Koko perhe alle satasella salibandyn MM-kotikisoihin Tampereelle – kaupan päälle kylpyläliput lapsille

Urheilutapahtumien lippujen hinnat puhuttavat siinä, missä elintarvikkeiden tai bensan ja sähkön hinta. Salibandyn miesten MM-kisoissa on tehty tietoinen valinta: Tampereen kotikisojen lippuhintojen ei haluta olevan esteenä lasten ja perheiden osallistumiselle.

Nelihenkinen perhe pääsee joulukuussa seuraamaan maailman parasta salibandya MM-kisoissa edullisimmillaan alle 100 eurolla. Alkusarjan päiväliput lapsille alkaen 12 euroa ja aikuisille 35 euroa. Edullisimmat finaaliviikonlopun välieriin ja mitalipeleihin Nokia Arenalle pääsee 67 eurolla.



Alle 16-vuotiaiden MM-lippuun sisältyy lisäksi yksi maksuton vierailu Ideaparkin Vesimaailma Louheen vuoden 2026 loppuun asti.

Kisojen pääsihteeri Kati Voutilaisen mukaan kohtuullinen hinnoittelu on konkreettinen osa tapahtuman vastuullisuutta ja Free of Limits -ajattelua.

– Suurtapahtuman ei pitäisi olla elämys, jonka kohdalla perheen täytyy pitkään miettiä, onko siihen varaa. Meille taloudellinen saavutettavuus on vastuullisuusteko ja arvovalinta. Haluamme nähdä katsomossa lajin intohimoisimpien fanien lisäksi lapsia, perheitä ja ihmisiä, jotka tulevat kokemaan MM-kisat ensimmäistä kertaa, Voutilainen sanoo.

Tavoitteena on maailmanluokan urheilutapahtuma, jonka katsomoihin mahdollisimman monella on mahdollisuus tulla.

– Onnistunutta kotikisaa ei mitata sillä, kuinka korkean hinnan yhdestä paikasta pystyy pyytämään. Täysi katsomo, ensimmäistä kertaa MM-kisoihin tuleva lapsi ja perheiden mahdollisuus kokea kotikisat yhdessä ovat meille vähintään yhtä tärkeitä. Kotikisojen elämysten ei tarvitse kuulua vain harvoille, Voutilainen sanoo.

Itsenäisyyspäivänä Suomi–Norja jo klo 14

Koko perheen yhteiseen kisapäivään tarjoutuu erinomainen mahdollisuus itsenäisyyspäivänä sunnuntaina 6. joulukuuta.

Suomi kohtaa Norjan Hakametsässä jo klo 14. Päiväottelu sopii hyvin myös perheen pienimmille, ja itsenäisyyspäivänä Hakametsään odotetaan vahvaa sinivalkoista tunnelmaa.

– Itsenäisyyspäivä, Suomi kotikentällä ja katsomo täynnä sinivalkoista väkeä. Siinä on aika hienot ainekset koko perheen yhteiseksi päiväksi. Kahdelta iltapäivällä alkava ottelu on helppo myös pienten lasten kanssa, Voutilainen sanoo.

Alkusarjan otteluliput ovat päiväkohtaisia, joten samalla lipulla pääsee nauttimaan useammasta MM-ottelusta niin halutessaan.

Suomen MM-urakka käynnistyy lauantaina 5. joulukuuta Sveitsiä vastaan. Suomen viimeinen alkusarjan peli pelataan 8.12. jolloin vastaan asettuu Latvia.





Lasten MM-lipulla myös Vesimaailma Louheen

Perheiden MM-elämys sisältää myös toisen elämyksen. Alle 16-vuotiaiden MM-lipun ostaneiden etuihin kuuluu yksi maksuton vierailu Lempäälän Ideaparkin Vesimaailma Louheen.

Edun voi käyttää vuoden 2026 loppuun asti, joten Louhi-vierailu kannattaa yhdistää toiselle päivälle. Etu on voimassa ostohetkestä ja se onnistuu esittämällä ottelulippu Louhen lipunmyynnissä.

– Haluamme, että lapselle MM-lippu on enemmän kuin pääsylippu yhteen otteluun tai kisapäivään. Parhaimmillaan kotikisoista syntyy muisto, josta puhutaan vielä pitkään. Kun lipulla saa lisäksi kokonaan toisen elämyksen, perheen käyttämälle rahalle tulee aidosti vastinetta, Voutilainen sanoo.

Salibandyn miesten MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Alkusarjan otteluita pelataan Hakametsässä ja Kauppi Sports Centerissä. Kisojen ratkaisuottelut pelataan Nokia Arenalla.

Lisätietoja:

Kati Voutilainen

Pääsihteeri

Salibandyn MM-kisat 2026 & 2027