Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 6.10.2026

Kokouksessa käsiteltävinä asioina ovat hyvinvointialuejohtajan viran täytön jatkaminen, katsaus ajankohtaisiin asioihin, osavuosikatsauksen 1.1.–30.6.2026 merkitseminen tiedoksi, vuosien 2027–2030 pelastustoimen palvelutasopäätöksen hyväksyminen, lausunnon antaminen aluevaltuustolle toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus antaa aihetta, tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2026–2029 merkitseminen tiedoksi, vuoden 2027 kokousaikataulun hyväksyminen sekä erojen myöntämiset luottamustoimesta ja täydennysvaalit.

Aluevaltuuston kokouksessa käsitellään vastauksia valtuustoaloitteisiin ja aluehallitukselle osoitettuihin kysymyksiin, jotka koskevat:

soveltamisohjeen laatimista ja monikanavaista tiedottamista uudesta vammaispalvelulaista

liikkumisen palveluihin ohjautumisen vahvistamista

perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden kieltämistä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

työryhmän perustamista kansallisen syöpästrategian toimeenpanoon Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

yhteistyön tiivistämistä startup-yhteisöjen kanssa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

henkilökohtaisen avun yhdenvertaisen myöntämisen varmistamista

työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjunnan valvontaa ja konkreettisia toimenpiteitä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hankinnoissa

hoitopolkujen, hoidon ja tuen toteutumisen sekä vaikuttavuuden seurantaa

ammattimaisen tulkkauksen järjestämistä sote-palveluissa ja

vammaisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta hyvinvointialueella.

Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai kokouksen jälkeen tallenteena hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Samalta Youtube-kanavalta löydät myös tallenteen kokouksen jälkeisistä tunnelmista sekä eri aiheista eli aluevaltuuston puheenjohtajan Mervi Kataisen ja aluevaltuutettujen Jälkilöylyt-keskustelun.

Kokousaineistot ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla.