REMO laajentaa Iberian sähköisen liikenteen latausinfrastruktuuria Kempowerin pikalatausjärjestelmillä

Portugalilaiseen Mota-Engil-konserniin kuuluva latauspisteoperaattori REMO on ottanut käyttöön Kempowerin DC-pikalatureita Espanjassa ja Portugalissa. REMOn asentamat laturi palvelevat kaikkia moottoriteillä kulkevia sähköajoneuvoja niin julkisilla latauspisteillä kuin varikoilla, sillä niillä ladataan henkilö- ja kuorma-autoja sekä sähköbusseja yhdessä hajautetussa verkostossa.

Iberian niemimaasta on tullut yksi Euroopan nopeimmin sähköistyvistä alueista. Vuonna 2025 Portugalissa rekisteröitiin ladattavia sähköautoja ennätykselliset 90 000. Espanjassa sähköautojen ja suuritehoisten latauspisteiden lukumäärä kasvoi julkisten latauspisteiden määrän tuplaantumisen myötä lähes 50 000:een. REMO on yksi alueen ensimmäisistä latauspisteoperaattoreista, joka tukee kaikkia kolmea tärkeintä sähköautoilun muotoa eli henkilö- ja kuorma-autoja sekä sähköbusseja. REMOn tavoitteena on tarjota Iberian niemimaalla latausmahdollisuuksia kaikkialla, missä ihmiset ja tavarat liikkuvat, mukaan lukien vähittäiskaupan ja majoitusalan kohteet, rahtikäytävät ja hyötyajoneuvojen varikot.

Viime aikoina REMO on asentanut latauslaitteita muun muassa Portugalin suurimpiin kuuluvalle logistiikkayhtiölle Luís Simõesille, sen Lissabonin ja Porton solmukohdissa maan vilkkaimmalla rahtireitillä. Portugalilaiselle julkiselle bussiliikennöitsijälle VALPI:lle REMO on asentanut latauskapasiteetin 20 sähköbussin kalustolle, minkä lisäksi asennuksia on toteutettu lukuisille kauppakeskuksille ja hotelleille.

Kempowerin hajautetussa, dynaamisessa latausjärjestelmässä tehoyksikkö toimii useiden latausliittimien keskuksena jakamalla virtaa latauspisteisiin dynaamisesti kytkettyjen autojen reaaliaikaisten tarpeiden mukaan. Järjestelmä optimoi latausajan, lyhentää odotusajan ja tuo operaattorille joustavan mahdollisuuden latauskapasiteetin lisäämiseen vaiheittain kysynnän mukaan ilman suuria alkuinvestointeja tai verkkoliitäntöjä.

REMO on vuoden 2025 alusta lähtien asentanut, operoinut ja huoltanut Kempowerin latauslaitteistoja Espanjassa ja Portugalissa.

”Iberian niemimaalla sähköistyminen etenee nopeasti kaikissa ajoneuvotyypeissä. Yhteistyössä REMOn kanssa voimme tuoda Kempowerin hajautetun latausjärjestelmän kauppakeskuksiin, logistiikkakeskuksiin ja bussivarikoille sekä tarjota yhdenmukaisen käyttäjäkokemuksen ja markkinoiden joustavimman lataamisen”, sanoo Kempowerin Iberian aluejohtaja Guillermo Lopez Arias.

”Meidän tehtävämme Mota-Engil-konsernissa on rakentaa kestävää infrastruktuuria. Kempowerin avulla voimme ottaa käyttöön ja ylläpitää latausratkaisut, jotka skaalautuvat kysynnän mukaan ja toimivat luotettavasti asiakkaillemme parhaalla mahdollisella käyttökokemuksella”, sanoo REMOn toimitusjohtaja Luís Castanheira.

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Kempowerin lehdistöyhteydet

Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö

sari.horkko@kempower.com

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Michele Totta, markkinointiviestintäpäällikkö, Espanja, Portugal, Benelux michele.totta@kempower.com

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Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com

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