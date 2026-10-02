Pia Lohikoski: Opintotuki tarvitsee velkajarrun
2.10.2026 10:52:28 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski jätti eduskunnassa talousarvioaloitteen opintorahan tason korottamiseksi. Hallitus on päättänyt uudistaa opintotukea kustannusneutraalisti.
- Hallitus ei vastaa opintotuen perusongelmaan. Opintotuki ei riitä tällä hetkellä varmistamaan opiskeluajan toimeentuloa. Hallituksen vastaus tähän on opiskelijoiden velkaantumisen kiihdyttäminen. Opiskelijat ovat ainoa ihmisryhmä, jonka oletetaan ostavan leipää kaupasta velalla, Lohikoski sanoo.
Lohikoski painottaa, että opiskelijoiden velkaantumisen pysäyttäminen on välttämätöntä, jos halutaan puuttua siihen, että korkeakoulutus periytyy aiempaan vahvemmin. Velkaantuminen on isompi riski niille, joilta puuttuvat taloudelliset turvaverkot.
- Tähän tarvitsemme sen velkajarrun. Opiskelijoiden toimeentulon on perustuttava riittävään perusturvaan eikä velkaantumiseen. Siksi opintorahaan on saatava tasokorotus. Toimeentuloa on myös vahvistettava, jos halutaan koulutustaso nousuun.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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