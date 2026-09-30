Rikolliset levittävät sähköpostitse kalasteluviestejä S-Pankin nimissä – tietojenkalasteluun voi liittyä myös puhelinliittymän kaappaus

S-Pankki on saanut ilmoituksia asiakkaisiin kohdistuvista kalasteluviesteistä, joiden sisältämät linkit ohjaavat rikollisten ylläpitämille verkkosivuille. Viesteissä voidaan esimerkiksi vedota tietoturvapäivitykseen, tilin vahvistamiseen, maksun palautukseen tai asiakkaan tietojen päivittämiseen.

Huijauksen tavoitteena on saada asiakkaan pankkitunnukset, maksukorttien tiedot tai muut henkilökohtaiset tiedot rikollisten käyttöön.

”Kalasteluviestit muuttuvat jatkuvasti uskottavammiksi. Huolestuttavaa on, että tietojenkalastelulla saatuja tietoja voidaan hyödyntää myös puhelinliittymien kaappauksissa. Siksi kaikkeen linkkien kautta tapahtuvaan tunnistautumiseen kannattaa suhtautua erityisen varovaisesti”, sanoo S-Pankin talousrikollisuuden torjunnan kehityksestä vastaava vanhempi kehityspäällikkö Jouni Määttä.

Tietojenkalastelu voi johtaa myös puhelinliittymän kaappaukseen

Tietojenkalastelulla saatuja henkilötietoja voidaan hyödyntää myös niin sanotussa eSIM-huijauksessa eli puhelinliittymän kaappauksessa. Huijauksessa rikollinen pyrkii muuttamaan asiakkaan puhelinliittymän eSIM-liittymäksi ja siirtämään liittymän omaan hallintaansa. eSIM on digitaalinen SIM-kortti, joka toimii tavallisen SIM-kortin tavoin, mutta sitä ei tarvitse asentaa puhelimeen fyysisenä korttina.

Jos rikollinen onnistuu liittymän kaappauksessa, asiakkaan oma puhelinliittymä voi lakata toimimasta, ja rikollinen voi saada haltuunsa tekstiviestillä lähetettäviä vahvistuskoodeja, joita käytetään esimerkiksi verkkopalveluihin kirjautumisessa ja maksujen vahvistamisessa.

Jos puhelinliittymä lakkaa yllättäen toimimasta samaan aikaan, kun epäilet joutuneesi tietojenkalastelun kohteeksi, ota välittömästi yhteyttä sekä teleoperaattoriisi että omaan pankkiisi.

Näistä merkeistä voit tunnistaa mahdollisen eSIM-kaappauksen

Saat ilmoituksen liittymääsi koskevasta muutoksesta, jota et ole itse tehnyt.

Saat tiedon eSIM-liittymän käyttöönotosta, vaikka et ole tilannut sitä.

Puhelinliittymäsi lakkaa yllättäen toimimasta.

Et pääse kirjautumaan verkkopankkiin tai muihin palveluihin normaalisti.

Saat tiedon palveluihin tehdyistä muutoksista, joita et ole itse tehnyt.

Näin hoidat pankkiasiat turvallisesti

Pankkiasiointi kannattaa aina hoitaa S-mobiili-sovelluksella tai kirjoittamalla itse nettiselaimen osoiteriville S-Pankin verkkosivujen osoite www.s-pankki.fi. Älä koskaan kirjaudu verkkopankkiin käyttämällä hakukonetta.

S‑Pankki ei myöskään pyydä kirjautumistietoja tekstiviestillä, pikaviestimillä, sähköpostilla tai soittamalla asiakkaalle puhelimella eikä kehota asentamaan etäyhteysohjelmia.

Epäilyttävissä tilanteissa asiakkaita kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä S-Pankin asiakaspalveluun.

S‑Pankki on mukana pankkien, teleoperaattoreiden ja viranomaisten yhteistyössä, jossa huijaussivustoihin ohjautuva verkkoliikenne voidaan katkaista nopeasti ja näin vähentää rikollisten mahdollisuuksia huijata asiakkaita.

Näin asioit turvallisesti pankissa

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Mistä tunnistan huijausviestin?

