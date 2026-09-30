Kysely tamperelaisille ikäihmisille liikkumisesta ja liikuntapalveluista

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Edistämme terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä liikkumista, vähentämällä paikallaanoloa sekä ehkäisemällä liikuntavammoja ja iäkkäiden kaatumisia. Tuotamme tutkittua tietoa muun muassa väestön liikkumisesta ja fyysisestä toimintakyvystä päätöksenteon ja ammattilaisten tueksi.

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