Vaasan kaupunki - Vasa stad

Mitä sinulle kuuluu? Kyselyllä kerätään arvokasta tietoa vaasalaisten hyvinvoinnista

2.10.2026 11:17:59 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasan kaupungille rakennetaan uutta hyvinvointisuunnitelmaa, joka ohjaa kunnan toimintaa, palveluja ja kehitystä vuodesta 2028 alkaen. Asukkaat voivat nyt vastata lyhyeen kyselyyn ja kertoa, mikä kaupungissa toimii hyvin ja mitä pitäisi kehittää. 

Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund

Mistä vaasalaisten hyvinvointi muodostuu? Tätä arvokasta tietoa kerätään nyt asukkailta hyvinvointikyselyn avulla.

Kyselyyn voi vastata verkossa (vaasa.fi). Kirjallinen kyselylomake on saatavilla Kansalaisinfosta (Tammipiha), Vähänkyrön yhteispalvelupisteestä, Vuorikeskuksesta sekä Vaasan kirjastoista.

Uusi hyvinvointisuunnitelma käyttöön vuonna 2028

Kyselyn avulla saatua tietoa hyödynnetään Vaasan kaupungin uuden hyvinvointisuunnitelman rakentamisessa.

- Tavoitteena on muodostaa laaja käsitys vaasalaisten mielipiteistä ja näkemyksistä koskien hyvinvointia sekä käyttää näitä tietoja hyväksi uuden hyvinvointisuunnitelman laatimisessa, kertoo hyvinvointi- ja aluepalvelupäällikkö Laura Pasma.

Kaupungin uusi hyvinvointisuunnitelma otetaan käyttöön vuoden 2028 alussa.

Osallisuuskiertueella haastatellaan asukkaita

Kaupungin hyvinvointipalvelut jalkautuu syksyn aikana myös useisiin eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin keräämään tietoa uutta hyvinvointisuunnitelmaa varten.

- Osallisuuskiertueella jalkaudumme haastattelemaan asukkaita hyvinvoinnin teemoista muun muassa kutsuntoihin, lapsiperheiden ja ikäihmisten tapahtumiin, asunnottomien yö -tapahtumaan sekä opiskelijamessuille, kertoo hyvinvoinnin asiantuntija Kati Piilikangas.

Kyselyn tiedot:

  • Linkki kyselyyn https://link.webropolsurveys.com/S/B608226733ED1EDD
  • Kyselyyn voi vastata anonyymisti.
  • Vastaaminen vie noin 10 minuuttia.
  • Kysely on avoinna 30.9.-30.11.2026
  • Hyvinvointikyselyyn vastaamalla voi myös osallistua teatteri- ja uimahallilippujen arvontaan.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasaosallistaminenhyvinvointi

Yhteyshenkilöt

Hyvinvoinnin asiantuntija Kati Piilikangas, puh. 040 352 8532, kati.piilikangas@vaasa.fi 

Hyvinvointi- ja aluepalvelupäällikkö Laura Pasma, puh. 040 486 8649, laura.pasma@vaasa.fi

Kuvat

Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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