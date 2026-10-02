Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 6 oktober 2026
2.10.2026 09:58:19 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde hålls den 6 oktober 2026 från kl. 17.30 på Fullmäktigegården i Esbo, Esbogatan 5.
Vid sammanträdet behandlas fortsatt tillsättning av tjänsten som välfärdsområdesdirektör, aktualitetsöversikt, antecknande av delårsrapporten 1.1–30.6.2026 för kännedom, godkännande av beslutet om räddningsväsendets servicenivå för åren 2027–2030, utlåtande till välfärdsområdesfullmäktige om de åtgärder som revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2025 ger anledning till, antecknande av revisionsnämndens utvärderingsplan 2026–2029 för kännedom, godkännande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdestidtabell för 2027 och beviljande av avsked från förtroendeuppdrag och fyllnadsval.
Vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde behandlas dessutom svar på fullmäktigemotioner och på frågor som riktats till välfärdsområdesstyrelsen om följande teman:
- upprättande av en tillämpningsanvisning och flerkanalig information om den nya lagen om funktionshinderservice
- stärkande av hänvisningen till motionstjänster
- förbud mot ogrundade visstidsanställningar i Västra Nylands välfärdsområde
- tillsättande av en arbetsgrupp för genomförande av den nationella cancerstrategin i Västra Nylands välfärdsområde
- intensifiering av samarbetet med startup-kluster i Västra Nylands välfärdsområde
- beviljande av personlig assistans på lika grunder
- tillsynen över och konkreta åtgärder för att bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel i Västra Nylands välfärdsområdes upphandlingar
- uppföljning av vårdstigar samt genomförandet och effekten av vård och stöd
- ordnande av professionell tolkning i social- och hälsovårdstjänster
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självbestämmanderätt och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i välfärdsområdet.
Sammanträdet är offentligt och kan följas i direkt webbsändning eller efter sammanträdet som inspelning på välfärdsområdets Youtube-kanal.
På samma Youtube-kanal hittar du också en inspelning av stämningen efter sammanträdet, det vill säga ”Eftersnacket” där välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mervi Katainen och fullmäktigeledamöter diskuterar olika teman.
Sammanträdesmaterialen kan läsas på välfärdsområdets webbplats.
Avainsanat
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
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