Emme lähetä linkkejä verkkopankin kirjautumissivulle tai muille sivuille, joissa kysytään heti pankkitunnuksia tai korttitietoja.

Jos sait tällaisen viestin, kyseessä on huijaus. Älä avaa viestin sisältämiä linkkejä, vaan poista viesti.

Emme myöskään koskaan ota sinuun yhteyttä yllättäen ja pyydä luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi sähköpostissa, puhelimessa, tekstiviestillä, sosiaalisen median kanavissa tai kasvotusten tulemalla käymään kotiovellasi.

Pankkiasiointi kannattaa aina hoitaa S-mobiili-sovelluksella tai kirjoittamalla itse nettiselaimen osoiteriville S-Pankin verkkosivujen osoite www.s-pankki.fi.

Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen

Jos olet saanut S-Pankin nimissä tehdyn huijausviestin sähköpostiisi, voit lähettää saamasi viestin edelleen osoitteeseen huijaushavainnot@s-pankki.fi. Poista tämän jälkeen viesti avaamatta siihen liittyviä liitteitä tai linkkejä. Huomioithan, että lähettämääsi sähköpostiin ei vastata.

Jos olet saanut S-Pankin nimissä tehdyn huijauspuhelun, voit ilmoittaa siitä meille sähköpostilla osoitteeseen huijaushavainnot@s-pankki.fi. Sähköpostista tulisi käydä ilmi huijauspuhelun ajankohta sekä puhelinnumero, josta sait puhelun. Voit sähköpostiviestissä kuvailla omin sanoin, mitä sinun on pyydetty tekemään huijauspuhelun aikana. Huomioithan, että lähettämääsi sähköpostiin ei vastata.

Jos olet saanut huijausviestin tekstiviestillä puhelimeesi, voit lähettää kuvakaappauksen saamastasi viestistä edelleen osoitteeseen huijaushavainnot@s-pankki.fi. Poista tämän jälkeen viesti avaamatta siihen liittyviä liitteitä tai linkkejä. Huomioithan, että lähettämääsi sähköpostiin ei vastata.

Olen joutunut huijauksen kohteeksi. Mitä teen?

Jos et ole antanut tietojasi

Jos sinulle on soitettu huijauspuhelu, jossa sinulta on yritetty pyytää esimerkiksi pankkitunnuksiasi tai maksukorttisi tietoja, mutta et ole antanut niitä, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos olet saanut huijausviestin ja klikannut siinä olevaa linkkiä, mutta et ole antanut tämän jälkeen pankkitunnuksiasi tai maksukorttisi tietoja sivustolle, voit poistaa viestin. Sinun ei lähtökohtaisesti tarvitse sulkea korttiasi tai pankkitunnuksiasi. Huomaathan kuitenkin, että huijaussivustot saattavat sisältää myös muita riskejä, kuten levittää haitta- tai vakoiluohjelmia. Siitä syystä suosittelemme

tarkistamaan laitteesi mahdollisten haittaohjelmien varalta,

seuraamaan erityisellä huolellisuudella tili- ja maksutapahtumiasi.





Jos havaitset tili- tai maksutapahtumissasi poikkeavaa toimintaa ja epäilet maksukorttisi tai pankkitunnustesi päätyneen ulkopuolisen tietoon, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Jos olet antanut tietojasi

Jos olet antanut pankkitunnuksiin tai maksukorttiin liittyviä tietojasi, ilmoita siitä välittömästi pankkitunnusten osalta pankkitunnusten sulkupalveluun 09 6964 6820 (pvm/mpm) ja maksukorttien osalta korttien sulkupalveluun 020 333 (pvm/mpm). Molemmat numerot ovat avoinna 24 h/vrk. Nopealla toiminnalla rahan siirto saatetaan pystyä vielä estämään.

Uudet pankkitunnukset saat asiakaspalvelupisteestämme. Tarvitset passin tai henkilökortin uusiessasi tunnuksesi. Uusi kortti toimitetaan sinulle postitse kotiin, kun suljet kortin sulkupalvelussa.

Tee vasta pankille ilmoittamisen jälkeen rikosilmoitus poliisille.

Viisi vinkkiä turvalliseen pankkiasiointiin