Ministeri Strand: Suomen ja Luxemburgin yhteistyö vahvistaa Euroopan turvallisuutta ja kilpailukykyä

Ministeri Strandin mukaan Suomen ja Luxemburgin kaltaisten vahvasti Eurooppaan sitoutuneiden maiden yhteistyöllä on erityistä merkitystä nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

– Euroopan on kyettävä vahvistamaan samanaikaisesti turvallisuuttaan, kilpailukykyään ja kriisinkestävyyttään. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä EU-maiden välillä, vahvaa tukea Ukrainalle sekä määrätietoisia investointeja uuteen teknologiaan, osaamiseen ja innovaatioihin, Strand sanoo.

Vierailun aikana keskusteltiin myös Suomen ja Luxemburgin kaupallistaloudellisten suhteiden kehittämisestä. Luxemburg on merkittävä eurooppalainen rahoitus- ja investointikeskus sekä kasvava toimija avaruus-, data- ja kvanttiteknologian aloilla.

Vierailuohjelmaan sisältyivät tutustumiset Euroopan investointipankkiin, Euroopan unionin tuomioistuimeen, Luxemburgin yliopistoon sekä avaruusteknologiayritys SES:ään. Vierailun yhteydessä tavattiin myös kvantti-, data- ja satelliittialan yritysten edustajia.

– Suomella on paljon annettavaa muun muassa puhtaan siirtymän, digitalisaation, kvanttiteknologian, tietoliikenteen ja avaruusosaamisen aloilla. Luxemburg puolestaan tarjoaa suomalaisille yrityksille yhteyksiä eurooppalaisiin rahoitusmarkkinoihin ja kansainvälisiin verkostoihin. Näissä yhteistyömahdollisuuksissa on huomattavaa kasvupotentiaalia, Strand toteaa.

Ministeri Strand korostaa myös Euroopan investointipankin merkitystä Euroopan strategisten tavoitteiden toteuttamisessa.

– Euroopan turvallisuuden vahvistaminen vaatii poliittisten päätösten lisäksi investointeja. Eurooppalainen rahoitus on saatava nykyistä tehokkaammin tukemaan kilpailukykyä, energiaomavaraisuutta, puolustusteollisuutta, uusia teknologioita ja puhdasta siirtymää. Samalla on huolehdittava siitä, että myös suomalaisilla yrityksillä ja hankkeilla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää eurooppalaisia rahoitusvälineitä, Strand sanoo.

Strand kiittää suurherttua Guillaumea ja suurherttuatar Stéphaniea vieraanvaraisuudesta sekä Suomen ja Luxemburgin suhteiden vahvistamisesta.

– Suurherttuaparin lämmin vastaanotto kuvastaa maittemme läheisiä suhteita. Valtiovierailu osoitti, että Suomella ja Luxemburgilla on vahva yhteinen näkemys Euroopan tulevaisuudesta sekä halu syventää yhteistyötä niin turvallisuuden, talouden kuin uusien teknologioidenkin saralla, Strand sanoo.

Presidentti Stubbin vierailu oli ensimmäinen Suomen presidentin valtiovierailu Luxemburgiin vuoden 2008 jälkeen.

Ministeri Strandille myönnettiin Luxemburgin Tammenkruunun ritarikunnan suurristi vierailun yhteydessä.