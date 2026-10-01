Riitta Salenius-Mela SSO:n hallitukseen

Unelmista totta – SSO:n Kannustajat-tukea on jaettu tämän syksyn hakukierroksen myötä yli 250 000 euroa oman seudun onneksi 24.9.2026 14:00:00 EEST | Tiedote

SSO:n kotiseudun lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja hyvinvointia edistävät seurat ja yhdistykset ovat voineet hakea Kannustajat-tukea vuodesta 2022 lähtien. Tämän syksyn hakukierroksen myötä tukea on jaettu yhteensä jo yli 250 000 euroa. Vuosien varrella tuen merkitys on korostunut, sillä sen avulla paikalliset toimijat ovat voineet kehittää toimintaansa, hankkia välineitä ja luoda uusia mahdollisuuksia lasten ja nuorten harrastamiseen.