Kysely tamperelaisille ikäihmisille liikkumisesta ja liikuntapalveluista
6.10.2026 07:15:00 EEST | UKK-instituutti | Tiedote
Tampereella käynnistyy posti- ja verkkokysely, jolla kerätään tietoa ikääntyneiden asukkaiden liikkumistottumuksista, liikkumisen turvallisuudesta sekä liikuntapalveluiden käytöstä. Kyselyn toteuttavat yhteistyössä Tampereen kaupunki ja UKK-instituutti. Vastauksia hyödynnetään Tampereen alueen liikuntapalvelutarjonnan ja ikäystävällisen liikkumisen kehittämiseksi.
Kyselylomakkeet lähetetään viikolla 41 satunnaisesti 2 000:lle 65–85-vuotiaalle tamperelaiselle. Otos perustuu väestötietojärjestelmän tietoihin. Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja. Lomakkeen saaneet voivat vastata kyselyyn joko postitse tai verkossa.
Tietoa ikääntyneiden liikkumisesta ja palvelutarpeista
Kyselyllä selvitetään ikääntyneiden kuntalaisten liikkumistapoja, liikkumiseen liittyviä kokemuksia sekä liikuntapalveluiden käyttöä. Lisäksi kyselyssä kartoitetaan palveluiden kehittämistarpeita ja kerätään ehdotuksia siitä, miten liikkumista voitaisiin tukea entistä paremmin Tampereella.
Kyselyn tavoitteena on tuoda esiin ikääntyneiden tamperelaisten näkemyksiä sekä saada ajantasaista tietoa liikuntapalveluiden nykytilasta. Vastauksia käytetään Tampereen alueen liikuntapalvelutarjonnan kehittämiseksi.
Ikäihmisten kokemukset kehittämistyön perustana
Postikysely on osa Ikäihmiset liikkeelle -hanketta, jossa kehitetään ikääntyneiden liikkumista tukevia palveluja ja toimintamalleja Tampereella. Kyselyllä saatava tieto auttaa tunnistamaan niitä tekijöitä, jotka tukevat tai haastavat ikääntyneiden liikkumista arjessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erja BrusilaLiikuntakoordinaattori, Ikäihmiset liikkeelle -hankeTampereen kaupunkiPuh:040 723 5548erja.brusila1@tampere.fi
Julia Ben Khalifahankekoordinaattori, tutkijaUKK-instituuttiPuh:050 347 8428julia.benkhalifa@ukkinstituutti.fi
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Tutkitusti terveellistä ja turvallista liikkumista
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Edistämme terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä liikkumista, vähentämällä paikallaanoloa sekä ehkäisemällä liikuntavammoja ja iäkkäiden kaatumisia. Tuotamme tutkittua tietoa muun muassa väestön liikkumisesta ja fyysisestä toimintakyvystä päätöksenteon ja ammattilaisten tueksi.
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