennaista on, että ovi ja lukitus ovat kunnossa ja että lukkoja myös käytetään oikein. Jo näillä perusasioilla kodin turvallisuus on Suomessa erittäin hyvällä tasolla, Gardemeister sanoo.

Turvaurakoitsijat ry edustaa suomalaisia lukitus- ja turvallisuusalan yrityksiä. Yhdistyksen jäsenyritykset ovat turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoita ja täyttävät yhdistyksen jäsenyydelle asetetut laatuvaatimukset.