Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 6.10.2026

2.10.2026 09:53:46 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään Espoossa 6.10.2026 klo 17.30 alkaen, Valtuustotalo, Espoonkatu 5.

Kokouksessa käsiteltävinä asioina ovat hyvinvointialuejohtajan viran täytön jatkaminen, katsaus ajankohtaisiin asioihin, osavuosikatsauksen 1.1.–30.6.2026 merkitseminen tiedoksi, vuosien 2027–2030 pelastustoimen palvelutasopäätöksen hyväksyminen, lausunnon antaminen aluevaltuustolle toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus antaa aihetta, tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2026–2029 merkitseminen tiedoksi, vuoden 2027 kokousaikataulun hyväksyminen sekä erojen myöntämiset luottamustoimesta ja täydennysvaalit.

Aluevaltuuston kokouksessa käsitellään vastauksia valtuustoaloitteisiin ja aluehallitukselle osoitettuihin kysymyksiin, jotka koskevat:

  • soveltamisohjeen laatimista ja monikanavaista tiedottamista uudesta vammaispalvelulaista
  • liikkumisen palveluihin ohjautumisen vahvistamista
  • perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden kieltämistä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
  • työryhmän perustamista kansallisen syöpästrategian toimeenpanoon Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
  • yhteistyön tiivistämistä startup-yhteisöjen kanssa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
  • henkilökohtaisen avun yhdenvertaisen myöntämisen varmistamista
  • työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjunnan valvontaa ja konkreettisia toimenpiteitä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hankinnoissa
  • hoitopolkujen, hoidon ja tuen toteutumisen sekä vaikuttavuuden seurantaa
  • ammattimaisen tulkkauksen järjestämistä sote-palveluissa ja

  • vammaisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta hyvinvointialueella.

Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai kokouksen jälkeen tallenteena hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Samalta Youtube-kanavalta löydät myös tallenteen kokouksen jälkeisistä tunnelmista sekä eri aiheista eli aluevaltuuston puheenjohtajan Mervi Kataisen ja aluevaltuutettujen Jälkilöylyt-keskustelun.

Kokousaineistot ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Avainsanat

Länsi-Uusimaahyvinvointialuealuevaltuusto

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

X: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Verkkosivut: www.luvn.fi 

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