SuPerin Inberg: Nimikesuojatut lähihoitajat tulisi siirtää laillistettuihin ammattihenkilöihin sosiaali- ja terveydenhuollossa
2.10.2026 09:32:51 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
SuPer esittää lähihoitajan ammattinimikkeen siirtämistä sosiaali- ja terveydenhuollon laillistettuihin ammattihenkilöihin. Laillistaminen vahvistaisi asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä työturvallisuutta, ja tekisi näkyväksi lähihoitajien vahvan koulutuksen, ammattitaidon ja keskeisen aseman sosiaali- ja terveydenhuollossa. – Näin valvonnassa voitaisiin tarvittaessa rajata ammattioikeuksia sen sijaan, että vaihtoehtona olisi käytännössä vain nimikkeen käyttöoikeuden poistaminen, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo.
Lähihoitajat kuuluvat tällä sosiaali- ja terveydenhuollon nimikesuojattu ammattihenkilöihin. Lain perusteella vain lähihoitajilla on oikeus käyttää asetuksella säädettyä lähihoitajan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä, mutta tämä ei tarkoita, etteikö nimikesuojatun ammattihenkilön tehtävässä voisi toimia myös muita henkilöitä, joiden pätevyyden on arvioinut työnantaja.
SuPer esittää, että lähihoitajat tulisi siirtää nykyisestä nimikesuojatuista ammattiryhmästä laillistettuihin ammattihenkilöihin sosiaali- ja terveydenhuollossa, kuten esimerkiksi sairaanhoitajat jo ovat. Laillistettavien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävissä saa toimia vain, kun on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettujen lakien perusteella saanut ammatinharjoittamisoikeuden. Myöntävänä viranomaisena toimii Lupa- ja valvontavirasto.
– Lähihoitajien siirtäminen laillistettuihin ammattihenkilöihin on paitsi asiakas- ja potilasturvallisuuskysymys myös lähihoitajan ammatillisen aseman ja arvostuksen kysymys, sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg. – Julkisista keskusrekistereistä voidaan tarkistaa ammattihenkilön voimassa oleva ammattioikeus ja mahdolliset ammatinharjoittamisoikeuden rajoitukset. Laillistettujen ammattihenkilöiden kohdalla on myös mahdollista tarvittaessa rajata ammattioikeuksia sen sijaan, että vaihtoehtona olisi käytännössä vain nimikkeen käyttöoikeuden poistaminen.
Myös Lupa- ja valvontavirasto on 30.9. verkkosivuillaan julkaistussa blogikirjoituksessa ehdottanut, että keskustelua tulisi jatkossa käydä siitä, tulisiko lähihoitajan olla laillistettu ammattihenkilö, eikä niinkään siitä, tulisiko rekisteröitymisen olla pakollista.
Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, 040 705 9115
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Yhteyshenkilöt
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
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